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Садовий: Львів підтримує пропозицію розірвати дипвідносини з РФ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Садовий: Львів підтримує пропозицію розірвати дипвідносини з РФ

Львівська міська рада підтримує пропозицію Міністерства закордонних справ розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Про це мер Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо пропозицію МЗС про розірвання дипломатичних відносин з Росією. Це потрібно було зробити щонайменше 8 років тому", зазначив він.

Садовий повідомив, Львів готується до функціонування в умовах надзвичайної ситуації.

"У Львові створено оперативний штаб реагування на випадок воєнної загрози. На завтра скликаємо позачергову сесію Львівської міської ради", - написав мер.

Читайте: Генконсульство РФ у Львові призупинило роботу через "складну епідситуацію" та "оптимізацію штату"

Міський голова наголоссив, що зараз пріоритетом номер один є потреби військових, які перебувають на передовій.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Они еще бл****дь думают разорвать или не разорвать. Их нужно было разорвать еще вчера а лучше еще в 2014. Вы своей нерешительностью привели Дьявола к нам домой.
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22.02.2022 19:32
+15
"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги." - 3 роки на посту головнокомандувача воюючої країни
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22.02.2022 19:30
+14
Тим часом Угорщина, Австрія і Італія проти жорстких санкцій проти підораші ! Зауважте -- всі союзники Гітлера !!!!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 19:37
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"Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги." - 3 роки на посту головнокомандувача воюючої країни
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22.02.2022 19:30 Відповісти
За останні 2 місяці Зеленський видав 3 укази із дорученнями підняти грошове забезпечення в армії. Жоден не виконано. Бюджет Міноборони не збільшено. В пріоритеті роботи Верховної Ради очолюваної соратником Зеленського Стефанчуком, - гральний бізнес, підвищення пенсій співробітникам ДБР, ріелторська діяльність, лобістські законопроєкти про рекламу електронних сигарет, легалізацію криптовалюти, кредитні спілки, колектори, але немає проблемних питань Збройних Сил України.

Прочитавши попередній абзац, "слуги" почнуть волати, що це брехня, що вони дбають про армію! Як вчора сказав Стефанчук на погоджувальній раді - "на четвер запланований законопроєкт 7012-2", яким Зеленський підтримує армію. Але законопроєкт 7012 - порожній, за ним немає грошей.

Річ у тім, що попри назву законопроєктів 7012-1/2/3/4/ - "щодо збільшення видатків на оборону", із пропонованого збільшення на 239 млрд грн доходів спеціального фонду Держбюджету - тільки 11,8 млрд піде на армію, водночас на закупку російського газу скерують 160 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/r3317909
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22.02.2022 19:31 Відповісти
Та ти, кацапе, просто української не розумієш. Тому і видаєш рандомні фрази, котрі узагалі не відповідають повідомленню на яке ти, тварино, відповідаєш. Вернись у стійло
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22.02.2022 19:39 Відповісти
придуркам.

у рашенармії 3.5 тисяч танків"на ходу"..

в України лише NLAW 2000 шт(озвучено)
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22.02.2022 20:22 Відповісти
У раша армии балистические ракеты и авиации сотни +пво
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22.02.2022 20:24 Відповісти
Армия РФ не намного сильнее украинской и она в худшем положении чем мы, мы обороняемся, она наступает.
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22.02.2022 21:44 Відповісти
Сегодня в 22 часа 22 минуты ( 22,02, 2022) всем молиться за мир в Украине и за то, чтобы Путин сдох наконец-то. Все желания сбываются.
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22.02.2022 21:42 Відповісти
И
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22.02.2022 19:33 Відповісти
так Зеленский и строил дороги чтобы российские оккупанты могли быстро наступать. Строили в основном возле российской границы.
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22.02.2022 21:06 Відповісти
Они еще бл****дь думают разорвать или не разорвать. Их нужно было разорвать еще вчера а лучше еще в 2014. Вы своей нерешительностью привели Дьявола к нам домой.
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22.02.2022 19:32 Відповісти
Maryana Skyba поширив допис у групі Ми - Злі Українці.

1 год ·

В Україні усі роки працював і працює Альфа-банк, банк Фрідмана, особи наближеної до ФСБ та Путіна. Фрідман - власник багатьох підприємств в Україні. Наприклад, ТМ Моршинська, ТМ Миргородська. За допомогою Садового Фрідман купує підприємства в Україні, віщає через канал 24, утримує партію Самопоміч. Коли вже українці введуть санкції проти російських олігархів? В Україні маса російського бізнесу, який оформлений на підставних осіб.
ДБР!!!????
СБУ!!!!!!????????
Іван Сіроманець
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22.02.2022 19:56 Відповісти
Садовий, а Фрідман тобі рот дозволив відкрити ?!
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22.02.2022 19:35 Відповісти
Тим часом Угорщина, Австрія і Італія проти жорстких санкцій проти підораші ! Зауважте -- всі союзники Гітлера !!!!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 19:37 Відповісти
ссср тоже з початку був союзником гітлера . нічого не дивує.......а мядьяри все такі пі...да ..ри
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22.02.2022 19:40 Відповісти
а фрідман то хто ?
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22.02.2022 19:37 Відповісти
корєш (чи пахан?) з Альфа-Банку з-за порєбріка
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22.02.2022 19:49 Відповісти
зрозумів .
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22.02.2022 20:19 Відповісти
Так же Украина должна ввести военное положение на дамбасе в том числе окупированном и в крыму чтобы об етом знал весь мир. С территорией где официально введено военное положение никто не то что не будет иметь дела а и обходить десятой дорогой. Потому что по закону ето уже военное преступление. Поетому Х***Ло в 2014 так громко визжало и запретило Петьке ввести военное положение.
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22.02.2022 19:41 Відповісти
*****, які відносини з країною яка в тебе стріля??
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22.02.2022 19:43 Відповісти
Разорвать пуйло
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22.02.2022 19:43 Відповісти
так зазвичай перед неминучою війною роблять

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#BREAKING: Russian Foreign Ministry says will evacuate embassy staff from Ukraine.

BREAKING : МИД России заявляет об эвакуации сотрудников посольства из Украины.
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22.02.2022 19:44 Відповісти
"На завтра скликаємо позачергову сесію Львівської міської ради", - написав мер."
А що слуги,ВР дієздатна чи ні ,що б голосувати,кворум є? взагалі вони зможуть зібратися до купи?
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22.02.2022 19:45 Відповісти
Єто надо біло делать в 2014......
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22.02.2022 19:48 Відповісти
Садовий а тобі твій любимий зеДебіл дозволив?
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22.02.2022 19:51 Відповісти
У Садового Пахан не Клоун,а Фрідман

Михаи́л Мара́тович Фри́дман (род. 21 апреля 1964, Львов, СССР)[2] - российский предприниматель, миллиардер, советский инженер металлургического производства. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член совета директоров Альфа-банка, член совета директоров ABH Holdings S.A.[3], член наблюдательного совета VimpelCom Ltd.[4], член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей[5], учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса[6], член Общественной палаты созыва 2006 года[7], Национального совета по корпоративному управлению,
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22.02.2022 19:59 Відповісти
Дозволив, бо сам міша скаче по америці серед демократів і волає, я свій в доску ху ло мені не друг і не товариш і не брат. Того то сутулий такий сміливий. А ось почт дімася Фірташа мовчить, як в рот води набрав. Неочікувано для фаріон все це почалося, бабки більше не прийдуть.
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22.02.2022 21:02 Відповісти
а для простоти - будучи студентом інституту сплавів організував білетну студентську мафію. Скуповували квиточки на вистави і перепродували.
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22.02.2022 21:05 Відповісти
Що садовий, що кулєба, головне наголосити про 8 років. Так робіть хоч щож!
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22.02.2022 19:53 Відповісти
садовий РОБЕ

ПІДТРИМУЄ ПОРЯДОК У МІСТІ..УКРІПЛЮЄ ЕКОНОМІКУ..
Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.

Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...

Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций

Украинский и «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
https://www.facebook.com/groups/360937008109104
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22.02.2022 20:02 Відповісти
ну і як постраждає від цьго влада раши, може б радше спробувати менше красти і накінець будувати свою міцну державу, хоча що я таке мелю, яка там міцна держава, давайте далі красти ну і дипвідносини припиноимо
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22.02.2022 19:53 Відповісти
Не знаю. Може й треба розривати дипстосунки з кацапією. Але. Садовому треба виконувати свої обов'язки в межах своєї компетенції: водопостачання, каналізація etc. Дипстосунки -- це не компетенція Львова.
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22.02.2022 20:04 Відповісти
садовому похір на чому піаритись..

можна і на Війні(
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22.02.2022 20:24 Відповісти
Чи будуть автобуси на москву, коли будуть бомбити Львів
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22.02.2022 20:11 Відповісти
З цапами треба розривати всі відношення раз і назавжди. Ічкерія та Афганістан показав, що там де народ захищає свою землю, там окупантів жде смерть.Досить дурня валяти.Також треба заблокувати повністю Придністров'я. Придністров'я пора повертати до Молдови.
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22.02.2022 20:15 Відповісти
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22.02.2022 20:46 Відповісти
давно пора!
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22.02.2022 20:49 Відповісти
Ты тут был? Жил? Не хрен слушать идиотов.
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22.02.2022 20:51 Відповісти
Украинцы все поддерживают разрыв дип отношений с Россией, а кто не поддерживает, те не Украинцы, а русские.
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22.02.2022 20:53 Відповісти
А в чем вообще-то заключаются дипломатические отношения.Пожалуйста озвучте их основы.Думаю что из этих самих,самих основ уКРАИНА КАК ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В 99% УЖЕ ОЮЯЗАНА БЫЛА ИХ ПРЕКРАТИТЬ ИЗ 2014-ГО ГОДА.
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22.02.2022 21:08 Відповісти
 
 