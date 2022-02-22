Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" в межах, які прописані в їх "Конституції", тобто в межах Луганської та Донецької областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг президента РФ.

"В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми визнали їх Конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками "ЛДНР".

"На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення", - додав Путін.

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