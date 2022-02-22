Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія гарантує безпеку "Л/ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Підписано договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Росією та цими новими державами, в яких ми гарантуємо забезпечувати їхню безпеку. Думаю, що всі це розуміють", - заявив Лавров.

Нагадаємо, раніше заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що за необхідності Росія розмістить військові бази на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Як повідомлялося, 21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією "незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР". Він також офіційно скерував до ОРДЛО війська РФ. За повідомленнями користувачів соцмереж, російські війська ввечері 21 лютого ввійшли на окупований Донбас.

За словами заступника голови комітету Ради Федерації Клімова, "ЛНР" та "ДНР" Росія визнає "у фактичних межах".

Згодом з'явилася реакція європейських країн на визнання "ЛНР" та "ДНР. У Європі обіцяють нові санкції для Росії та зброю проти танків — для України.