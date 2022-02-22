Ердоган вважає неприйнятним рішення Путіна визнати "Л/ДНР"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував рішення президента РФ Володимира Путіна визнати "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Ми вважаємо це рішення неприйнятним. Ми закликаємо сторони дотримуватися здорового глузду та міжнародного права. Оскільки ми є чорноморською країною, необхідно створити багато пакетів запобіжних заходів. Ми вже вжили цих заходів", - сказав турецький президент.

Він вважає "позитивним підходом" пропозицію Зеленського скликати засідання Ради Безпеки ООН за участю України, Німеччини та Туреччини.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.