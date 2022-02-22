Зеленський подякував Ердогану за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подякував за підтримку України та її пропозиції провести саміт країн-членів Радбезу ООН.

Про це Зеленський у повідомив у своєму твіттері 22 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом. Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Туреччини та Німеччини", - написав Зеленський.

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