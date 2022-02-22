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Путін: Мінські домовленості зведено нанівець
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент країни-агресора звинуватив Україну в тому, що Мінські домовленості через неї зведено нанівець.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформаційне агентство "РИА Новости".
"Зусиллями теперішньої київської влади Мінські домовленості були зведені нанівець, вони були вбиті задовго до визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше українська делегація у ТКГ заявила, що, визнавши "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР", Росія свідомо вийшла з Мінських домовленостей.
Топ коментарі
+36 mrSmith
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+28 Петр Иванов 418d5d02
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Зеленского придумал Ленин в 1937 году, когда продвигал НАТО в Польшу
Дзвонив знайомий танкіст. Звідки? З дому. У відпустку відправили.
Як і їх "сивочолий" Лідер.
Звонил знакомый танкист. Откуда? Из дома. Вызывают в часть.
Так какое }{уйлу тогда собачье дело, кто из них "вышел", а кто- нет?
гівно варті ВСІ "ДОКУМЕНТИ",ДЕ ЗГАДАНІ лнр,днр...
думаю,что еще новых навесят,за самовольный выход
вот это таки да сцанции ,вот это баден дав пид дых тому *****
пс. цензору надо сменить ответственного за размещение ссылок.
Так кто и на кого работает?Власть на народ или Народ на обеспечение потребностей власти.А обеспечение бытовых нужд чиновников от власти уже превышает в разы бюджет страны.Их поддерижает исключительно фонд МВФ.
Вопорс об легализации оружия провален,вопрос об том чтоб госчиновников без всяких ,,откупных,, провален,вопрос об недоверии к ,,Слугам Народа ,,провален.Так к чему эти все ОПРОСЫ если никчему они не приводят?А не лучше всем вам дать по морде и во главе правительства поставить тех кто это все заработал проливая свою кровь а не тех кто даже не служил даже в армии которая была только стройдатом дач и имений для командного состава ,,свадебных генералов,,
Мое личное мнение что такую власть нужнно казнить как Чаушеско и уничтожать по мере ненасыщености тех кого мы избрали для того чтоб нам ,народу,улучшил жизнь.