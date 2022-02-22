Прем'єр Нідерландів Рютте про Путіна: "Ця людина абсолютно божевільна"
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Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.
"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", - сказав Рютте.
Під час виступу у парламенті він гарантував, що реакція Заходу буде значною.
"Ви відчуєте це, я запевняю вас", - звернувся Рюте, ймовірно, до Москви.
Топ коментарі
+48 Іван Іванов 9f733e9c
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+47 Ukraine Press
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+41 Ksenia VB
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Так, народ, перераховуємо армії і фонду "Повертайся жимим" хто скільки може.
Чого обертатися на ішних ?!
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Тарас Шевченко
Вже не знає чим вдовільнити своє его.
Суть в том .что эти демоны .они. готовы уничтожать народы и не сомневайтесь что они.теперь уже точно не остановятся пока их не остановят! в любом случаии .чекистам осталось лет 10 ихнего правления как и жизни но. у Украины нет этого времени!Они хотят заложить приемникам эту жилу террора. для дальнейшей экспансии в Европу Захватив Украину!Этих чертей необходимо остановить!
@tjournal
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2 ч
В соцсетях обратили внимание на выступление дипломата из Кении на Совбезе ООН по Украине. Речь Мартина Кимани признали неожиданной и примечательной. «Наши границы чертили не мы, но мы довольствуемся тем, что унаследовали»
Хорошим ответом на сегодняшний день стало бы решение о немедленном принятии Грузии🇬🇪 и Украины🇺🇦 в НАТО. Но для этого нужны яйца. Не куриные.
Джонсон пояснює парламенту Британії, що Зеленський відмовлявся вірити в російську агресію, бо дуже переживав за українську економіку, для якої це буде дуже потужним ударом, тому треба підтримати українську економіку.
Дякую, Борисе, що наше опудало відмазуєш😕
"Он *******, владимир путин, чтоб вы поняли"
Лише завершивши визвольну війну на території ворога можна здобути остаточну перемогу і повернути світу мир і найкращі сподівання.
Російську імперію потрібно поділити на вільні національні держави, де народи, які їх населяють, вибудують власноруч своє національне життя.
Але нажаль більщість цих народів сама хоче залежати від Маскви, так їх Масква виховує с дитячого садка. Але нікуди вони не дінуться - імперія Маскви розвалиться як і всі імперії.
СВЯТА ПРАВДА
Видать сильно очканули "маленькие" страны, и поняли что с ними могут сделать то же самое.
час починати його п**дити
Восьмий рік ніяк не можуть вирок по справі "МН 17" винести, та стік ж не можуть повернути Україні "музене золото" бо "путін заважає"...
І все таки я хотівби знати де наші українці які даже голосують за диктатора який хоче нас знишкодити, вам що повилазило чи ви подавилися Путінською пропогандою , тоді ви не українці , а бидло для якого рідний народ нічого не значить.