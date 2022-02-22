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Україна попросила Велику Британію про надання додаткового оборонного озброєння, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Україна попросила Велику Британію про надання додаткового оборонного озброєння, - Кулеба

Україна у вівторок, 22 лютого, попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив 22 лютого, під час брифінгу у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні я буду звертатися до своїх співрозмовників у Сполучених Штатах. Оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, по суті, на жаль, наша держава не має гарантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має буквально "забрати Україну до себе", - Кулеба

Він запевнив, що Україна мобілізує увесь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення її обороноздатності.
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Топ коментарі
+16
Боже, хоть Кулебе хватило ума попросить оружие!
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22.02.2022 18:00
+12
Ну так бо в нас гроші на дороги треба. А на армію і зброю невистачає !
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22.02.2022 18:03
+10
Де розрив відносин з цапами? Яке треба озброєння? Афганістан, Ічкерія захищали свою землю без літаків та танків, без Байрактарів і перемогли цапів. Невже треба бути ворогом України, щоб так валяти дурня.
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22.02.2022 18:04
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Боже, хоть Кулебе хватило ума попросить оружие!
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22.02.2022 18:00 Відповісти
Да, только делать это нужно было раньше, а не кричать "не нагнетайте!". Когда бриты и штаты настраивали свой народ на помощь Украине, наши уроды кричали, что все под контролем. А теперь выясняется, что помощь нам нужна была еще вчера. А демократические механизмы не такие резкие, как тоталитарные.
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22.02.2022 22:30 Відповісти
Та вже проси, щоб до ранку в НАТО прийняли.
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22.02.2022 18:00 Відповісти
Где 5000 касок от Германии?
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22.02.2022 18:00 Відповісти
Деактивируют и передадут.
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22.02.2022 18:01 Відповісти
Сподіваюсь брити не відмовлять...
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22.02.2022 18:01 Відповісти
Бриты не должны отказать.
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22.02.2022 18:02 Відповісти
Ну так бо в нас гроші на дороги треба. А на армію і зброю невистачає !
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22.02.2022 18:03 Відповісти
Так зброю також не безкоштовно передають
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22.02.2022 18:06 Відповісти
А підвищити зарплати військовим теж дуже дорого ? На дороги їм не вистачить ! Це ж головнокомандуючий стверджував !
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22.02.2022 18:12 Відповісти
Де розрив відносин з цапами? Яке треба озброєння? Афганістан, Ічкерія захищали свою землю без літаків та танків, без Байрактарів і перемогли цапів. Невже треба бути ворогом України, щоб так валяти дурня.
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22.02.2022 18:04 Відповісти
время - порівняйте втрати цівільного населення у згаданих Вами країнах, Ви цього бажаєте? Україні потрібна така кількість зброї, щоб ***** коли йшо сцяти - озиралось та обсералось... а нападати не думало. Окрім того атомні реактори і точність кацяпських ракет речі несумісні! П. с. ядрений арсенал, зірку смерті не згадуйте....
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22.02.2022 18:20 Відповісти
питання поновлення ядерного СТАТУСУ ЗАРАЗ "НА ЧАСІ"..

НЕХАЙ СТОЇТЬ

для того,щоб 'гнила Європа" не подумала "злити' Україну..
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22.02.2022 19:06 Відповісти
Це запитання у 2014 задавали Порошенко..

у 2017 теж не підтримав:

Президент України Петро Порошенко не підтримав ідею розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Про це повідомив секретар комітету з національної безпеки та оборони Іван Вінник, який виступав за те, щоб така норма була відображена в законопроекті про забезпечення суверенітету України на Донбасі.
https://zaxid.net/chi_pidtrimuyete_vi_rozriv_diplomatichnih_vidnosin_z_rosiyeyu_opituvannya_n1441107
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22.02.2022 19:02 Відповісти
Що більше - то краще. Кожен метр української землі мусить коштувати крові, бо наш великий шанс, як і при совку - внутрішня дестабілізація рашки внаслідок потоку трупів захісникив руського міра.

Коли з Афгану поїхали двохсоті - совок захитався й рухнув.
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22.02.2022 21:59 Відповісти
Зачем оно нам если мы не стреляем. У нас же план надежный как швейцарские часы.
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22.02.2022 18:05 Відповісти
А нах им оружие если клоун сказал что всё будет решать мирным путем, маструбировать на санкции и продолжать торговать с Россией, безвиз, пенсии сепарам, и никаких даже мыслей чтобы армия согласно конституции защищала и освобождала захваченные земли?

Как говорил инструктор "если некоторые берут в руки оружие, иногда лучше сразу спилить мушку, чтобы анус не повредить"
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Дякуємо бритів за вже надіслані NLAW!

Гарні "печенюшки" для рашкованських ******** з бурятами
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22.02.2022 18:05 Відповісти
клетчаты резников каждый день пиарился на фоне новостей об очередных прилетах оружия . но как только запахло жереным, новости пропали.. или перестали высылать и продолжили выражать озабоченность?
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22.02.2022 18:05 Відповісти
Фінансуйте також власні Стугни !
Це гарний, хоч і відмінний ПТУР
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22.02.2022 18:07 Відповісти
Кулеба, ти вже не гундосиш з Мосійчучкою : - "Ми втомились від Заходу"?!?!?
А чому Верховна Зрада На Армію сьогодні не виділили 50 лярдов - ти офіційно Зе!плядво не закликав!?!
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22.02.2022 18:07 Відповісти
щас арахамлия будет протестовать, потому, что поставки оружия будут отпугивать инвесторов.
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22.02.2022 18:08 Відповісти
Сомневаюсь что это шимпанзе на этой неделе вообще пасть на камеру откроет!
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22.02.2022 18:10 Відповісти
Уже открывало. Лучше бы молчало.
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22.02.2022 18:12 Відповісти
Открывало ДО того, что произошло.
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22.02.2022 18:12 Відповісти
Не те просить.Наполеона нам треба ,немає там у них позичити такого для України?
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22.02.2022 18:13 Відповісти
Нахіба цей популізм, скаже Гетьманцев, що не згоден виділити додаткові кошти на армію Істерика Гетьманцева
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22.02.2022 18:33 Відповісти
«Прийшла фінансова допомога від Британії, Зеленський порахував і каже: «на ремонт доріг не вистачить»
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22.02.2022 18:34 Відповісти
 
 