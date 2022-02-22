Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку "Л/ДНР"
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку "Л/ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами, в яких ми гарантуємо забезпечувати їхню безпеку. Думаю, що всі це розуміють", - заявив Лавров.
Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що за необхідності Росія розмістить військові бази на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Як повідомлялося, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.
За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".
Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.
Будь ласка, зачекайте...
И никак иначе это интерпретироваться не будет.
То есть - вторжение.
То самое «небольшое вторжение», о котором говорил Байден. Помните, как над ним все хихикали? Доброе утро. Боже, храни деда.
И вот тут открывается просто невероятный простор для всевозможной ответки, для которой раньше были связаны руки.
Теперь спокойно можно поднимать вопрос о прекращении «Северного Потока». О поставках ПВО и ПРО. О базах НАТО. О персональных санкциях и конфискации счетов и имущества. И так далее, и так далее, и так далее.
Руководство Украины из этой ситуации может выжать просто невероятное количество ништяков, в реальности не рискуя ничем сверх того, что мы и так уже имеем де-факто на своих границах.
Ах, как замечательно, что именно в этот момент у руля оказались профессионалы, создавшие сильную команду в ПАСЕ, ООН, Европарламенте, и где только возможно еще. Надеюсь, Ермак уже закатал рукава и достал оттуда пакет заранее разработанных на этот случай предложений, которые…
А, ладно. Во всем должна быть мера.
В сарказме тоже.
Итак, давайте еще раз. Де-факто не изменилось ничего. Де-юре изменилось все. И совсем не в пользу России.
Признание Путиным ОРДЛО Украине выгодно!
Вот такой вот парадокс. - Бабчєнко
2 ч
Россия вторглась в Украину сегодня.
Интересно, чем домбасня и лугандонцы могут памочь вяликай расее ?
Так роССія ж весь час запевняла що на Донбасі йде громадянська війна.
Які можуть бути договори?
І якщо раніше пУтлер казав: -"Нас там нет",то тепер це уже відкрите вторгнення на кордони України.
Маю надію що Байдена мав на увазі саме це,перетин кордону роССійськими військовими.
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.