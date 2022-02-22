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Рада завтра голосуватиме за санкції проти депутатів Держдуми РФ

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Рада завтра голосуватиме за санкції проти депутатів Держдуми РФ

Завтра вранці Верховна Рада голосуватиме за запровадження санкцій щодо представників Державної Думи РФ.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, після зустрічі у президента сказав журналістам голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Здається, там більше 400 депутатів, які приймали рішення по визнанню цих територій (так званих "ДНР" і "ЛНР". – Ред.)", - зауважив він.

Нардеп не захотів коментувати вчорашні заяви президента Росії Володимира Путіна.

"У мене дуже негативна думку стосовно цих промов, а також того шляху, який зараз обрала Російська Федерація", - пояснив Арахамія.

Також читайте: ЄС застосує санкції до всіх депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та до 27 фіз- та юросіб, - Боррель

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Завтра... Чому не після канікул?
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22.02.2022 21:17
+16
Заодно наложите санкции на пропагандонские каналы московии и отмените контракт на продажу "скотов".
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22.02.2022 21:19
+15
пачему так быстро !, давайте уже после шашлыков !!!!
твари !!!!
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22.02.2022 21:18
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Санкції будуть накладені на поїдання Борща та вареників???
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22.02.2022 21:16 Відповісти
Санкции нужны для того, что бы союзники понимали, что Украина готова бороться и борется!
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22.02.2022 21:18 Відповісти
в такому разі союзники зрозуміють що Україна імітує боротьбу...буде добре якщо їм самим не відібється охота щось робити після наших "санкцій"
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22.02.2022 21:19 Відповісти
Сегодня в 22 часа 22 минуты ( 22, 02, 2022) всем украинцам молиться за мир в Украине и чтобы Путин сдох наконец-то. Все желания сбываются.
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22.02.2022 21:39 Відповісти
прочитал в 22.23
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22.02.2022 22:24 Відповісти
Завтра... Чому не після канікул?
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22.02.2022 21:17 Відповісти
Прямо сейчас Украинцы поют перед посольством России в Берлине: «Я не сдамся без бою»
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22.02.2022 21:17 Відповісти
https://twitter.com/olex_scherba/status/1496193789337219077
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22.02.2022 21:17 Відповісти
пачему так быстро !, давайте уже после шашлыков !!!!
твари !!!!
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22.02.2022 21:18 Відповісти
Гудков об обиде Путина на Украину и о том, в своем ли тот уме.

https://www.youtube.com/watch?v=IfplWgWTF6A
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22.02.2022 21:18 Відповісти
Що-що?????
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22.02.2022 21:19 Відповісти
Заодно наложите санкции на пропагандонские каналы московии и отмените контракт на продажу "скотов".
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22.02.2022 21:19 Відповісти
Теперь они все застреляца. А какой у них есть другой вариант?
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22.02.2022 21:19 Відповісти
Депутаты должны работать в Раде круглые сутки, как солдаты, которые сейчас в окопах.
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22.02.2022 21:19 Відповісти
На Новинского?
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22.02.2022 21:19 Відповісти
А чому завтра? Кави навернули і працювати нероби.
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22.02.2022 21:20 Відповісти
А вчора, сьогодні чому не прийняли???
Чекали поки Євросоюз зробить першим???
На кого фєдєрасти напали???
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Вони будуть з депутатами Держ.Думи воювати! А коли військовий стан у Донецькій та Луганській області, коли збільшать військовий бюджет та зарплату військовим ЗСУ, коли приймуть закон про вільне носіння зброї громадянами України, коли ми розірвемо діпломатичні стосунки з Московієй ?
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22.02.2022 21:20 Відповісти
А когда санкции против внутренних врагов депутатов с ОПЗЖ будут.
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22.02.2022 21:20 Відповісти
Їх розстріляти треба та забути.
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22.02.2022 21:24 Відповісти
Там не санкції треба,а повна заборона тої гангрени ОПЗЖ,як зробили з комуняками.
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22.02.2022 21:25 Відповісти
******* стид! Ми просимо санкцій і тільки думааємо про розрив дипвідносин!
Де санкції Держави Україна???? персональні санкції проти *****, свори та держДури, де візовий режим, де розрив економічних відносин, де закон про колаборантів. У нас сбербанк працює - ******* стид !!
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22.02.2022 21:21 Відповісти
І імпічмент Зеленському…
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22.02.2022 21:22 Відповісти
Тут на Цензорі один коментатор пропонував конфіскувати усе майно російських компаній на користь ЗСУ. Треба перенести це у петицію.
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22.02.2022 21:23 Відповісти
За 2,5 роки Зеля не виконав жодної петиції, що набрала повну кількість голосів.
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22.02.2022 21:26 Відповісти
а чому не через тиждень? куди ж ця зелена свора так поспішає?
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22.02.2022 21:25 Відповісти
втомилися бідненькі за сьогодні? тварі, блд
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22.02.2022 21:26 Відповісти
Заодно объявить жопоблок ( ОПЗЖ) и иже с ними вне закона
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22.02.2022 21:27 Відповісти
Самое главное сначала изловить, а потом и объявлять иначе вешать на столбах некого будет
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22.02.2022 21:30 Відповісти
Ага. Завтра, післяобід, якщо нічого не завадить. Скоти 24/7. Начхати їм на ваші санкції. Підтримка армії, військовий режим, мотивована мобілізація , під сраку сепаратистів з москалями.
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22.02.2022 21:28 Відповісти
Пипец бриты сегодня ввели, а мы только завтра
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22.02.2022 21:28 Відповісти
Бриты делают,а в СН видосики снимают и интервью дают
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22.02.2022 21:31 Відповісти
Всего лишь на восьмом году войны....
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22.02.2022 21:29 Відповісти
Такие санкции именно от нас должны были бы приняты да пусть в 2015г. Теперь смысла нет. Мы им ничего не сделаем. Запад может больно укусить. Сейчас резко встал вопрос о 5 колоне. Мы все всех знаем. Если завтра война, то сегодня выжечь калёным железом. Послезавтра будет поздно. Как? Если есть малейшее подозрение на гос-преступление, а там есть и запросто, включая призывы прийти сюда Пу---лишать гражданства и три дня на сборы. Либо введя военное положение в 2 областях, привлекать к суду там---где будут действовать законы военного времени. Трибунал. Кстати старая мировая методика. Все сроки вышли---или они нас---или мы их.
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22.02.2022 21:31 Відповісти
Завтра?! Ну да, куда спешить - вы еще на каникулы или карантины пойдите. ***** же всего лишь войну объявил, зачем торопиться?
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22.02.2022 21:32 Відповісти
Я так понимаю ВСУ уже обеспечены материально на 300%, если других дел у моноскота больше нет!
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22.02.2022 21:36 Відповісти
У меня целый день в голове один так сказать наивный и риторический вопрос - зачем лишнехромосомные ******* все это затевают? Вот это вот все это вот? Они ведь плюсов себе никаких этим не заработают, наоборот - чем дальше тем хуже будет! Сраные сферы влияния как при совке? Такими поступками они же могилу сами себе выкапывают! Довяличиваются, что с каждого угла по ним лупить будут всюду и кому не лень!
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22.02.2022 21:37 Відповісти
Просто у ***** живёт в голове программа уничтожение Украины или что то в этом роде. Она захватила его мозг и с этим ничего поделать нельзя.
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22.02.2022 21:53 Відповісти
Я не думаю что там одно ***** принимает решение (де факто) там по-любому есть много лишнехромосомных советников.
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22.02.2022 22:06 Відповісти
А смысл?Дебилизм на уровне шезофрении.И это эсть наша власть?По видимому мы и сами не лучше если еще их до сих пор не поставили к стенке как в Румынии Чаушеско.
УРА Дедилам и власть ДЕБИЛОВ.
И несего обижаться,я говорю как есть.
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22.02.2022 21:38 Відповісти
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22.02.2022 21:39 Відповісти
Надо принимать закон об кодаборационистах и проводить импичмент Зеле. С Зелей мы много не навоюем.
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22.02.2022 21:40 Відповісти
ВСУ видвинуть войска на позиции с артсистемами на любой обстрел равнять всё с землёй !Вот в первую очередь что нада сделать
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22.02.2022 21:40 Відповісти
А МО Резніков теж зрадник ! Тому артсистеми не віведуть.
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22.02.2022 21:45 Відповісти
Допес...ы! Зпретите въезд в Украину? Зпретите гривнами рассчитываться? Всех колаборантов, которые в 14 году участвовали в расшатывании ситуации, пропутлеровских митингах на юго- востоке надо прямо сейчас брать и в лагеря- это обменный фонд! Если у СБУ ет данных по этим кадрам- это предательство и саботаж! Арестоваить все руководство обл СБУ с 14- по 22 год! И это тоже будет обменный фонд! И все ментовское обласное начальсто с 14- по 22 год! Кто сомневается. что крымские менты не такие предатели, как. к примеру- николаевские? Пришел бы Гиркинд в Николаев с двумя батальонами- местные менты и СБУ ласково бы открыли ему свои оружейки!
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22.02.2022 21:41 Відповісти
Рада антинародна, за що вона може проголосувати? Ця довбана рада навіть виділити допомогу армії в критичний момент неспроможна.
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22.02.2022 21:42 Відповісти
киву трогать опять не будете?
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22.02.2022 21:43 Відповісти
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
1 ч



Вольнодумец Призываю всех к спокойствию и собранности Вчера случилось то,что случилось давно,еще в августе 2014 года Когда Россия ввела под Иловайск свои регулярные войска Но все время врала, что «ихтамнет» Это предопределило все дальнейшие события

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22.02.2022 21:48 Відповісти
Мировое сообщество "проглотило" тогда, проглотит и сейчас... Нет нормального ответа от НАТО, и США. А нормально- зкрытие Босфора, Гибралтара, Суэца, Панамского канала и Каттегада для военных судов *********! Для начала.
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22.02.2022 21:59 Відповісти
Знаете что они сегодня обсуждали когда в Украину заходили оккупантты?"
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності
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22.02.2022 21:51 Відповісти
Наші санкції що до Росії, ну таке собі, чисто щоб було.
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22.02.2022 21:52 Відповісти
В Росії ці санкції хтось замітить?
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22.02.2022 21:53 Відповісти
Захарова назвала нелегитимными санкции ЕС против России
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22.02.2022 21:57 Відповісти
Байден - сиюминутно,

наши гниды - завтра...
ну-ну
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22.02.2022 21:57 Відповісти
Така нервова робота! В Трускавці про це не попереджали! Нам казали отримав зелений конверт - нажав кнопку і можна бєжать із етой страни!
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22.02.2022 22:06 Відповісти
Тоесть,Британия,США,Германия,Эстония уже ввели санкции,кто какие может.А этот долбо"@** только завтра что там собирается вводить и решать!!
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22.02.2022 22:11 Відповісти
Да ладно. неужели раздуплились?
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22.02.2022 22:14 Відповісти
Тварі! Депутати ЄС зробили це.Що вам тварюкам це заважало зробити вчасно.
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22.02.2022 22:20 Відповісти
Потрібен закон про колаборантів..терміново !! 💣
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22.02.2022 23:53 Відповісти
ЗЕ и его шоблу в отставку!!!
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23.02.2022 04:14 Відповісти
А ще це збіговисько нікчемних продажних маріонеток з таким же успіхом могло б зтанцювати голими на Хрещатику... В країні війна, а при владі зграя дегенератів, котра не спроможна на адекватні рішення.
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23.02.2022 06:52 Відповісти
А ще проти тих, хто в 2014 голосував за анексію Криму. Краще пізно, ніж ніколи
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23.02.2022 07:03 Відповісти
а почему не вчера?
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23.02.2022 08:36 Відповісти
 
 