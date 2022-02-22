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Президенти Дуда і Науседа відвідають Україну 23 лютого, - ОП

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Президенти Дуда і Науседа відвідають Україну 23 лютого, - ОП

У середу, 23 лютого, Україну відвідають президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Наусєда.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбуватиметься у Маріїнському палаці. Планується, що о 14:15 президенти поспілкуються також із представниками ЗМІ.

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Автор: Володимир Янченко
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22.02.2022 17:43 Відповісти
Науседа пипец какой высокий. Наверно баскетболист в прошлом
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22.02.2022 17:46 Відповісти
Повторюється ситуація з Грузією. Матвієнко завтра поставить питання в раді федерацій на дозвіл використовувати армію за межами росії. а далі все може бути... в тому числі і танки за 100 кілометрів від Києва, як це було в Тбілісі...
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22.02.2022 17:48 Відповісти
Настоящие мужчины, респект!
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22.02.2022 17:53 Відповісти
 
 