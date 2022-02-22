Путін: Мінські домовленості зведено нанівець

Президент країни-агресора звинуватив Україну в тому, що Мінські домовленості через неї зведено нанівець.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформаційне агентство "РИА Новости".

"Зусиллями теперішньої київської влади Мінські домовленості були зведені нанівець, вони були вбиті задовго до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше українська делегація у ТКГ заявила, що, визнавши "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР", Росія свідомо вийшла з Мінських домовленостей.

Також читайте: Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному РФ, - Пєсков