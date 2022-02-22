Садовий: Львів підтримує пропозицію розірвати дипвідносини з РФ

Львівська міська рада підтримує пропозицію Міністерства закордонних справ розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.

Про це мер Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо пропозицію МЗС про розірвання дипломатичних відносин з Росією. Це потрібно було зробити щонайменше 8 років тому", зазначив він.

Садовий повідомив, Львів готується до функціонування в умовах надзвичайної ситуації.

"У Львові створено оперативний штаб реагування на випадок воєнної загрози. На завтра скликаємо позачергову сесію Львівської міської ради", - написав мер.

Читайте: Генконсульство РФ у Львові призупинило роботу через "складну епідситуацію" та "оптимізацію штату"

Міський голова наголоссив, що зараз пріоритетом номер один є потреби військових, які перебувають на передовій.