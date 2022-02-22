Президенти Дуда і Науседа відвідають Україну 23 лютого, - ОП

У середу, 23 лютого, Україну відвідають президенти Польщі Анджей Дуда та Литви Гітанас Наусєда.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"23 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом", - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбуватиметься у Маріїнському палаці. Планується, що о 14:15 президенти поспілкуються також із представниками ЗМІ.

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