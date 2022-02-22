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Євросоюз (6998) Кулеба Дмитро (3158)

Євросоюз має буквально "забрати Україну до себе", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз має буквально

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що закликав Євросоюз надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС.

Про це глава МЗС заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликав Європейський Союз невідкладно, відкинути всі вагання, всі стриманості та скептицизм, який існує в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав", - наголосив Кулеба.

За його словами, найкраще стратегічне рішення, яке може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі "забрати Україну до себе".

Також читайте: Зупинка сертифікації "Північного потоку-2" - правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 17:19
+11
Щас, они еще и генпрокурора САП должны избрать. Что еще они должны сделать?
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22.02.2022 17:15
+9
Поки Зелень не вважає за потрібне фінансувати армію, долучаємось до активного збору коштів.
Кожні 100 грн. мають значення

Фонд "Повертайся жимим":
https://savelife.in.ua/donate/
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22.02.2022 17:15
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Поки Зелень не вважає за потрібне фінансувати армію, долучаємось до активного збору коштів.
Кожні 100 грн. мають значення

Фонд "Повертайся жимим":
https://savelife.in.ua/donate/
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22.02.2022 17:15 Відповісти
Не открывается.
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22.02.2022 17:53 Відповісти
Щас, они еще и генпрокурора САП должны избрать. Что еще они должны сделать?
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22.02.2022 17:15 Відповісти
та вы хоть керивника сап выберете сначала
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22.02.2022 17:16 Відповісти
Отличное требование!
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22.02.2022 17:17 Відповісти
Так тепер треба просто анулювати УКРАЇНСЬКІ ПАСПОРТИ всім мешканцям ДНР і ЛНР бо дуже багато вже їх їздить по Європі на українських паспортах і кричить що Рассія Вялікая страна !!! А потім ще будуть кричати Пуцін ввєді !!!
Нехай тепер їздять в Абхазію і на колиму !!!
Крім того перестати платити українські пенсії і вчити їх дітей в Україні.
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22.02.2022 17:19 Відповісти
Вони кажуть, що наша корупція і якась 5 колонна заважають це зробити.
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22.02.2022 17:20 Відповісти
Со дня на день мы на несколько дней должны отключится от общей энергосистемы с РФ. Обратно могут и не включить. Да и не нужно нам оно. Нужно срочно вести переговоры чтобы включаться в Европу и не ждать еще 2 года. Потому что все эти заявления о том что прекратим какие-то дипломатические отношения имея общую энергосистему до одного места.
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22.02.2022 17:22 Відповісти
кто же нас теперь возьмет?
такой груз никому не нужен...
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22.02.2022 17:47 Відповісти
Не проблема, без Коломойського, Ахметова і Зеленського
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22.02.2022 17:24 Відповісти
ага, з дєрьмаками і татаровами буруть тільки в Тайожний союз.
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22.02.2022 17:24 Відповісти
Коли при владі кончені ідіоти, то єдине на що вони здатні, це повторювати чужі мантри.
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22.02.2022 17:25 Відповісти
В Украине до сих пор, с 1991 года не проведены рыночные реформы и приватизация. Доля участия государства в экономике - 47%!!! Это самый высокий показатель в Восточной и Центральной Европе! Это процент государственных компаний, который только и делают что отчитываются от убытках!!

Угадайте кто на втором месте с большим отрывом? ..... Беларусь 32% .... да да, та самая Беларусь, которую мы все привыкли считать заповедником совка... так там доля госкомпаний меньше чем в Украине на треть!
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22.02.2022 17:26 Відповісти
лизнул кацапам собака? в спам теперь!
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22.02.2022 17:30 Відповісти
ты йолоп, я говорю о проблемах, а не подмахиваю их под ковер как в рашестане ... потом что их нужно решать, а не замалчивать ... а ты можешь идти на мужской половой орган!
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22.02.2022 17:32 Відповісти
Все остальное уже украли?
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22.02.2022 17:55 Відповісти
Взагалі то в світі зараз державний протекціонізм. Всі розумні захищають свої ринки і інтереси власних громадян. Одні ми корупцією розхристані.
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22.02.2022 17:36 Відповісти
шутишь что ли? .. львиная доля этих госкомпаний - черные дыры в бюджете, просто посмотри в интернете новости как они отчитываются про убытки на сотни миллионов и миллиардов гривен, потому что там основные фонды не модернизированы с 1991 года и потому что ими управляют бездари от чиновников, которые только осваивают бюджеты.

посмотри цифры ********** по бывшим совковым странам - Румыния, Польша, Чехия ... там максимум 22% будет число ...

государство должно быть арбитром на рынке, а не основным работодателем, тем более если чиновничество и суды напрочь коррумпированы

я тебе даже больше скажу, в эти 47% процентов входят даже госкомпании которые занимаются производством корма для лошадей! ... зачем? ...
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22.02.2022 17:45 Відповісти
Можно подумать что украденные ( не гос.) компании белые дыры.
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22.02.2022 17:58 Відповісти
Що це за держава така, що в своєму кармані не може навести лад? Сильна армія базується на сильній державній економіці, а не на благодійних внесках.
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22.02.2022 17:59 Відповісти
Litve jest gosudarsvenyje kompaniji poshta,zeleznodorogi,energetiki,port vse rabotajet uspesno ja nepomniu sto kto to iz nix rabotal v ubytok,ix nenado vyderzyvat ne odnoj iz tex kompaniji.Netu raznici privatnaja ili gosudarstvenaja kompanija ix takoj uroven
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22.02.2022 18:05 Відповісти
я не говорю что их не должно быть, стратегические компании, как оборонном, почта и т.д. должны остаться под контролем государства, но все остальные нужно передать в частные руки ... это опыт той же Литвы, Словакии, Чехии и других стран бывшего совка ... мы живем в условиях рынка, и причем давным давно, а у нас в экономике остаются архаичные пережитки плановой совковой экономики, которые только высасывают деньги из бюджета ...
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22.02.2022 18:10 Відповісти
Так Євросоюз так і робить.Але робить це розумно,як водій однієї львівської маршрутки.Той взяв собі за звичай зупинятись метрів так тридцять за зупинкою...Хто встигне добігти той як правило і платить,а пенсіонери і прочі пільговики поки дошкандибають так маршрутка вже і поїхала...В Євросоюз вже побігло третина населення України,і це далеко не найгірша третина.Штучний відбір.
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22.02.2022 17:26 Відповісти
кому нужны воры...(
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22.02.2022 17:26 Відповісти
в спам ****!
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22.02.2022 17:30 Відповісти
чому в спам? у нас країна корупціонерів та злодіїв
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22.02.2022 17:34 Відповісти
давай, подмахивай кацапам, активнее работай бёдрами, у тебя получается!
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Тот кто написал про воров того в спам? .. Самих воров оставляешь , пусть спокойно воруют дальше, и платят тебе ботинку?
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22.02.2022 17:35 Відповісти
Нарид у нас избрал воров которые развели коррупцию до невиданных масштабов.Ты этого не знал? Про Велыкэ крадинвнытство слышал ? А ты не считаешь что скот приведший к власти воров тоже должен ответить за свои действия?
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22.02.2022 18:02 Відповісти
лапоть, не вижу смысла что-либо тебе объяснять
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22.02.2022 18:04 Відповісти
Даже те кто неделю жил в Европе понимают насколько отстала Украина от цивилизованного мира , с этой коррупцией, нищетой, искривленными ценностями. Довольно сложно будет заставить европу забрать себе нашу страну.
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22.02.2022 17:31 Відповісти
Румыны и болгары-совсем не далеко ускакали от нас.
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22.02.2022 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-tPi360Q-Cs
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22.02.2022 17:31 Відповісти
Заява прем'єра Британії Джонсона щодо санкцій проти Росії
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22.02.2022 17:43 Відповісти
Трухина, котлету, агрохимию, киву, кАломойшу и прчую гидоту - тоже... в Европу!? Или прежде чем нам - в Европу, сначала их- в ...опу!?
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22.02.2022 17:45 Відповісти
кива уже в испании
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22.02.2022 17:50 Відповісти
Напомните, чем там закончилась эпопея с избранием независимого главы сап?! А потом получите ответ почему зеупырям не светит ни НАТО, ни ЕС.
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22.02.2022 17:54 Відповісти
А Украина и дальше будет торговать с парашкой, бульболендом, а на требования сформировать независимые антикоррупционные органы, можно будет ..уй положить!
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22.02.2022 17:58 Відповісти
Депутатов от ОПЗЖ Евросоюз уже забрал. Все мрази ватные туда сдрыснули.
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22.02.2022 18:17 Відповісти
я бачу, що основний посил Кулеби - "я рідко та часто какаю".
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22.02.2022 18:29 Відповісти
Ще один. "Байден, чому до сіх пір в нашіх вчітелів зарплатня не 4000$?". Ви робить шось, а не соплі жуйте. Мудаки.
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22.02.2022 19:21 Відповісти
Ага, вместе с Беней, Татаровым и Елдаком. Щас, только шнурки погладят
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22.02.2022 19:32 Відповісти
Interesno, a pochemu tak, vedj golosovali po prikolu - tak naslazhdaites, chevo uzhe tut.
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22.02.2022 20:17 Відповісти
 
 