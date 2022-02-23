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Військовослужбовець Слівка загинув під час обстрілу на Донбасі, - Геращенко
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Захисник України загинув під часо обстрілу біля селище Новотроїцьке.
Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України Слівка", - написав він.
Геращенко висловив співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.
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цікаво, наш дипломат вже погодився на умови путіна?