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Ердоган вважає неприйнятним рішення Путіна визнати "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Ердоган вважає неприйнятним рішення Путіна визнати

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прокоментував рішення президента РФ Володимира Путіна визнати "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство "Анадолу".

"Ми вважаємо це рішення неприйнятним. Ми закликаємо сторони дотримуватися здорового глузду та міжнародного права. Оскільки ми є чорноморською країною, необхідно створити багато пакетів запобіжних заходів. Ми вже вжили цих заходів", - сказав турецький президент.

Він вважає "позитивним підходом" пропозицію Зеленського скликати засідання Ради Безпеки ООН за участю України, Німеччини та Туреччини.

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Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+4
Дякую шановному президенту Ердогану за підтримку України ! 🇺🇦🇹🇷
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22.02.2022 12:34
+3
эрдоган хитрый таракан, ни вашим ни нашим апельсинки помидоры...
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22.02.2022 12:35
+3
Ердоган Байрактарович одолжи нам несколько тысяч птичек на 44 дня.
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22.02.2022 13:04
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Дякую шановному президенту Ердогану за підтримку України ! 🇺🇦🇹🇷
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22.02.2022 12:34 Відповісти
эрдоган хитрый таракан, ни вашим ни нашим апельсинки помидоры...
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22.02.2022 12:35 Відповісти
А ещё нож в спину))
по сути Турция на запрос Украины по конвенции Монтре, может перекрыть россии вход и выход в черном мор
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22.02.2022 12:40 Відповісти
Может. Но для этого нужен запрос. С нашей стороны. Опять таки при чем тут Эрдоган? Никто же не просит о помощи.
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22.02.2022 12:44 Відповісти
Эрдоган заявил что он не признает действия России. А что вы от него еще ждали - десант в ДНР?
Ну так даже для этого, наша власть должна попросить Эрдогана о военной помощи.
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22.02.2022 12:42 Відповісти
+ промка...Интересно бы глянуть турецкую долю на рынках бывшего совка...причем слово "рынках" в двух смыслах как экономическое понятие и как базар
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22.02.2022 12:46 Відповісти
Аааха бот ... Він вже пропустив кораблі московії
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22.02.2022 12:39 Відповісти
От султан зайшов в нато, коли комуняки Ардаган намаглись окупувати, ніхто й ніяких реформ там не вимагав - щоправда тоді на заході були політики з досвідом бд, а не соплежуї з гейпарадів
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22.02.2022 12:55 Відповісти
Ердоган Байрактарович одолжи нам несколько тысяч птичек на 44 дня.
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22.02.2022 13:04 Відповісти
Спасибо конечно, но Турция сама оккупировала северный Кипр и не отдает его
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22.02.2022 13:40 Відповісти
А младший брат эрдогана шо скажет? С путлером как раз сидит шас в москве? Алиев, ну?
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22.02.2022 14:36 Відповісти
 
 