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Росія визнала "ЛДНР" в межах Луганської та Донецької областей України, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія визнала

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія визнала "ЛДНР" в межах, які прописані в їх "Конституції", тобто в межах Луганської та Донецької областей України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на брифінг президента РФ.

"В яких кордонах ми будемо визнавати ці республіки. Ми визнали їх Конституції. А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін.

При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками "ЛДНР".

"На жаль, на даний момент часу, ми розуміємо, що це неможливо через бойові дії, які там досі триває і мають тенденцію до загострення", - додав Путін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада Федерації дала згоду Путіну на використання армії РФ за кордоном. ДОКУМЕНТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+118
Вопрос в другом: собирается ли воевать за нашу страну наш президент!
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22.02.2022 18:50
+107
И не забыть про этих зеленых гнид.

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22.02.2022 18:51
+105
Это начало большой войны.
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22.02.2022 18:49
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это очень влияет на рейтинг и на будущие доходы...или будешь возражать?если с ними прекратят или ограничат отношения нынешние клиенты-где они будут прибыль искать?
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22.02.2022 19:22 Відповісти
Лише на доходи акціонерів та кредити/інвестиції. Але без ембарго на постачання комплектуючих продукції, чи ембарго на купівлю цих товарів, інші санкції не спрацюють. Чому? Тому що там не чистий капіталізм і не зовсім відкрита економіка.
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22.02.2022 19:26 Відповісти
так тобі про акціонерів і пишуть.крім того,там в значній мірі акціонером є держава,пенсійний фонд
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22.02.2022 19:33 Відповісти
щось мені здається, що "чесно зароблені баблоси" олігархів все таки зроблять свою справу...
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22.02.2022 19:23 Відповісти
меня терзают смутные сомнения, что "миротворцы" с банковой себя так тихо ведут, потому что боятся публикации фюрером протоколов Оманских "посиделок", а этот может. Поэтому и тянут кота за хвост, кочевряжатся. И любой жест с их стороны будет признаком предательства именно Путина.
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22.02.2022 19:13 Відповісти
Требования Путина к Украине:

1. Признать волеизъявление людей в Севастополе и Крыму;
2. Украина не должна вступить в НАТО. Киевские власти должны сами отказаться от вступления;
3. Решить проблему Донбасса путем переговоров, но это уже не актуально;
4. Самый главный пункт - демилитаризация Украины.
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22.02.2022 19:16 Відповісти
Прохання , тут на форумі не прийнятий ніякий термін ніж ***** й *****сосія .
Якщо будете продовжувати порушувати ці правила , буде бан !
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22.02.2022 19:42 Відповісти
пишут в ново стях то так признали...то сяк..... то снова читаю так .то снова вот так....((
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22.02.2022 19:18 Відповісти
Путин вообразил себя фюрером. Пусть вспомнит чем это закончилось.
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22.02.2022 19:18 Відповісти
Как так, сколько лет праздновать 9 мая день победы, чтоб вторгнутся в соседнюю страну, развязать войну, и выглядеть на весь мир сумашедшими идиотами.
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22.02.2022 19:21 Відповісти
И точно также, уверять, что сама идея вторжения в Украину им противна и бесконечно врать по своим пропагандистским медия о "жаждущем войны" Западе.
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23.02.2022 08:50 Відповісти
Може й добре що план дій оголошено а то у зелені були сумніви!!!!! нападуть не нападуть.... НАпАДУТЬ іна МАріуполь теж якщо соплі жувати.
А тепер Бубочка повинен оголосити військовий стан!!!!!!!!!!
Тепнр повинен боронити Україну або йти на..
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22.02.2022 19:23 Відповісти
Тепер ясно видно що слова Журової що дозвіл надано тільки на територію яка була загарбана у 2014 це замилювання очей........

пу воліє усьо.

БЕРЛІН ти наступний 9 травня не далеко.
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22.02.2022 19:30 Відповісти
☢⛔ STOP ruSSian FASCISM and IMPERIALISM ☢⛔ -=-=-=-=-=-=- 🙏💙💛🙏 God bless Ukraine 🙏🌎☀🙏
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22.02.2022 19:25 Відповісти
и что на это ответит нашефсё - харант нашей Конституции????
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22.02.2022 19:27 Відповісти
він скаже: такіє шашликі на дєвятоє мая гавкнулі!
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22.02.2022 19:29 Відповісти
а буй тобі не м'ясо, ***** чмошне?
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22.02.2022 19:28 Відповісти
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22.02.2022 19:31 Відповісти
"он *******, чтобы вы понимали" (с)
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22.02.2022 19:33 Відповісти
Правильно Немцов говорил о путине: **@нутый на всю голову ...
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22.02.2022 19:34 Відповісти
У нас нет ни Донецка ни Луганска, а донецкая и луганская области почему то есть.Вот их Путин и заберет и западу расскажет ,что это логично присоединить область к центру области которая находится в ДНР.
Нашей слабоумной ВР нужно было упразднить и присоединить эти куски областей к Днепровской и Харьковской области еще вчера.
Ленивые дебилы в ВР ничего не могут.
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22.02.2022 19:37 Відповісти
це б якось вплинуло на апетити *****?
ви справді такий наївний?
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22.02.2022 19:45 Відповісти
вплинуло б: він би Дніпровську з Харківською області додав до лугандону...
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22.02.2022 20:46 Відповісти
Дуже слушно. Сама про таке думала.

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22.02.2022 20:41 Відповісти
Что значит "у нас нет"? Это как сказать что мужик захвативший банк приобрёл банк. Эти города часть Украины. То что они временно захвачены это другой вопрос..
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23.02.2022 08:11 Відповісти
Слуги Путіна почали капітуляцію.
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22.02.2022 19:41 Відповісти
Ну вот.. а то все гадали.. Ответ был на плаву....Неисправимые оптимисты, нет скорее идиоты думали что ПУХУ признал ЛНРоДНРии в размере 35% Луганской и Донецкой областей...Смешные...
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22.02.2022 19:45 Відповісти
ночной горшок с ручкой во внутрь
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22.02.2022 19:46 Відповісти
Статья 69

К ведению Народного Совета Луганской Народной Республики относятся:
............................................................................................................................................................
5) рассмотрение вопросов об изменении границ Луганской Народной Республики;

Какие границы захотят, такие и установят. Прикольная бумажка... Почти индульгенция....
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22.02.2022 19:47 Відповісти
Сценарий как с Грузией в 2008. Точь в точь. Только Украина- не Грузия. И украинцы- не грузины.
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22.02.2022 19:51 Відповісти
А какие они, украинцы?
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23.02.2022 19:43 Відповісти
Курва, де введення військового стану, чи будемо в очко заглядувать?
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22.02.2022 19:58 Відповісти
интересно, готовы ли сотни тысяч кацапских козлин реально подохнуть за этого чмошника.
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22.02.2022 20:00 Відповісти
Готовы, даже если кричат, что не пойдут воевать.
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22.02.2022 21:16 Відповісти
Ну и хай дохнут. ПС. Уже праблемы с наборам танькистав, серут у таньку лезть, 100% жаркое и маргалы уже наварили.
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22.02.2022 21:49 Відповісти
У русских суицидальный синдром-они готовы сдохнуть за что угодно и за кого угодно. Статистика самоубийств на России красноречиво говорит
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22.02.2022 22:04 Відповісти
добре, що рейтинг пукіна - нижче плінтуса і абсолютно не відповідає реальності, тому його слова - це пустий звук!
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22.02.2022 20:05 Відповісти
Розумієте, в чому тут цей *********** гівно-"прикол"? Завтра ці ********** абіззяни з ордила проснуться, і з лютої бодуняри приймуть"ізмянєніявсваюкастрітуцію" - за якими УСЯ територія України "вайдьотьвсаставмаладихрєспублік"... От вам і привід для ********* піти у наступ. Фактично, оцим "заівлєнієм" ***** дало чітко зрозуміти : допоки Україна не почне реально з ним ВОЮВАТИ******** кацападлів з усього що стріляє і вибухає - із обов'язковим перенесенням бойових дій на територію параші) - воно не зупиниться ні на адмінмежі ордила, ні на адмінмежі Луганської та Донецької областей! Війна , яку ***** розпочало 2014 йде НА ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ : або воно знищує Україну як державу - або після НАШОЇ ПЕРЕМОГИ його квазіутворення парашостан перестане існувати, третьої опції не існує, крапка.
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22.02.2022 20:06 Відповісти
Совсем наоборот. Путин дал понять, что война будет продолжаться, пока однажды утром рассеяне не обнаружат что их айфоны проапдейтились, но цифровая подпись на территории рф не доступна, по причине санкций. А пока "столпы демократии" будут рассуждать о "значительной" и "незначительной" агрессии, путин не остановится.
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22.02.2022 20:27 Відповісти
Ви мабуть ніколи в своєму житті не стикались із мокшанами, ці недолюдки не розуміють того що зрозуміло будь-якій цивілізованій нації. Тому ЄДИНО ЗРОЗУМІЛОЮ для них "санкцією" є вибачте за "діалект" добряча ПІЗДЮЛІНА!🤜😖 Без неї вони - як без "прянікав"(українською -печива)
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22.02.2022 20:47 Відповісти
Я говорю практически о том же.
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22.02.2022 20:52 Відповісти
Апосраный ссарь мардвы аснановицца тока на кукане и пиристанет дрыхать ногами.
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22.02.2022 21:51 Відповісти
Можеш визнати їх хоч і в межах галактики , ібанько . . Чи нам не по...
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22.02.2022 20:13 Відповісти
то уже "существенная" агрессия или еще нет? Что на это скажет животворящий Байден?
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22.02.2022 20:18 Відповісти
Меня больше волнует мнение нашего ********,дороги важнее армии?
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22.02.2022 20:26 Відповісти
Якщо враховувати фанатизм і психічний стан кацапів - сьогодні о 22 годині може початись наступ.
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22.02.2022 20:31 Відповісти
Тим більше, що важке озбр-ня ще не повернули на позиції.
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22.02.2022 20:49 Відповісти
У пида рассии уже 22-22. ПС. С сартиру выйти не магет - стойкая диарея.
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22.02.2022 21:53 Відповісти
А в конституціях написано, що кордони в межах Донецької та Луганської областей в той час, коли вони були у складі України", - заявив Путін. Джерело: https://censor.net/ua/n3318127


В МЕНЕ КРАЩА ІДЕЯ - ПРОВЕСТИ КОРДОН УКРАЇНИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ І ВОРОНЕЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
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22.02.2022 20:38 Відповісти
K0५EGAR 🇺🇸@_rage4oK·1 чХ🇷🇺йло сказало, шо забирает себе полностью Донецкую и Луганскую области.

Раз сказало, так оно и будет.

На карте сей писдец граничит с ЗАЭС.

Мне кажется, следует запросить помощь МАГАТЭ и НАТО.

Закрыть небо.

Потому как разгребать уран с крыш Украина не будет.
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22.02.2022 20:50 Відповісти


Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 4 часа назад

ОТКРЫТЬ В

💬👑📺Вчерашняя речь Путина, хоть и была заготовлена заранее, оказалась полна фактологических и исторических несостыковок, ложных тезисов и домыслов. По словам Путина, Украина фактически была создана коммунистической Россией после революции путем присоединения к ней части российских земель. Помимо этого Президент ввел в заблуждение аудиторию тем, что большевики наделили Украину государственностью при помощи инструмента федерализации. Это же Путин ставит в вину Ленину, так как в 1991 году это якобы сыграло злую шутку со странами бывшего СССР, которые получили возможность покинуть союз. Несмотря на все старания Путина и его спичрайтеров переписать историю, государственность и самоопределение Украины сложились еще до Октябрьской революции. Украинское национальное движение начало зарождаться еще в XVIII веке, а в XIX веке оно получило политический окрас благодаря Кирилло-Мефодиевскому Братству, которое уже тогда выделяло украинцев как отдельную славянскую нацию. В конце XIX века начали появляться первые украинские политические партии, что после Февральской революции вылилось в декларацию независимости - Первый Универсал - изданный Центральной радой, возникшей в марте 1917 года. После свержения монархии в России Украина самостоятельно начала обретать первые признаки государственности, о чем свидетельствует наличие работающих институций и органов власти, в связи с чем попытки Путина связать появление украинского государства с действиями большевиков являются введением в заблуждение и фальсификацией. Путин также связал с причиной возникновения украинского государства то, что большевики пытались удержаться у власти любой ценой, приведя в пример Брестский мир с Германией, находившейся в тяжелом экономическом и военном положении. Путин опустил тот факт, что большевики получили поддержку населения в том числе за счет антивоенных лозунгов, которые вылились в «Декрет о мире», а сама Россия находилась в состоянии, ничем не лучше кайзеровской Германии: инфляция, продовольственный и политический кризис. Иными словами, не в пример Путину, большевики опустили внешнеполитические интересы для решения внутренних противоречий, что так и не смогли сделать современные власти. Примечательно, что Брестский мир также связан с формированием государственности Украины, так как по его условиям Германии отошли западные регионы Украины. Однако большевики на момент подписания мирного договора не контролировали западные территории Российской Империи, а Украинская Рада не признала Октябрьскую революцию. При этом еще задолго до большевиков украинская делегация как отдельный субъект подписала мир с Германией. На протяжении всего выступления Путин протягивал красной нитью то, что во всем виноваты большевики. Позиция беспроигрышная: валить вину на тех, кто никак тебе ответить не сможет. Это сродни мифическим победам над половцами и печенегами, для нынешнего исторического времени не являющихся реальной угрозой. Ущербны обвинения большевиков еще и потому, что президент федерации вменяет в вину РКП(б) «дачу воли» националистским силам и создание федеративного государства. Фактически Путин намекает, что если бы не «ошибки» советской эпохи, Украины бы сейчас не существовало как суверенной единицы. В своем выступлении Путин отметил, что «фальсификации, подмена понятий, манипуляция общественным сознанием и обман дорого обходятся», и, тем не менее, он на протяжении часа занимался именно этим. Под предлогом защиты «русского мира» и защиты населения Донбасса от «геноцида», путинская система удовлетворяет свои частные имперские фетиши и амбиции, прикрываясь сфальсифицированными историческими тезисами. Намеренное перенаправление страны в сторону глубокого кризиса ради частных интересов является характерной чертой путинской системы, которой уже в обозримом будущем это отзовется.
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22.02.2022 20:51 Відповісти
Пида рассию прытумал хэр ***** и сонька праститутка. ПС. Мастосраного у мардвы тока мехесрань мудянскае балота, астальное спижжыно.
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22.02.2022 21:56 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632



Со стороны РФ и РБ,на нашу территорию,уже заходят ДРГ ВС РФ,2 отогнали огнем(странно,почему не впустили,чтобы окружить и уничтожить?!),а МЗС,каГ бы,намекает...РОсыъ НАСРАТИ ВЖЕ НА ,БУДЬ-ЯКІ ВІДНОСИНИ з Україною.Вона йде на нас глобальною війною.Не смішно,ні..уя.
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22.02.2022 20:52 Відповісти
Отец Солдата


@uspenovka19632

·
57 мин



Наш Гарант уже отдал приказ минирования приграничных дорог,мобильные огневые группы уничтожения броне- и низколетящей техники,конечно же,уже у границ,тероборона получила оружие,БК,снарягу и выходит в районы опорников ,вдоль осн направлений ударов?Резников сформировал мобрезерв?
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22.02.2022 20:53 Відповісти
Саакашвили сделал еще лучше в свое время: приписал к Южной Осетии Ахалгорский район (посадил там свою администрацию и говорил, что так он управляет ЮО), и горное Кодорское ущелье назвал Верхней Абхазией.

Русские сказали нам спасибо и забрали и Ахалгори, и Кодори вместе с ЮО/Абхазией.
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22.02.2022 20:53 Відповісти
do not resuscitate@Nat_anest

23 ч



Аннексия ОРДЛО состоялась
Это был мой последний твит на русском языке
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22.02.2022 21:06 Відповісти
Вперед Россия
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22.02.2022 21:22 Відповісти
Примус! Признание Л\ДНР! Москвошвея! Примус! Пивная! Ещё парочку! Пивная! Ещё парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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22.02.2022 22:14 Відповісти
абырвалг
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22.02.2022 23:24 Відповісти
какое чмо этот ваш путлер. он плешивая моль и вонючая мрызь.
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22.02.2022 23:28 Відповісти
***** не крутой, он Тараканище! И надо чтобы это поняли люди и спец. службы в России. а от нас обраточка не залишиться.
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23.02.2022 00:52 Відповісти
БАРМАЛЕЙКА:
"В Волгограде на башне танка Т-34 у развалин тракторного завода появилась надпись "На Путина", аналогичная надписям "На Берлин"! Веселится и ликует весь народ.."

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23.02.2022 01:07 Відповісти
Скоро в Жданов приеду в море купаться
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23.02.2022 05:27 Відповісти
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23.02.2022 08:26 Відповісти
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