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Прем'єр Нідерландів Рютте про Путіна: "Ця людина абсолютно божевільна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Прем'єр Нідерландів Рютте про Путіна:

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", - сказав Рютте.

Під час виступу у парламенті він гарантував, що реакція Заходу буде значною. 

"Ви відчуєте це, я запевняю вас", - звернувся Рюте, ймовірно, до Москви.

Також читайте: Рішення Росії щодо визнання "ЛДНР" - приклад неповаги президента Путіна до міжнародного права і норм, - Блінкен

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+48
Он ********, ска. А Рютте вообще красавец. Именно благодаря ему нас и не опрокинули с ассоциацией.
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22.02.2022 17:07
+47
Дошло, наконец-то!
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22.02.2022 17:06
+41
Yes! Dopeless@_dopeless·1 год

Джонсон пояснює парламенту Британії, що Зеленський відмовлявся вірити в російську агресію, бо дуже переживав за українську економіку, для якої це буде дуже потужним ударом, тому треба підтримати українську економіку.
Дякую, Борисе, що наше опудало відмазуєш😕
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22.02.2022 17:14
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А це посилання відкрилося! дякую!
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Дякую за підказку, перерахувала)
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Дошло, наконец-то!
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22.02.2022 17:06 Відповісти
помилково бачити проблему лише в одному божевiльному! там вся iмперiя така!
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22.02.2022 17:26 Відповісти
Ну какой же он сумасшедший, так обычное сопливое *****
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Але вирішує виключно тільки воно . Ось це ***** .
Чого обертатися на ішних ?!
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22.02.2022 17:33 Відповісти
И это говорит пример страны где планокуры это норма.
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22.02.2022 17:47 Відповісти
боярышниковым и героиновым торчкам виднее
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22.02.2022 17:58 Відповісти
то ли дело свинособаки на стекломое, да **********?
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22.02.2022 18:04 Відповісти
Страна-помойка - абсолютный чемпион Мира по употреблению героина на душу населения.
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22.02.2022 18:09 Відповісти
"планокуры это норма" - Який жах!
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22.02.2022 18:43 Відповісти
Ура. Вони нарешті подивились переклад заяв сцаря рф.
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22.02.2022 17:07 Відповісти
Он ********, ска. А Рютте вообще красавец. Именно благодаря ему нас и не опрокинули с ассоциацией.
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22.02.2022 17:07 Відповісти
та там еще разобраться надо, они ассоциацию то подписали, а перспективу не признали
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22.02.2022 17:13 Відповісти
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Тарас Шевченко
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22.02.2022 17:07 Відповісти
А батька що, не буде?
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22.02.2022 17:14 Відповісти
Батька в Гаазі буде разом з ******)
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22.02.2022 17:19 Відповісти
А Батько наш Бандера, Украина мати!!!
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22.02.2022 17:31 Відповісти
Це теж з творчості Тараса Григоровича?))
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22.02.2022 17:33 Відповісти
Слова народные, Музыка також
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22.02.2022 17:40 Відповісти
Він очмирів від влади.
Вже не знає чим вдовільнити своє его.
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22.02.2022 17:08 Відповісти
Это правда.он хочет войти в историю как ... но если и будет где упоминаться. то и только как ******* .безумный нелюдь. который травил .расстреливал взрывал граждан своей страны ..уничтожал народы.тиран. почему так говорю.недавно видел на ютубе сюжет с венедиктовым. где при общении с пуйлом до роковых событий в Украине он интересовался с исторической стороны кем его видит в упоминании в исторической хронике.точно не помню какой дал ответ этот ************ .ясно что не сказал что убийцей.который взрывал дома .не давал спасти подводников . террором в Ичкерии.за 100 тысяч просто раскатали людей.Грузия.Молдова.Беларусь через узурпатора лукавого.Казахов сколько загнобили .но ответ был типа.. НИКЕМ!.после аннексии рф. АР Крыма у них была еще встреча где пуйло поинтересовался "а теперь?" на что подстилка пуйла венедиктов ответил.а теперь да.теперь запишут в учебниках как тот кто возродил.вернул ....
Суть в том .что эти демоны .они. готовы уничтожать народы и не сомневайтесь что они.теперь уже точно не остановятся пока их не остановят! в любом случаии .чекистам осталось лет 10 ихнего правления как и жизни но. у Украины нет этого времени!Они хотят заложить приемникам эту жилу террора. для дальнейшей экспансии в Европу Захватив Украину!Этих чертей необходимо остановить!
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Це не людина,це абсолютне-ху...ло...
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22.02.2022 17:09 Відповісти
наконец-то поняли
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22.02.2022 17:09 Відповісти
J


@tjournal

·
2 ч



В соцсетях обратили внимание на выступление дипломата из Кении на Совбезе ООН по Украине. Речь Мартина Кимани признали неожиданной и примечательной. «Наши границы чертили не мы, но мы довольствуемся тем, что унаследовали»
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22.02.2022 17:10 Відповісти
Alexander@avaza1972·19 ч

Хорошим ответом на сегодняшний день стало бы решение о немедленном принятии Грузии🇬🇪 и Украины🇺🇦 в НАТО. Но для этого нужны яйца. Не куриные.
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22.02.2022 17:11 Відповісти
Ну ось, нарешті приходить розуміння хто такий х@йло
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22.02.2022 17:11 Відповісти
Пропоную , на офіційному рівні, перейменувати пуйла га х…ло!!! Історична назва,повинна бути повернута…
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22.02.2022 17:11 Відповісти
Надіємось, що це не пусті слова!
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22.02.2022 17:11 Відповісти
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22.02.2022 17:12 Відповісти
Хай трижды в день уже переворачивают. Пора
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Оно уже должно в гробу вертеться, как вентилятор
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22.02.2022 17:34 Відповісти
У пеклі. На сковороді.
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22.02.2022 17:52 Відповісти
Пора б вже завернути в саван а не перевертати, то вже живий труп.
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22.02.2022 17:56 Відповісти
А палочкою тикають ?
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22.02.2022 17:23 Відповісти
Сапогом
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22.02.2022 17:35 Відповісти
жириновский находится в тяжелом состоянии. его переворачивают дважды в день
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22.02.2022 17:23 Відповісти
бомбить в памперсы ему пора а не Киев и Львов
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22.02.2022 17:26 Відповісти
чорти скоро на пательні будть його переворачівать
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22.02.2022 17:27 Відповісти
Щоб він у пеклі перекидався , рівно скільки раз , скільки його українці згадуватимуть (((
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22.02.2022 17:28 Відповісти
та шоб он сдох скорее с..а
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22.02.2022 17:29 Відповісти
В гробу переворачивают?
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22.02.2022 17:42 Відповісти
нехай положат его в гроб и пусть сам переворачивается
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22.02.2022 17:58 Відповісти
а ведь ему хорошо бы и гроб с автовращателем купить... денег небось хватает у сына юриста?
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22.02.2022 18:33 Відповісти
вилами пущай вращают над вечным агнем
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22.02.2022 21:13 Відповісти
ти не звезди, а депортуй його дочку
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22.02.2022 17:13 Відповісти
Yes! Dopeless@_dopeless·1 год

Джонсон пояснює парламенту Британії, що Зеленський відмовлявся вірити в російську агресію, бо дуже переживав за українську економіку, для якої це буде дуже потужним ударом, тому треба підтримати українську економіку.
Дякую, Борисе, що наше опудало відмазуєш😕
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22.02.2022 17:14 Відповісти
Поки копіювала цей комент, почула, що наш Сцицерон знову говорить про неможливість повномасштабного наступу.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Ви іще цього ідіота слухаєте ? ((
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22.02.2022 17:30 Відповісти
..Немцов же ж давно уже диагноз придурку поставил
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22.02.2022 17:14 Відповісти
МИД России: Вопрос границ "ЛДНР" - дело недалекого будущего.
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22.02.2022 17:16 Відповісти
"Ця людина абсолютно божевільна" В переводе с дипломатического:
"Он *******, владимир путин, чтоб вы поняли"
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22.02.2022 17:17 Відповісти
Останнім акордом української армії має стати військовий парад на "Червоній площі" у Москві.

Лише завершивши визвольну війну на території ворога можна здобути остаточну перемогу і повернути світу мир і найкращі сподівання.

Російську імперію потрібно поділити на вільні національні держави, де народи, які їх населяють, вибудують власноруч своє національне життя.
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22.02.2022 17:17 Відповісти
Треба поділити, згоден.
Але нажаль більщість цих народів сама хоче залежати від Маскви, так їх Масква виховує с дитячого садка. Але нікуди вони не дінуться - імперія Маскви розвалиться як і всі імперії.
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22.02.2022 17:26 Відповісти
І це так, коли в своєму монологові про "історію роССії" царь згадував українських націоналістів, у нього трусилися губи і руки від божевільної ненависті до українців, які назвала його х-лом.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним". Джерело: https://censor.net/ua/n3318095


СВЯТА ПРАВДА
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22.02.2022 17:23 Відповісти
Це він ще мягко, дипломатично висловився.
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22.02.2022 17:58 Відповісти
Похвально.
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22.02.2022 17:24 Відповісти
За прямоту я отношусь очень положительно к голландцам - что думают, то и говорят вслух. Особенно, после того как Пуйло сбило самолет над Донбассом.
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22.02.2022 17:26 Відповісти
ТА НЕВЖЕ???
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22.02.2022 17:27 Відповісти
Да, но он там не один такой, **@утый
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22.02.2022 17:28 Відповісти
Здрасьте- я ваша Настя!! Проснулся черт. А то все ваше кодло вместе а щенками Путина Макроном и Меркель не знали что он психопат? В 1983 году СССР сбил пассажирский самолет и получил санкций по самые помидоры а тут в 2014 году рашисты делают все то же самое и все молчат и озабочиваются. Позор.
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22.02.2022 17:34 Відповісти
дякую, пане Міністр!
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22.02.2022 17:34 Відповісти
Конечная цель путлера скорее всего возобновить Берлинскую Стену и вернутся в свою молодость. Конечно же он сумасшедший диктатор. Весь кацапский совбез просто дрожал, было видно
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22.02.2022 17:36 Відповісти
Немцов був далекоглядний
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22.02.2022 17:39 Відповісти
Немцова убили именно за эти слова
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22.02.2022 17:41 Відповісти
Невероятно, представитель Европы назвал ***** сумасшедшим.
Видать сильно очканули "маленькие" страны, и поняли что с ними могут сделать то же самое.
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22.02.2022 17:40 Відповісти
годі вже розповідати, який путєн
час починати його п**дити
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22.02.2022 17:49 Відповісти
Робити своєрідний "час Шуфрича".
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22.02.2022 18:00 Відповісти
Путін - це взагалі Не людина
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22.02.2022 18:00 Відповісти
"он *******, этот ваш путин" (с)
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22.02.2022 18:02 Відповісти
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22.02.2022 18:02 Відповісти
Ще б Нідерланди свої 5 копійок не вставили...
Восьмий рік ніяк не можуть вирок по справі "МН 17" винести, та стік ж не можуть повернути Україні "музене золото" бо "путін заважає"...
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Хоть один правду сказал! Молодец. Немцов єто сказал десять лет назад.
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22.02.2022 18:06 Відповісти
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22.02.2022 18:10 Відповісти
Какой народец, такой и фюрерок.
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22.02.2022 18:11 Відповісти
8 млн діаспори українців в Росії і ніодного слава в підтримку України, що можна вже говорити про лвптєногих. Є не значна кількість росіян які щось там говорять в наш захист , але...
І все таки я хотівби знати де наші українці які даже голосують за диктатора який хоче нас знишкодити, вам що повилазило чи ви подавилися Путінською пропогандою , тоді ви не українці , а бидло для якого рідний народ нічого не значить.
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22.02.2022 19:32 Відповісти
Если кто то там пискнет то сразу каталажку .там одиночные пикеты.которые якобы возможны по бумаге в реалии нет.их там сразу в воронок заламывают.
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22.02.2022 21:54 Відповісти
Это только в Украине возможно на восьмом году войны.когда кацапы аннексируют .оккупируют .убивают Украину и украинцев .кацапским пропагандонам . коллаборантам спокойно вещать по тв призывать .захватывать Украину.убивать жителей Украины и подавать это как гражданскую войну. те же опжз .чистой воды прокацапские черти. которые это все и делают.Кто то представляет что бы такое было возможно в расии .проукраинская партия в госдуре и они там так спокойно и по тв вещали что расия напала на Украину и пуйло лжец. что там наши войска рф и т.п.
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22.02.2022 22:07 Відповісти
это вообще не человек.это дьвольское отродье!
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22.02.2022 20:06 Відповісти
Наконец-то звучит характеристика этого существа от европейских политиков. Народ, представьте себе, что всякие Макроны и Меркели часами общались с ****** про Украину за эти 8 лет, и слышали примерно то, что мы вчера услышали. Как можно было 8 лет слушать эту "позицию" и говорить о каких-то возможностях дипломатии.
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22.02.2022 20:28 Відповісти
а после сбитого боинга ему это было непонятно?
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22.02.2022 23:14 Відповісти
 
 