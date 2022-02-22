Садовий: Львів підтримує пропозицію розірвати дипвідносини з РФ
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Львівська міська рада підтримує пропозицію Міністерства закордонних справ розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією.
Про це мер Львова Андрій Садовий написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо пропозицію МЗС про розірвання дипломатичних відносин з Росією. Це потрібно було зробити щонайменше 8 років тому", зазначив він.
Садовий повідомив, Львів готується до функціонування в умовах надзвичайної ситуації.
"У Львові створено оперативний штаб реагування на випадок воєнної загрози. На завтра скликаємо позачергову сесію Львівської міської ради", - написав мер.
Міський голова наголоссив, що зараз пріоритетом номер один є потреби військових, які перебувають на передовій.
Топ коментарі
+18 Valter Valter
показати весь коментар22.02.2022 19:32
+15 Nick Valentine
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Прочитавши попередній абзац, "слуги" почнуть волати, що це брехня, що вони дбають про армію! Як вчора сказав Стефанчук на погоджувальній раді - "на четвер запланований законопроєкт 7012-2", яким Зеленський підтримує армію. Але законопроєкт 7012 - порожній, за ним немає грошей.
Річ у тім, що попри назву законопроєктів 7012-1/2/3/4/ - "щодо збільшення видатків на оборону", із пропонованого збільшення на 239 млрд грн доходів спеціального фонду Держбюджету - тільки 11,8 млрд піде на армію, водночас на закупку російського газу скерують 160 млрд грн. Джерело: https://censor.net/ua/r3317909
у рашенармії 3.5 тисяч танків"на ходу"..
в України лише NLAW 2000 шт(озвучено)
1 год ·
В Україні усі роки працював і працює Альфа-банк, банк Фрідмана, особи наближеної до ФСБ та Путіна. Фрідман - власник багатьох підприємств в Україні. Наприклад, ТМ Моршинська, ТМ Миргородська. За допомогою Садового Фрідман купує підприємства в Україні, віщає через канал 24, утримує партію Самопоміч. Коли вже українці введуть санкції проти російських олігархів? В Україні маса російського бізнесу, який оформлений на підставних осіб.
ДБР!!!????
СБУ!!!!!!????????
Іван Сіроманець
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3 мин
#BREAKING: Russian Foreign Ministry says will evacuate embassy staff from Ukraine.
BREAKING : МИД России заявляет об эвакуации сотрудников посольства из Украины.
А що слуги,ВР дієздатна чи ні ,що б голосувати,кворум є? взагалі вони зможуть зібратися до купи?
Михаи́л Мара́тович Фри́дман (род. 21 апреля 1964, Львов, СССР)[2] - российский предприниматель, миллиардер, советский инженер металлургического производства. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», член совета директоров Альфа-банка, член совета директоров ABH Holdings S.A.[3], член наблюдательного совета VimpelCom Ltd.[4], член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей[5], учредитель и член бюро президиума Российского еврейского конгресса[6], член Общественной палаты созыва 2006 года[7], Национального совета по корпоративному управлению,
ПІДТРИМУЄ ПОРЯДОК У МІСТІ..УКРІПЛЮЄ ЕКОНОМІКУ..
Прихильник"Русского мира" Андрій Садовий.
Так,саме той,чиїми "стараннями" Аеропорт у Львові не назвали іменем Степана Бандери,а тепер цей аеропорт закуповує кримські вина і коньяки...
Крымское вино с украинской этикеткой. Как Villa Krim продают в Европе и США в обход санкций
Украинский и «российский» «Алеф-Виналь» имеют отдельные интернет-страницы. Они очень похожи по дизайну, но отличаются перечнем продаваемых брендов алкоголя. Если в российской версии подробно описаны крымские виноградники с картой расположения, то в украинской найти происхождение винограда для вина невозможно.
https://www.facebook.com/groups/360937008109104
можна і на Війні(