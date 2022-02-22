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США вітають рішення Німеччини про призупинення сертифікації "Північного потоку-2", - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США вітають рішення Німеччини про призупинення сертифікації

США вітають рішення влади Німеччини призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Про це у Twitter повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США дав ясно зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну, ми будемо діяти разом із Німеччиною і добиватися, щоб реалізація "Північного потоку-2" не просувалася вперед", - йдеться в повідомленні.

"Ми проводили тісні консультації з Німеччиною всю ніч, ми вітаємо їхні заяви", - додала вона.

США ухвалять рішення про "свої власні заходи" пізніше у вівторок.

Також читайте: Байден погодився зустрітися з Путіним найближчим часом, якщо не відбудеться вторгнення РФ до України, - Псакі

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
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22.02.2022 16:30
+4
Слава Богу що ближче до вчора Захід все таки розкачався,на кацапських каналах вони вже почали чухати потилиці,і мордяки зовсім не такі веселі як були вчора..так що все йде по плану.Слава ЗСУ!!!
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22.02.2022 16:32
+3
60310 відвідувачів онлайн...я такого ще бачив...і це лише ОДИН удар Бутусова у сторону Шуфрича...
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22.02.2022 16:33
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/02/22/7324981/


Если Венгрия будет агрессором НАТО ведь их не будет защищать?
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22.02.2022 16:28 Відповісти
Ботоком Альцгеймер не лікується
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22.02.2022 16:38 Відповісти
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22.02.2022 16:30 Відповісти
Північний Потік 2,для того і будувався ,щоб потім,без економічних,газоих втрат захопити Україну..
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22.02.2022 16:31 Відповісти
Слава Богу що ближче до вчора Захід все таки розкачався,на кацапських каналах вони вже почали чухати потилиці,і мордяки зовсім не такі веселі як були вчора..так що все йде по плану.Слава ЗСУ!!!
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22.02.2022 16:32 Відповісти
БОльшой удар для них был бы исключение из международного спорта, любого. Спорт это скрепа для них
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22.02.2022 16:34 Відповісти
все в свій час,не можливо всі санкції ввести відразу,треба залишите де що на випадок подальшої агресії
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Страшное наказание.Шутка,а лучших традициях Зеленского.
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22.02.2022 17:25 Відповісти
ХУНТА - щиро лайкує !
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22.02.2022 16:33 Відповісти
60310 відвідувачів онлайн...я такого ще бачив...і це лише ОДИН удар Бутусова у сторону Шуфрича...
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22.02.2022 16:33 Відповісти
60310
і кожний хоче вдарити запроданця
це щось неймовірне ...
бо вже остогидло
це лайно
і бачити і чути
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22.02.2022 16:36 Відповісти
Вот только акции газпрома уже выросли более чем на 8%, и продолжают расти
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22.02.2022 16:35 Відповісти
РАстет, то что вчера грохнулось. РАстет то на что не наложили санкции, пока что
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22.02.2022 16:37 Відповісти
Растёт,потому что наши ,,союзники" слабо отреагировали((
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22.02.2022 17:23 Відповісти
Будуть вони відрами газ носити, не те що користуватися нашою ГТС.
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22.02.2022 16:43 Відповісти
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22.02.2022 16:45 Відповісти
Упали в цене биткоин, Ethereum и XRP. Аналитики связывают падение с эскалацией напряженности между Украиной и РФ.

Это плохо для РФ, последние месяцы они скупали биткоин... и у них есть очень большие предприятия по майнингу.
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22.02.2022 16:52 Відповісти
Это ты в ,,Последнем министре" узнал про майнинг битков??)
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Немцы хотят ещё большей скидки на газ.И они её получат((
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22.02.2022 17:20 Відповісти
Браво Германия. Честно не ожидал такого, думал, что окончательно ссучились. А раз так то спасибо за помощь.
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22.02.2022 17:44 Відповісти
 
 