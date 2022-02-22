США вітають рішення Німеччини про призупинення сертифікації "Північного потоку-2", - Псакі

США вітають рішення влади Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США дав ясно зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом із Німеччиною і добиватися, щоб реалізація "Північного потоку-2" не просувалася вперед", - йдеться в повідомленні.

"Ми проводили тісні консультації з Німеччиною всю ніч, ми вітаємо їхні заяви", - додала вона.

США ухвалять рішення про "свої власні заходи" пізніше у вівторок.

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