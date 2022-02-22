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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
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Лавров (1469) МЗС РФ (913) визнання (72) ОРДЛО (299)

Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами, в яких ми гарантуємо забезпечувати їхню безпеку. Думаю, що всі це розуміють", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що за необхідності Росія розмістить військові бази на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В РФ ще не визначились з "кордонами "ЛДНР", - Захарова. ВIДЕО

Як повідомлялося, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
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Топ коментарі
+12
...Если гауляйтер Мураев или ныне царствующий Царев, или кто там еще, попросит «Путин введи войска», то любой ввод войск на территорию ОРДЛО по просьбе хоть Пасечника, хоть Пушилина для всего мира и для международно права в частности означает ВВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ.
И никак иначе это интерпретироваться не будет.
То есть - вторжение.

То самое «небольшое вторжение», о котором говорил Байден. Помните, как над ним все хихикали? Доброе утро. Боже, храни деда.
И вот тут открывается просто невероятный простор для всевозможной ответки, для которой раньше были связаны руки.
Теперь спокойно можно поднимать вопрос о прекращении «Северного Потока». О поставках ПВО и ПРО. О базах НАТО. О персональных санкциях и конфискации счетов и имущества. И так далее, и так далее, и так далее.
Руководство Украины из этой ситуации может выжать просто невероятное количество ништяков, в реальности не рискуя ничем сверх того, что мы и так уже имеем де-факто на своих границах.
Ах, как замечательно, что именно в этот момент у руля оказались профессионалы, создавшие сильную команду в ПАСЕ, ООН, Европарламенте, и где только возможно еще. Надеюсь, Ермак уже закатал рукава и достал оттуда пакет заранее разработанных на этот случай предложений, которые…
А, ладно. Во всем должна быть мера.
В сарказме тоже.

Итак, давайте еще раз. Де-факто не изменилось ничего. Де-юре изменилось все. И совсем не в пользу России.
Признание Путиным ОРДЛО Украине выгодно!
Вот такой вот парадокс. - Бабчєнко
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22.02.2022 11:51
+10
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22.02.2022 11:56
+7
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 11:58
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...Если гауляйтер Мураев или ныне царствующий Царев, или кто там еще, попросит «Путин введи войска», то любой ввод войск на территорию ОРДЛО по просьбе хоть Пасечника, хоть Пушилина для всего мира и для международно права в частности означает ВВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ.
И никак иначе это интерпретироваться не будет.
То есть - вторжение.

То самое «небольшое вторжение», о котором говорил Байден. Помните, как над ним все хихикали? Доброе утро. Боже, храни деда.
И вот тут открывается просто невероятный простор для всевозможной ответки, для которой раньше были связаны руки.
Теперь спокойно можно поднимать вопрос о прекращении «Северного Потока». О поставках ПВО и ПРО. О базах НАТО. О персональных санкциях и конфискации счетов и имущества. И так далее, и так далее, и так далее.
Руководство Украины из этой ситуации может выжать просто невероятное количество ништяков, в реальности не рискуя ничем сверх того, что мы и так уже имеем де-факто на своих границах.
Ах, как замечательно, что именно в этот момент у руля оказались профессионалы, создавшие сильную команду в ПАСЕ, ООН, Европарламенте, и где только возможно еще. Надеюсь, Ермак уже закатал рукава и достал оттуда пакет заранее разработанных на этот случай предложений, которые…
А, ладно. Во всем должна быть мера.
В сарказме тоже.

Итак, давайте еще раз. Де-факто не изменилось ничего. Де-юре изменилось все. И совсем не в пользу России.
Признание Путиным ОРДЛО Украине выгодно!
Вот такой вот парадокс. - Бабчєнко
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22.02.2022 11:51 Відповісти
Michael McFaul@McFaul

2 ч



Россия вторглась в Украину сегодня.
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22.02.2022 11:53 Відповісти
"дядя Петя - ты дурак?" (с) россия вторглась в Украину, захватив Крым, еще в 2014 году!
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22.02.2022 12:10 Відповісти
Пока они поставят пво и про(не стингеры естественно)то параша пол Украины оттяпает
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22.02.2022 12:05 Відповісти
ЛАВРУША ТЫ ЗАКУСИЛ ВСПОМНИ БУДАПЕШТ 1994 ГОД КОМУ ВЫ ТАМ ГАРАНТИИ ДАВАЛИ И КАК САМИ ПОКЛАЛИ НА ГАРАНТИИ ПОДПИСАННЫЕ РАШКОЙ БОЛТ С ГАЙКРОЙ НЕ ЗВЕЗДИ СТАРЫЙ ПРИДУРОК.. ТАК И ПОМРЕШЬ НЕ УЗНАВ ВСЕЙ ПРАВДЫ... все гарантии заканчиваются со смертью очередного сцаря как помер все давай новые гарантии... пока вы будете ..Уйла хоронить Россия распадется на парад суверенитетов...
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22.02.2022 13:52 Відповісти
Отвечаешь на пацана?
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22.02.2022 11:51 Відповісти
Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами

Интересно, чем домбасня и лугандонцы могут памочь вяликай расее ?
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22.02.2022 11:53 Відповісти
безплатной рабочей силой-ну не моцкичи же север осваивать будут
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22.02.2022 11:55 Відповісти
Поставками б/в унітазів в першу чергу
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22.02.2022 11:56 Відповісти
Как чем, быть занозой в нашей заднице. Больше от них толку никакого.
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22.02.2022 11:56 Відповісти
а вот теперь уже нет. теперь эта заноза в заднице напарашии.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
"Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами"

Так роССія ж весь час запевняла що на Донбасі йде громадянська війна.
Які можуть бути договори?
І якщо раніше пУтлер казав: -"Нас там нет",то тепер це уже відкрите вторгнення на кордони України.
Маю надію що Байдена мав на увазі саме це,перетин кордону роССійськими військовими.
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22.02.2022 12:12 Відповісти
Пенсійний фонд дерибанити
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22.02.2022 12:41 Відповісти
Но вообще это смешно конечно очень. У них там якобы всю неделю диверсанты бегали по улицам городов, взрывали всё подряд, минировали дороги с беженцами, бомбила арта и вдруг всё в одну минуту прекратилось. И вышли пророссийские чуваки там как ни в чём не бывало праздновать "независимость". Цирк для умственно неполноценных.
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22.02.2022 11:53 Відповісти
Ну тепер ордлинці задоволені, вони вже в раші.
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22.02.2022 11:54 Відповісти
Цирк с опочленцами закончен. 8 лет понадобилось, чтобы ихтамнеты признали свое присутствие на Донбассе.
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22.02.2022 11:55 Відповісти
все начиналось с сепарни с кацапскими корнями и мечтающих жить в рефии
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22.02.2022 11:59 Відповісти
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22.02.2022 11:56 Відповісти
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22.02.2022 11:56 Відповісти
Где аналогичные договоры Украины с НАТО???
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22.02.2022 11:57 Відповісти
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
коллаборанты в ВР не дадут этого сделать
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22.02.2022 12:03 Відповісти
чикатило гарантирует безопасность захваченной жертвы.
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22.02.2022 11:58 Відповісти
Мордор може гарантувати лише війну та концтабори.
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22.02.2022 11:59 Відповісти
Росія чомусь не хотіла щоб направили в ЛДНР нейтральних миротворців, їм це 100 раз пропонували.
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22.02.2022 11:59 Відповісти
Я защітю вас, вєк помніть будєтє!
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22.02.2022 12:00 Відповісти
Кацап, иди домой, тут водки нет.
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22.02.2022 12:05 Відповісти
ну, по-перше, ти якось позначай свій стьоб; а, якщо не позначив, і нарвався на "Friendly Fire" - не ображайся, а шукай можливість його припинити, аж до взаємних вибачень
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22.02.2022 12:26 Відповісти
Я сказав лиш те,що почув по телефону від своїх знайомих, а "огонь по своим"-це не до мене,перепрошую...
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22.02.2022 13:30 Відповісти
не касап він, просто дурість змолов, я пояснив, яку
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22.02.2022 12:27 Відповісти
Зараз ну дуже непідходящий час для таких жартів. КацапоЗМІ постійно скринять подібні пости і використовують їх в своїх пропаганонських помийках.
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22.02.2022 12:32 Відповісти
згоден
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22.02.2022 13:06 Відповісти
Іпана конячина. Ти собі гарантуй хоча б вчасний, без памперса, похід в туалет, конячий гарант.
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22.02.2022 12:01 Відповісти
Дійсно лавров завірив, що частина даунбаса навіки потрапила в рабство і злидні. За пів року доїдять те, що натягали туди з України і расєї, а потім - привіт абхазія тільки замість моря терикони і випалені степи. А для росії дешева робоча сила на московії.
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22.02.2022 12:04 Відповісти
Пмр 2 никем не признаная в мире
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22.02.2022 12:06 Відповісти
Рибентроп рашистский гпрантує "судетам" захист..
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22.02.2022 12:08 Відповісти
Гарантії Лаврова пустий звук
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22.02.2022 14:01 Відповісти
Безпеку звичайно росія гарантувати не може, а от жебраками зробить і там де росія, там з'являються антирерорстичні органи і зразу терористи. Совпадєніє? Не демаю!
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22.02.2022 15:55 Відповісти
Це він від лиця ординської кавалерії заявив?
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23.02.2022 11:34 Відповісти
 
 