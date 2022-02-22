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Путін: Мінські домовленості зведено нанівець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін: Мінські домовленості зведено нанівець

Президент країни-агресора звинуватив Україну в тому, що Мінські домовленості через неї зведено нанівець.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформаційне агентство "РИА Новости".

"Зусиллями теперішньої київської влади Мінські домовленості були зведені нанівець, вони були вбиті задовго до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше українська делегація у ТКГ заявила, що, визнавши "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР", Росія свідомо вийшла з Мінських домовленостей.

Також читайте: Питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному РФ, - Пєсков

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Ниче, у зеленского они еще работают!
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22.02.2022 18:42
+28
Так ты же само говно их отменило
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22.02.2022 18:43
+27
*****
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22.02.2022 18:44
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Ниче, у зеленского они еще работают!
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22.02.2022 18:42 Відповісти
Какого, нахрен, Зеленского ?

Зеленского придумал Ленин в 1937 году, когда продвигал НАТО в Польшу
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22.02.2022 18:58 Відповісти
Так ты же само говно их отменило
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22.02.2022 18:43 Відповісти
Через 8 лет этот многоходовочник наконец-то понял что Минск был ловушкой для него. Тупин есть Тупин. Запорожские козаки дали бы ему украинскую фамилию: Тупко.
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22.02.2022 18:58 Відповісти
***** це треба на лобі викарбувати, тоді може не так буде забрехуватись.
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22.02.2022 19:10 Відповісти
мєрзкоє *****
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22.02.2022 18:43 Відповісти
*****
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Ну і слава Богу! Путлер завжди був відкритим ворогом України! Ще б наших гнид на чисту воду вивести!
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22.02.2022 18:44 Відповісти
что-то все вдруг начали ценить "минские договорённости"
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Путин подтверждает, что Россия признает границы так называемых «ДНР» и «ЛНР» во всех границах Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время находятся под контролем Украины.
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Зелень вже продала Неньку.
Дзвонив знайомий танкіст. Звідки? З дому. У відпустку відправили.
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Не бреши..все отпуска отменили неделю назад..и дали три дня, тем кто в отпусках- вернуться в расположение...то у тебя, видать, знатный " танкист"..
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22.02.2022 18:47 Відповісти
Скорее всего таксист
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22.02.2022 18:49 Відповісти
Скорее всего ла-ла-ла.
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22.02.2022 21:59 Відповісти
порохоботи "творчі люди".. у брехні...

Як і їх "сивочолий" Лідер.
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22.02.2022 18:54 Відповісти
Соевый в шоке.
Звонил знакомый танкист. Откуда? Из дома. Вызывают в часть.
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Так ведь }{уйло ещё недавно несло, что параша- не сторона Минских Соглашений.
Так какое }{уйлу тогда собачье дело, кто из них "вышел", а кто- нет?
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22.02.2022 18:44 Відповісти
Вы пытаетесь найти логику там, где она и мимо никогда не пробегала.
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22.02.2022 18:46 Відповісти
Я ведь это здесь пишу не для Людей типа Вас, а для нелюдей типа парашников.
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22.02.2022 19:00 Відповісти
Так за них думает фюрер, а их "личное мнение" им сообщают соловьиные пометы и сливные бачки.
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22.02.2022 19:02 Відповісти
До зелёного через год дойдёт
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22.02.2022 18:46 Відповісти
Цензор не спи. Путин: Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе конституции, где указаны их границы. Таким образом РФ признаёт «ДНР» и «ЛНР» в границах бывших Донецкой и Луганской областей Украины.
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22.02.2022 18:46 Відповісти
Ужасно.
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22.02.2022 18:49 Відповісти
Да и срать на ху#ловские блеяния,оно ещё кстати тявкало,что вопросы границ военным путём решать не собирается,но на его изрыгания,уже действительно-пох...
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22.02.2022 18:49 Відповісти
«Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», - отметил Путин.
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22.02.2022 18:51 Відповісти
До утра будет ультиматум, к гадалке не ходить.
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22.02.2022 18:54 Відповісти
"..но как вы знаете, киевские власти не хотят вести с ним переговоры, тем боле обстановка имеет тенденцию к ухудшению"
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22.02.2022 18:54 Відповісти
до відома,"юристе" Ігора..)

гівно варті ВСІ "ДОКУМЕНТИ",ДЕ ЗГАДАНІ лнр,днр...
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22.02.2022 18:57 Відповісти
Та то вже без різниці - де ці межі. Ніхто з кацапів на тих межах не збирається зупинятися. Пора всім зрозуміти, що пуцин пішов ва-банк. Рашка - агресивна ранкова пухлина у Євразії. Проблема в тому, що лікувати її намагалися всілякими припарками замість залучення хірургії. І ось пухлина стала прогресувати. Вона не буде діяти інакше, бо це питання її виживання. Тому або хірургія з хіміотерапіжю, або Європі каюк.
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22.02.2022 19:00 Відповісти
зря ты,хуйло думаешь,что без минских договоренностей поснимают санкции
думаю,что еще новых навесят,за самовольный выход
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22.02.2022 18:47 Відповісти
***** решил уничтожить бурятов в угоду Китаю...
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Как и твоя экономика 10 лет.
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Ой, а хто ж це зробив? Ботексна плєшива морда.
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Лаптеногие прогулочка будет в один конец!
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22.02.2022 18:48 Відповісти
Ну и прекрасно!
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22.02.2022 18:49 Відповісти
В связи с этим налагается запрет на: новые инвестиции в так называемые «Л/ДНР» со стороны любого лица в США; экспорт, реэкспорт, продажи и поставки любых товаров на эти территории; какие-либо финансовые или гарантийные операции с американской стороны.
вот это таки да сцанции ,вот это баден дав пид дых тому *****
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22.02.2022 18:49 Відповісти
Как там продажи "Скотов" на стране-помойке?
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22.02.2022 18:51 Відповісти
А що сказати то хотіли, Евгений f8264c50 зачетный троллинг?
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22.02.2022 18:56 Відповісти
Да. И еще сказал, що признали в границах всей оДонецкойи Луганской области(
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22.02.2022 18:52 Відповісти
найвеличніший отримав перепочинок: роль конченого виконує *****
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22.02.2022 18:52 Відповісти
Россия признала "ЛДНР" в пределах Луганской и Донецкой областей Украины - Путин
пс. цензору надо сменить ответственного за размещение ссылок.
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22.02.2022 18:54 Відповісти
путлер хоть какая-то от тебя польза
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22.02.2022 18:55 Відповісти
***** би це гамно не пішло!
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22.02.2022 18:55 Відповісти
та хоть плюси в коментах малюйте
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22.02.2022 19:38 Відповісти
спасибо зебилам за счастливое детство
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22.02.2022 18:59 Відповісти
Блин, все эти оскорбления и детские обзывалки "за глаза". Неужели вам не ясно, что путину и его окружению на них глубоко начхать, с одной стороны. А с другой - это показывает только лишь слабость и отсутствие интеллекта у оскорбляющего. Оппонента нужно уничтожать не лозунгами и кричалками, а интеллектом. Учитесь.
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22.02.2022 19:00 Відповісти
так продемонстрируйте пжлта!!!
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22.02.2022 19:39 Відповісти
блесните!
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22.02.2022 19:41 Відповісти
Как только РФ четко и без реверансов все назвали "стороной конфликта" , тут для Москвьі и "закончились" Минские соглашения.
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22.02.2022 19:05 Відповісти
Да,ми бєлиє і пушистиє-в.в. пуйло...
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22.02.2022 19:05 Відповісти
Постепенно все поймут что с нынешними правителями кремля договариваться бесполезно, тем более подписывать бумажки. Бережем лес. А русня развалиться, уже понятно, с таким лидером.
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22.02.2022 19:17 Відповісти
Треба ******* кацапів щоб аж скавчали,а тоді знов пи...жить.
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22.02.2022 19:33 Відповісти
Как-то была запущена акция ,,Президентов,, 200 тысяч головов на правительственном сайте является обяъзательном и расмотрением вопросов.Акция по сей день осталась но так и ни одного вопроса даже не расматривали.ГОВНО а не наша Рада, а власть как оказалось вообще ,,пианисты,,
Так кто и на кого работает?Власть на народ или Народ на обеспечение потребностей власти.А обеспечение бытовых нужд чиновников от власти уже превышает в разы бюджет страны.Их поддерижает исключительно фонд МВФ.
Вопорс об легализации оружия провален,вопрос об том чтоб госчиновников без всяких ,,откупных,, провален,вопрос об недоверии к ,,Слугам Народа ,,провален.Так к чему эти все ОПРОСЫ если никчему они не приводят?А не лучше всем вам дать по морде и во главе правительства поставить тех кто это все заработал проливая свою кровь а не тех кто даже не служил даже в армии которая была только стройдатом дач и имений для командного состава ,,свадебных генералов,,
Мое личное мнение что такую власть нужнно казнить как Чаушеско и уничтожать по мере ненасыщености тех кого мы избрали для того чтоб нам ,народу,улучшил жизнь.
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22.02.2022 19:39 Відповісти
 
 