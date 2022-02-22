Рада завтра голосуватиме за санкції проти депутатів Держдуми РФ
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Завтра вранці Верховна Рада голосуватиме за запровадження санкцій щодо представників Державної Думи РФ.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, після зустрічі у президента сказав журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Здається, там більше 400 депутатів, які приймали рішення по визнанню цих територій (так званих "ДНР" і "ЛНР". – Ред.)", - зауважив він.
Нардеп не захотів коментувати вчорашні заяви президента Росії Володимира Путіна.
"У мене дуже негативна думку стосовно цих промов, а також того шляху, який зараз обрала Російська Федерація", - пояснив Арахамія.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
твари !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=IfplWgWTF6A
Чекали поки Євросоюз зробить першим???
На кого фєдєрасти напали???
Де санкції Держави Україна???? персональні санкції проти *****, свори та держДури, де візовий режим, де розрив економічних відносин, де закон про колаборантів. У нас сбербанк працює - ******* стид !!
УРА Дедилам и власть ДЕБИЛОВ.
И несего обижаться,я говорю как есть.
@BorisenkoBoris
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1 ч
Вольнодумец Призываю всех к спокойствию и собранности Вчера случилось то,что случилось давно,еще в августе 2014 года Когда Россия ввела под Иловайск свои регулярные войска Но все время врала, что «ихтамнет» Это предопределило все дальнейшие события
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності
наши гниды - завтра...
ну-ну