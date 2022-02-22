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Євросоюз має буквально "забрати Україну до себе", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що закликав Євросоюз надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС.
Про це глава МЗС заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я закликав Європейський Союз невідкладно, відкинути всі вагання, всі стриманості та скептицизм, який існує в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав", - наголосив Кулеба.
За його словами, найкраще стратегічне рішення, яке може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі "забрати Україну до себе".
Топ коментарі
+15 Volodymyr Rudobaba b59031ee
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+11 jklpqrs
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+9 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар22.02.2022 17:15
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Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
такой груз никому не нужен...
Угадайте кто на втором месте с большим отрывом? ..... Беларусь 32% .... да да, та самая Беларусь, которую мы все привыкли считать заповедником совка... так там доля госкомпаний меньше чем в Украине на треть!
посмотри цифры ********** по бывшим совковым странам - Румыния, Польша, Чехия ... там максимум 22% будет число ...
государство должно быть арбитром на рынке, а не основным работодателем, тем более если чиновничество и суды напрочь коррумпированы
я тебе даже больше скажу, в эти 47% процентов входят даже госкомпании которые занимаются производством корма для лошадей! ... зачем? ...