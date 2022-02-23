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Військовослужбовець Слівка загинув під час обстрілу на Донбасі, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовець Слівка загинув під час обстрілу на Донбасі, - Геращенко

Захисник України загинув під часо обстрілу біля селище Новотроїцьке.

Про це повідомив у телеграмі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері 22 лютого поблизу селища Новотроїцьке Волноваського району під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань загинув військовослужбовець в/ч А-0536 Збройних Сил України Слівка", - написав він.

Геращенко висловив співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Читайте: Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Дякую,герою. Царство небесне. Покарай,Господи всіх,хто причетний до загибелі наших воїнів.
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22.02.2022 20:47
+14
Господи,за що це Україні?!Коли ця наволоч кремлівська подохне?!!!!
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22.02.2022 20:47
+12
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22.02.2022 20:57
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незаконних?
цікаво, наш дипломат вже погодився на умови путіна?
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22.02.2022 20:45 Відповісти
Господи,за що це Україні?!Коли ця наволоч кремлівська подохне?!!!!
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22.02.2022 20:47 Відповісти
Дякую,герою. Царство небесне. Покарай,Господи всіх,хто причетний до загибелі наших воїнів.
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22.02.2022 20:47 Відповісти
" з боку незаконних збройних формувань" Ух ты
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22.02.2022 20:52 Відповісти
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22.02.2022 20:57 Відповісти
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22.02.2022 21:12 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪
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22.02.2022 21:18 Відповісти
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22.02.2022 21:22 Відповісти
r.i.p
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22.02.2022 21:40 Відповісти
І що зробила Україна? Тут же завела кримінальну справу на країну-терориста росію, + на головнокомандувача росії, + на міністра? Тут же почалось велике розслідування для долучення до великої справи в Гаазі яка вже за 8 років подана? Чи не подана??? А скільки доречі репарацій вже пораховано? Чи Україні п"фіг? І що думає світ коли бачить такий п"фігізм українського правлячого класу?!
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22.02.2022 21:41 Відповісти
Московська Федерація,ця імперія зла повинна загинути!Таке збувається!
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22.02.2022 22:08 Відповісти
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
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23.02.2022 11:30 Відповісти
І на хіба стільки зброї з-за кордону? Чи дуже мало передали, щоб придушити москалів триклятих?
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19.03.2022 15:33 Відповісти
 
 