Військовослужбовець Слівка загинув під час обстрілу на Донбасі, - Геращенко

Захисник України загинув під часо обстрілу біля селище Новотроїцьке.

Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України Слівка", - написав він.

Геращенко висловив співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

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