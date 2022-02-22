Євросоюз має буквально "забрати Україну до себе", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що закликав Євросоюз надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС.

Про це глава МЗС заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликав Європейський Союз невідкладно, відкинути всі вагання, всі стриманості та скептицизм, який існує в деяких європейських столицях, і надати Україні обіцянку майбутнього членства в ЄС. Цей час настав", - наголосив Кулеба.

За його словами, найкраще стратегічне рішення, яке може ухвалити Європа, це в буквальному сенсі "забрати Україну до себе".

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