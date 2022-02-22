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США вітають рішення Німеччини про призупинення сертифікації "Північного потоку-2", - Псакі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США вітають рішення влади Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".
Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент США дав ясно зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом із Німеччиною і добиватися, щоб реалізація "Північного потоку-2" не просувалася вперед", - йдеться в повідомленні.
"Ми проводили тісні консультації з Німеччиною всю ніч, ми вітаємо їхні заяви", - додала вона.
США ухвалять рішення про "свої власні заходи" пізніше у вівторок.
Топ коментарі
+8 Юрий Хорошунов
показати весь коментар22.02.2022 16:30
+4 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар22.02.2022 16:32
+3 віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар22.02.2022 16:33
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Будь ласка, зачекайте...
Если Венгрия будет агрессором НАТО ведь их не будет защищать?
і кожний хоче вдарити запроданця
це щось неймовірне ...
бо вже остогидло
це лайно
і бачити і чути
Это плохо для РФ, последние месяцы они скупали биткоин... и у них есть очень большие предприятия по майнингу.