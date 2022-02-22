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Зеленський подякував Ердогану за підтримку України

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Зеленський подякував Ердогану за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за підтримку України та її пропозиції провести саміт країн-членів Радбезу ООН.

Про це Зеленський у повідомив у своєму твіттері 22 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Туреччини та Німеччини", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган вважає неприйнятним рішення Путіна визнати "Л/ДНР"

Зеленський подякував Ердогану за підтримку України 01
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Топ коментарі
+5
Слава Св'ятим Байрактарам!!!!
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22.02.2022 16:26
+4
Давай розрив всіх відносин з цапами.Досить людям голову морочити.
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22.02.2022 16:22
+4
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22.02.2022 16:27
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Ердоганенко - наша людина !
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22.02.2022 16:20 Відповісти
а что эрдоган сделал?
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22.02.2022 16:21 Відповісти
сделал памидоры
в маскве
нескалька дарагими
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22.02.2022 16:24 Відповісти
ердоган вже не раз насаджував пуйла на свій шкіряний ятаган...
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Например, дал добро на поставку байрактаров
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22.02.2022 16:29 Відповісти
Читай Reuters. Там кажуть що він проти санкцій московії
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22.02.2022 16:35 Відповісти
Давай розрив всіх відносин з цапами.Досить людям голову морочити.
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22.02.2022 16:22 Відповісти
Слава Св'ятим Байрактарам!!!!
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22.02.2022 16:26 Відповісти
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22.02.2022 16:27 Відповісти
Если бы в НАТО не было Турции, то об НАТО вытирали ноги даже молдаване ))
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22.02.2022 16:33 Відповісти
А США тут до чого?)
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22.02.2022 17:07 Відповісти
hochu domoy v UA


@hochu_dodomu

·
1 ч



Русня уже нарезает себе прибыль от Марика.. Лисичанска..

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22.02.2022 16:31 Відповісти
нью васюки?
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22.02.2022 17:00 Відповісти
Спочатку путіну дякував...тепер Ердогану. Пора вже вибирати. Чи брати в параші гроші на папіків і сватів.... чи в Ердогана байрактари.
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22.02.2022 16:33 Відповісти
Читайте Reuters.... Там кажуть що він проти санкцій проти московії
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22.02.2022 16:34 Відповісти
В Ердогана є газ і дуже багато газу. Так що без російського обійдемось.
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22.02.2022 16:37 Відповісти
клоуну треба ввести візовий режим з кацапами, розірвати з ними дип. відносини та наглухо, повністю перекрити сполучення з Придністровською республікою, та Кримом - перекопати дороги і встановити надовби
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22.02.2022 16:38 Відповісти
Я вже пишу слідуюче. Давайте хай Ердоган дасть пізди своїми байрактарами кацапам, а ми віддамо туркам Крим і хай вони з тіми кацапами що хочуть роблять.
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22.02.2022 17:03 Відповісти
Прямо зараз літак Стамбул-Москва над Черкасами.

https://www.flightradar24.com/THY7GV/2ae763d1

У нас, схоже, держава "тихенько пішла в ліс", якщо подібне авіасполучення ще не перекрите.
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22.02.2022 17:14 Відповісти
Ердоган ще не відмовився організувати зустріч Зеленського з )(уйлом чи у ЗЕ таке бажання вже зникло?
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22.02.2022 17:24 Відповісти
а до речi, витягнути цю абхазську мавпу на люди. нехай подивиться людям в очi.

воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...
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22.02.2022 20:34 Відповісти
дуже добре.
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23.02.2022 00:05 Відповісти
 
 