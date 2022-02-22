Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін
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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" в межах, які прописані в їх "Конституції", тобто в межах Луганської та Донецької областей України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг президента РФ.
"В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми визнали їх Конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін.
При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками "ЛДНР".
"На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення", - додав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
1. Признать волеизъявление людей в Севастополе и Крыму;
2. Украина не должна вступить в НАТО. Киевские власти должны сами отказаться от вступления;
3. Решить проблему Донбасса путем переговоров, но это уже не актуально;
4. Самый главный пункт - демилитаризация Украины.
Якщо будете продовжувати порушувати ці правила , буде бан !
А тепер Бубочка повинен оголосити військовий стан!!!!!!!!!!
Тепнр повинен боронити Україну або йти на..
пу воліє усьо.
БЕРЛІН ти наступний 9 травня не далеко.
Нашей слабоумной ВР нужно было упразднить и присоединить эти куски областей к Днепровской и Харьковской области еще вчера.
Ленивые дебилы в ВР ничего не могут.
ви справді такий наївний?
К ведению Народного Совета Луганской Народной Республики относятся:
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5) рассмотрение вопросов об изменении границ Луганской Народной Республики;
Какие границы захотят, такие и установят. Прикольная бумажка... Почти индульгенция....
В МЕНЕ КРАЩА ІДЕЯ - ПРОВЕСТИ КОРДОН УКРАЇНИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ І ВОРОНЕЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
Раз сказало, так оно и будет.
На карте сей писдец граничит с ЗАЭС.
Мне кажется, следует запросить помощь МАГАТЭ и НАТО.
Закрыть небо.
Потому как разгребать уран с крыш Украина не будет.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 4 часа назад
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💬👑📺Вчерашняя речь Путина, хоть и была заготовлена заранее, оказалась полна фактологических и исторических несостыковок, ложных тезисов и домыслов. По словам Путина, Украина фактически была создана коммунистической Россией после революции путем присоединения к ней части российских земель. Помимо этого Президент ввел в заблуждение аудиторию тем, что большевики наделили Украину государственностью при помощи инструмента федерализации. Это же Путин ставит в вину Ленину, так как в 1991 году это якобы сыграло злую шутку со странами бывшего СССР, которые получили возможность покинуть союз. Несмотря на все старания Путина и его спичрайтеров переписать историю, государственность и самоопределение Украины сложились еще до Октябрьской революции. Украинское национальное движение начало зарождаться еще в XVIII веке, а в XIX веке оно получило политический окрас благодаря Кирилло-Мефодиевскому Братству, которое уже тогда выделяло украинцев как отдельную славянскую нацию. В конце XIX века начали появляться первые украинские политические партии, что после Февральской революции вылилось в декларацию независимости - Первый Универсал - изданный Центральной радой, возникшей в марте 1917 года. После свержения монархии в России Украина самостоятельно начала обретать первые признаки государственности, о чем свидетельствует наличие работающих институций и органов власти, в связи с чем попытки Путина связать появление украинского государства с действиями большевиков являются введением в заблуждение и фальсификацией. Путин также связал с причиной возникновения украинского государства то, что большевики пытались удержаться у власти любой ценой, приведя в пример Брестский мир с Германией, находившейся в тяжелом экономическом и военном положении. Путин опустил тот факт, что большевики получили поддержку населения в том числе за счет антивоенных лозунгов, которые вылились в «Декрет о мире», а сама Россия находилась в состоянии, ничем не лучше кайзеровской Германии: инфляция, продовольственный и политический кризис. Иными словами, не в пример Путину, большевики опустили внешнеполитические интересы для решения внутренних противоречий, что так и не смогли сделать современные власти. Примечательно, что Брестский мир также связан с формированием государственности Украины, так как по его условиям Германии отошли западные регионы Украины. Однако большевики на момент подписания мирного договора не контролировали западные территории Российской Империи, а Украинская Рада не признала Октябрьскую революцию. При этом еще задолго до большевиков украинская делегация как отдельный субъект подписала мир с Германией. На протяжении всего выступления Путин протягивал красной нитью то, что во всем виноваты большевики. Позиция беспроигрышная: валить вину на тех, кто никак тебе ответить не сможет. Это сродни мифическим победам над половцами и печенегами, для нынешнего исторического времени не являющихся реальной угрозой. Ущербны обвинения большевиков еще и потому, что президент федерации вменяет в вину РКП(б) «дачу воли» националистским силам и создание федеративного государства. Фактически Путин намекает, что если бы не «ошибки» советской эпохи, Украины бы сейчас не существовало как суверенной единицы. В своем выступлении Путин отметил, что «фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся», и, тем не менее, он на протяжении часа занимался именно этим. Под предлогом защиты «русского мира» и защиты населения Донбасса от «геноцида», путинская система удовлетворяет свои частные имперские фетиши и амбиции, прикрываясь сфальсифицированными историческими тезисами. Намеренное перенаправление страны в сторону глубокого кризиса ради частных интересов является характерной чертой путинской системы, которой уже в обозримом будущем это отзовется.
@uspenovka19632
Со стороны РФ и РБ,на нашу территорию,уже заходят ДРГ ВС РФ,2 отогнали огнем(странно,почему не впустили,чтобы окружить и уничтожить?!),а МЗС,каГ бы,намекает...РОсыъ НАСРАТИ ВЖЕ НА ,БУДЬ-ЯКІ ВІДНОСИНИ з Україною.Вона йде на нас глобальною війною.Не смішно,ні..уя.
@uspenovka19632
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57 мин
Наш Гарант уже отдал приказ минирования приграничных дорог,мобильные огневые группы уничтожения броне- и низколетящей техники,конечно же,уже у границ,тероборона получила оружие,БК,снарягу и выходит в районы опорников ,вдоль осн направлений ударов?Резников сформировал мобрезерв?
Русские сказали нам спасибо и забрали и Ахалгори, и Кодори вместе с ЮО/Абхазией.
23 ч
Аннексия ОРДЛО состоялась
Это был мой последний твит на русском языке
"В Волгограде на башне танка Т-34 у развалин тракторного завода появилась надпись "На Путина", аналогичная надписям "На Берлин"! Веселится и ликует весь народ.."