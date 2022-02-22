Рада завтра голосуватиме за санкції проти депутатів Держдуми РФ

Завтра вранці Верховна Рада голосуватиме за запровадження санкцій щодо представників Державної Думи РФ.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, після зустрічі у президента сказав журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Здається, там більше 400 депутатів, які приймали рішення по визнанню цих територій (так званих "ДНР" і "ЛНР". – Ред.)", - зауважив він.

Нардеп не захотів коментувати вчорашні заяви президента Росії Володимира Путіна.

"У мене дуже негативна думку стосовно цих промов, а також того шляху, який зараз обрала Російська Федерація", - пояснив Арахамія.

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