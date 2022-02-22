Прем'єр Нідерландів Рютте про Путіна: "Ця людина абсолютно божевільна"

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", - сказав Рютте.

Під час виступу у парламенті він гарантував, що реакція Заходу буде значною.

"Ви відчуєте це, я запевняю вас", - звернувся Рюте, ймовірно, до Москви.

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