Україна попросила Велику Британію про надання додаткового оборонного озброєння, - Кулеба
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Україна у вівторок, 22 лютого, попросила Велику Британію надати додаткове оборонне озброєння.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив 22 лютого, під час брифінгу у Вашингтоні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці я надіслав листа на адресу міністра закордонних справ Великої Британії з проханням про надання додаткового оборонного озброєння Україні. З таким же проханням сьогодні я буду звертатися до своїх співрозмовників у Сполучених Штатах. Оскільки Україна наразі не є членом жодного об'єднання колективної безпеки і, по суті, на жаль, наша держава не має гарантій безпеки, то найкращою нашою гарантією буде дипломатія та армія", - сказав Кулеба.
Він запевнив, що Україна мобілізує увесь світ для того, щоб отримати все необхідне для зміцнення її обороноздатності.
Будь ласка, зачекайте...
НЕХАЙ СТОЇТЬ
для того,щоб 'гнила Європа" не подумала "злити' Україну..
у 2017 теж не підтримав:
Президент України Петро Порошенко не підтримав ідею розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією. Про це повідомив секретар комітету з національної безпеки та оборони Іван Вінник, який виступав за те, щоб така норма була відображена в законопроекті про забезпечення суверенітету України на Донбасі.
https://zaxid.net/chi_pidtrimuyete_vi_rozriv_diplomatichnih_vidnosin_z_rosiyeyu_opituvannya_n1441107
Коли з Афгану поїхали двохсоті - совок захитався й рухнув.
Как говорил инструктор "если некоторые берут в руки оружие, иногда лучше сразу спилить мушку, чтобы анус не повредить"
Гарні "печенюшки" для рашкованських ******** з бурятами
Це гарний, хоч і відмінний ПТУР
А чому Верховна Зрада На Армію сьогодні не виділили 50 лярдов - ти офіційно Зе!плядво не закликав!?!