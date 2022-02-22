Зеленський подякував Ердогану за підтримку України
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Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за підтримку України та її пропозиції провести саміт країн-членів Радбезу ООН.
Про це Зеленський у повідомив у своєму твіттері 22 лютого, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Туреччини та Німеччини", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+5 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.02.2022 16:26
+4 время
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+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.02.2022 16:27
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в маскве
нескалька дарагими
@hochu_dodomu
·
1 ч
Русня уже нарезает себе прибыль от Марика.. Лисичанска..
https://www.flightradar24.com/THY7GV/2ae763d1
У нас, схоже, держава "тихенько пішла в ліс", якщо подібне авіасполучення ще не перекрите.
воно ж звинувачували Захiд в брехнi та провокацiях...