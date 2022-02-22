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Звернення Зеленського до українців. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Володимир Зеленський звернувся до нації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо повний текст звернення.

Вільний народе вільної країни!

Я обіцяв, що ми з вами будемо говорити часто, а головне чесно.

Як і обіцяв – відкрито розповідаю про всі наші дії, аби ви точно розуміли, що відбувається в Україні та за її межами.

Вчора Росія визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні – ратифікувала так звані "угоди" та надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України.

На зміну "нас там нет" прийшло офіційне "мы все-таки тут". Ухвалене на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь, хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель.

Цим рішенням Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей.

Тих самих, що за її словами не мали жодної альтернативи.

Особисто для нас – безальтернативним є завершення війни, а не майданчик або формат.

Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участі інших лідерів.

Але хочу підкреслити, що для мене головне, – збереження суверенітету і територіальної цілісності України.

Перший формат, над яким ми працюємо, – саміт лідерів держав – постійних членів Ради Безпеки ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема президент Туреччини Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові.

Я також радий, що партнери показують, що альтернативи не мають запровадження санкцій.

Вчора я говорив з президентом США Джо Байденом, який ухвалив запровадження санкцій проти терористичних утворень на окупованих територіях України. Також я мав розмову з прем’єром Великобританії Борисом Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків і олігархів.

Крім цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу Північний потік -2.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також запровадить економічні санкції за порушення суверенітету України та її територіальної цілісності.

Дякуємо також за фінансову підтримку. Ми вже отримали рішення США, Канади, Євросоюзу, Великобританії, Франції, Японії та Світового банку. Це потрібні ресурси аби забезпечити стійкість української економіки.

Щодо безпеки та оборони.

На сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період.

Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці.

За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.

Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії.

Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю.

І той, хто вкладається в неї грошима, і створює на ній робочі місця.

Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.

Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.

Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках.

Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці.

Зараз всім українським політикам час бути державними діячами.

Відкинути свої амбіції, заради нашої України. Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп.

Всі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості та обороноздатності нашої держави.

Сьогодні всі політики та партії одного кольору – синьо-жовтого.

Завтра у мене буде зустріч з ТОП-50 нашого великого бізнесу.

Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на український землі. Яку захищають наші військові.

Отже, і бізнес має захищати – нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати та зміцнювати Україну. Разом.

Кожен на своєму фронті.

Шановні громадяни!

Українці – мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо.

Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові. Впевненість в собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі.

Не ридати, а здобувати!

Слава Україні!

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
Борімося - поборемо! Слава Україні!
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22.02.2022 22:42
+58
оно 3 года не вкладывало в армию а теперь за нас вспомнило
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22.02.2022 22:45
+51
Тем временем пропагандонские каналы страны-помойки продолжают крутить "скотов".
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22.02.2022 22:46
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Ага, те що робить пан Гетьманцев, тепер буде називатись економічним патріотизмом
А взагалі у Зе була спроба видати себе за Черчіля, але невдала. Більше треба тренуватись і не прогулювати курси акторської майстерності.
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22.02.2022 23:20 Відповісти
гетманцев-щур!
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23.02.2022 08:41 Відповісти
Здав трохи Володя, обличчя набрякло. Може недосипає і вже про Україну почав думати? Тим більш, що засланого єрмачка щось стало менше видно-чутно.
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23.02.2022 11:08 Відповісти
Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию ( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные. Они в запасе! Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев и пригласи в военкомат! Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
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22.02.2022 23:22 Відповісти
Вазелин! Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию ( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные. Они в запасе! Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев и пригласи в военкомат! Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, здоровых, активных бойцов!
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Ох тут развелось кацапских тролей, стараются не дать консолидироваться украинскому обществу. Какой бы не был Зеленский, он президент и в Ростов не убежал, а значит надо сплатиться всем вокруг него каким бы он не был, коней на переправе не меняют. А будет украинское общество как лебедь, рак и щука, тянуть в разные стороны, то и результат будет как в 1919. Демократия и плюрализм мнений это роскошь мирного времени.
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Коней на переправе не меняют...ээ так зачем же Порошенко сменили на кловуна..тогда ведь тоже уже была война с кацапнёй.
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22.02.2022 23:37 Відповісти
Ну вот такой мудрый народ... Но что сделано, то сделано, и Порошенко никак не возглавит сейчас страну, так что пусть просто все вместе сотрудничают, может переодически будет подсказывать умные вещи.
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22.02.2022 23:40 Відповісти
Это верно,когда конь.А тут гиря со смайликом на ногах.Тоже нельзя отвязывать?
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23.02.2022 06:33 Відповісти
Так вы уже один раз коня на переправе поменяли. В разгар войны выбрали себе в президенты наркомана в неустойчивой психикой вместо вполне справлявшегося с обязанностями президента.
А теперь, потеряв три года и ослабив страну, рассказываете, как надо сплотиться вокруг этого чуда в перьях.
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23.02.2022 01:56 Відповісти
Та якого, нахрін, коня "памєнялі"? Бортонули сивого меріна, який - "жму руку"-"обнімаю". при якому, під час війни, стратегічні склади БП - в повітря, іловайськ, дебальцево, торгівля на крові. Чим він кращий від нинішнього "вождя"? А тому, сектанти "святого *****" заткніть пельку і не сійте смуту в важкий для України час. Звичайно якщо ви не фсбешні криси.
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23.02.2022 07:51 Відповісти
ви б краще не писали про жму руку та інші наративи.Кращий тим хочаб що не боявся називати росію ворогом
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23.02.2022 09:58 Відповісти
Хорошая Речь....чёт мне кажется начали писать ему ребятки Кулебы а Дерьмак отошел от дел...
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22.02.2022 23:28 Відповісти
На сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Джерело: https://censor.net/ua/n331
блін так мобілізацію для цього і придумали, скажіть це вже дибілу
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22.02.2022 23:30 Відповісти
Ще трохи, і він почне вигукувати "Слава Нації!

Чи він хоч щось зрозумів, чи це його спічрайтери надоумили?
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22.02.2022 23:31 Відповісти
По логике, должно быть введение военного положения в Донецкой и Луганской областях.
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22.02.2022 23:42 Відповісти
это самое главное! и это не было сказано!
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23.02.2022 00:08 Відповісти
Якщо Ви щиро кажете, то ДЯКУЮ, нарешті я почув щось обнадійливе.
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22.02.2022 23:52 Відповісти
По ходу, Петр Алексеич с ним "поработал".
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22.02.2022 23:53 Відповісти
Потрясающая речь! Убил наповал первыми двумя предложениями. Дальше слушать не смог, поплохело.
"ми з вами будемо говорити часто, а головне чесно." Ах ренеть...

"Зеленский обещал: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон - я уйду сам"." - на текущий момент зафиксировано 38 нарушений им конституции (если эта информация еще не устарела). Что-то я не припоминаю, чтобы он хотя бы раз ушел. Трепло вонючее...
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22.02.2022 23:53 Відповісти
москальная тролляка пшол в будку спам!
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23.02.2022 00:07 Відповісти
Что, зелень пузатая, правда глаза колет? Или не веришь, что он обещал уйти, если нарушит закон? И что он нарушал его неоднократно? Так погугли, убедись.
Кстати, насчет последнего обвинения Пороху, твоего любимчика уже можно привлекать по той же самой статье, за уголь из Мордора и электричество из Беларуссии. Причем оснований для этого даже больше, чем в деле Пороха. Или, как любят говорить тебе подобные "вы не понимаете, это другое"?
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23.02.2022 09:47 Відповісти
Позорный ************ 3 месяца САБОТИРОВАЛ Н А ЛЫЖАХ КАТАЛСЯ , про шашлыки рассказывал и день ПАБЕДЫ , хамил партнёрам за помощь и предупреждения о подготовке рашистской оккупаци
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22.02.2022 23:57 Відповісти
Вводи военное положение в Донецкой и Луганской областях
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23.02.2022 00:07 Відповісти
Зе та Порохолюби, наче ваші лідери сьогодні мирову підписали до перемоги над лаптями, а ви по інерції ще накидаєте на вентилятор.
Чи це мертвякчуківці працюють, вносять зраду?
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23.02.2022 00:23 Відповісти
Я фігею. Комєнтатори, не гоніть наївняк. Прозрєл, очуняв, одумався. Ага, зараз. Добре хоч для беззавєтно віруючих у Вову написали людську промову з правильною темою. Єдина цінність недоюриста дрібнокоміка - це його легітимність. Більше він нінахер не треба.
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23.02.2022 00:27 Відповісти
Як має проходити політичне життя в Україні в лютому-березні поточного року? Три найважливіші теми: 1) Зеленський негайно пише заяву про відстаку з посади президента - можна так чесно і сформулювати: через розумову нездатність; 2) негайно провести з'їзд всіх політичних сил і громадських рухів проукраїнської орієнтації (а такі сили практино відсутні наразі в Верховній Раді); 3) на з'їзді визначитися з єдиною кандидатурою на посаду президента від українців.
P.S. Нагадаю, що останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест. При ньому вся вертикаль влади в Україні була в українських руках і рівень розвитку Ураїни був на рівні найпередовіших країн Західної Європи. І ще: Шелеста народ не вибирав, Шелеста призначив Микита Хрущов; а чи може український народ взагалі обрати собі культурного, сумлінного, розумного лідера?..
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23.02.2022 00:53 Відповісти
Нет. В Украине есть Конституция Украины а не анархия
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23.02.2022 08:27 Відповісти
Почему Украина до сих пор не признала все автономные республики России независимыми???

Пускай Башкирия, Татарстан и тд. Теперь рассматриваются как отдельные государства. Это даст прекрасный толчок внутри этих республик и замечательное брожение к распаду недоимпериии
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23.02.2022 00:56 Відповісти
Почему Иран и Северная Корея не признают независимость Техаса? Потому что не хотят выглядеть глупо.
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23.02.2022 01:22 Відповісти
Пусть это делаютстраны с ядерным оружием.
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23.02.2022 01:40 Відповісти
У Северной Кореи есть ядерное оружие,только какой смысл позориться и признавать независимость Техаса,уровень украинской дипломатии как у криворожской шпаны и вы так же рассуждаете.
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23.02.2022 01:52 Відповісти
пора уже бросать в разнос татарова демченка и ермака - никакой пользы от этих агентов
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23.02.2022 01:11 Відповісти
я не знаю, я думал серьёзно посмотрю, но прокрутил немного и увидел иконку видео и проржал с героического лица ааааааааааааа простите Владимир, но вы перестарались. ПыСы слишком много слов, можно короче а то времени нет?
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23.02.2022 01:51 Відповісти
Я вот не понимаю - это кацапские боты в коментах, или адепты однотурового. Бо на данном этапе - они идентичны.

Я не голосовал за клована, но сейчас он Главнокомандующий и от этого никуда не деться. Тем более - не вижу никакой зрады в его действиях. Увижу, как и в 13-14м - буду на Майдане...
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23.02.2022 02:10 Відповісти
жодного його 'звернення' не бачив і дивитись не планую, але є питання до голов КОКО мандувача: чому кацапська військова техніка до цих пір не розбомблена на кордонах України??? зекоманда чекає, поки кацапи заїдуть в українські міста на тій техніці і повністю зруйнують їх??
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23.02.2022 02:45 Відповісти
чому ми не воюєм з росією?бо командування засцяло ,мотивуючи це тим що ми програємо через помилки командування
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23.02.2022 10:03 Відповісти
значит, ДЫНЫРЫ аннексированы Уйлом. А теперь Украина уже может в НАТО или же будем ждать пока снова не появится Западная и Восточная Германия, в Польше построят школы для обучения русскому, Венгрия разместит российские ракеты? Ещё подождём?

Или пусть Украину разбомбят и украинская армия остановят Рашу на пару месяцев до тех пор пока Раша натыкает во Львове Искандеры с ядерным зарядом?
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23.02.2022 02:50 Відповісти
ЧЕГО ОН ЛЫБЫТСЯ ВСЕ ВРЕМЯ? ОН ВООБЩЕ ПОНИМАЕТ ЧТО ПРОИЗНОСИТ?
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23.02.2022 05:51 Відповісти
Клоунская натура.
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23.02.2022 07:36 Відповісти
То кокс його либе!
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23.02.2022 08:27 Відповісти
С утра отказывается платить армии, а ночью призывает резервистов.Это что?
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23.02.2022 06:34 Відповісти
Вова забыл сказать свою главную фишечку про экономический патротизм - что он свои деньги из офшоров возвращает в Украину. Или у него лозунг - раньше думай о Родине, но сперва о себе.
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23.02.2022 06:47 Відповісти
Неужели вова начал работать..? Но пусть не забывает, что люди хорошо помнят все его прошлые грехи и за них ему ещё придётся ответить.
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23.02.2022 07:36 Відповісти
Дякую за текстовий варіант... Ніколи не дивлюся відосики з цим чортом, він мені просто огидний
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23.02.2022 07:55 Відповісти
Можливо повірю в слова Зеленського, коли єрмак та демченко будуть взяті під варту контррозвідкою України.
А так, це все пук...
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23.02.2022 08:13 Відповісти
Категорично не можна показувати це уйо.ище на люди. Категорично не можна, щоб люди його слухали. Ніщо так не підірвало і не продовжує підриває національну безпеку України, як слова і діяння цього уй.бка і його обдолбаної свити. Його щастя у цій війні : чергового Майдану ця пиз.ота би не пережила. Всі каштани і стовпи Києва були би "прикрашені" цими слугами, клоунами і квартальними обдолбаними аморалами. Але то ще настане...
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23.02.2022 08:19 Відповісти
Вітаю. Через складну ситуацію у нашій країні я Вернадського на Цензор
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23.02.2022 08:24 Відповісти
Сподіваюсь, щур-гетманцев в оперативному резерві, з рро й "економічним патріотизмом" переписаного на мамашку добра???
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23.02.2022 08:25 Відповісти
Вертаюсь
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23.02.2022 08:25 Відповісти
https://lenta.ru/news/2022/02/23/annexation/ - киву и остальных подонков из ОПЗЖ надо объявить вне закона и по возврату - расстрелять!
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23.02.2022 08:29 Відповісти
Я бы ему поверил, если бы он начал с извинений и как говорил "Бацька всей картошки" перетрахал весь свой офис.
А так, возьму в руки оружие с пониманием обреченности и с надеждой на чудо торжества справедливости!
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23.02.2022 08:34 Відповісти
Я не маю військової освіти але на мою думку найголовніше не допусти так званих котлів. Їх можуть влаштувати продажні генерали... Треба берегти особовий склад, навіть ціною втрачених територій. Ворогу треба масова загибель наших солдат через яку керівництво країни згодиться на мир на умовах ворога. Чим далі заглибиться ворог на нашу територію тим менше підтримки у нього буде та більший супротив він зустріне і це примусить його зупинитися і полишити територію нашої країни. Це моя особиста думка.
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23.02.2022 08:37 Відповісти
це ******** прецендент не на користь рускім - коли еРеФія визнає бандитів - державними утворюваннями. тепер світу і перш за усе Україні потрібно визнавати всі утворення на території еРеФії що боряться за відокремлення від РФ і потребують виходу з росіянсьої федерації.
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23.02.2022 09:00 Відповісти
те, кто между позором и войной выбирают позор, получают и позор, и войну (с) Черчиль. только мощный удар по свинособачьему рылу остановит Орду.
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23.02.2022 09:14 Відповісти
Хватит ПУСТОСЛОВИЙ ,давай САЖАЙ ВОРЬЁ и СНИЖАЙ ЦЕНЫ И ТАРИФЫ , только страну где живётся хорошо люди будут ЗАЩИЩАТЬ ,если нет то просрать страну имеем все шансы !!!!
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23.02.2022 09:51 Відповісти
Героический чувак, но безмозглый:
- Военное положение будем вводить только после того как открыто нападут. И плевать, что тогда уже будет поздно, просто времени на это уже не будет.
- Границу закрывать не будем, чтобы не усложнять жизнь диверсантам и колаборантам.
- Визовый режим не вводим. По той же причине.
- Ни в коем случае не прекращаем торговать с Мордором. Это может принести убытки, да и за "Сватов" могут не заплатить. Пусть партнеры санкции вводят, их убытки нас не волнуют.
Зе ведет себя как обиженный пацан, типа назло кондуктору. Если Порох что-то предложил, то он ни за что не согласится, а сделает строго наоборот. Может Пороху стоит перестать давать полезные советы, а начать давать вредные? Глядишь, Зеленский сделает наоборот и получится как раз так как надо.
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23.02.2022 10:26 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!ГЕРОЯМ СЛАВА!УКРАИНА ПОНАД УСЕ!
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23.02.2022 13:31 Відповісти
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