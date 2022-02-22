Звернення Зеленського до українців. ВIДЕО
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Володимир Зеленський звернувся до нації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо повний текст звернення.
Вільний народе вільної країни!
Я обіцяв, що ми з вами будемо говорити часто, а головне чесно.
Як і обіцяв – відкрито розповідаю про всі наші дії, аби ви точно розуміли, що відбувається в Україні та за її межами.
Вчора Росія визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні – ратифікувала так звані "угоди" та надала дозвіл президенту Росії на використання збройних сил за кордоном. Тобто на Донбасі. На території України.
На зміну "нас там нет" прийшло офіційне "мы все-таки тут". Ухвалене на найвищому політичному рівні – одноголосно. І дає чітку відповідь, хто дійсно хоче миру на землі, а хто переділу земель.
Цим рішенням Росія фактично вийшла з Мінських домовленостей.
Тих самих, що за її словами не мали жодної альтернативи.
Особисто для нас – безальтернативним є завершення війни, а не майданчик або формат.
Я готовий робити це як у двосторонньому форматі, так і за участі інших лідерів.
Але хочу підкреслити, що для мене головне, – збереження суверенітету і територіальної цілісності України.
Перший формат, над яким ми працюємо, – саміт лідерів держав – постійних членів Ради Безпеки ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема президент Туреччини Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові.
Я також радий, що партнери показують, що альтернативи не мають запровадження санкцій.
Вчора я говорив з президентом США Джо Байденом, який ухвалив запровадження санкцій проти терористичних утворень на окупованих територіях України. Також я мав розмову з прем’єром Великобританії Борисом Джонсоном. Сьогодні він оголосив про санкції щодо російських банків і олігархів.
Крім цього канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про блокування запуску газопроводу Північний потік -2.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава також запровадить економічні санкції за порушення суверенітету України та її територіальної цілісності.
Дякуємо також за фінансову підтримку. Ми вже отримали рішення США, Канади, Євросоюзу, Великобританії, Франції, Японії та Світового банку. Це потрібні ресурси аби забезпечити стійкість української економіки.
Щодо безпеки та оборони.
На сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.
Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період.
Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці.
За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони.
Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії.
Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю.
І той, хто вкладається в неї грошима, і створює на ній робочі місця.
Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва. Цільові програми підтримки окремих галузей.
Зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок.
Це стимули для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель. Це дозволить знизити ціни на заправках.
Наша мета – здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці.
Зараз всім українським політикам час бути державними діячами.
Відкинути свої амбіції, заради нашої України. Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій і груп.
Всі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція. Єдність, швидкі та важливі рішення для економічної стійкості та обороноздатності нашої держави.
Сьогодні всі політики та партії одного кольору – синьо-жовтого.
Завтра у мене буде зустріч з ТОП-50 нашого великого бізнесу.
Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на український землі. Яку захищають наші військові.
Отже, і бізнес має захищати – нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця. Підіймати та зміцнювати Україну. Разом.
Кожен на своєму фронті.
Шановні громадяни!
Українці – мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо.
Нас чекає щоденна, важка робота. І ми до неї готові. Впевненість в собі. Впевненість в країні. Впевненість у перемозі.
Не ридати, а здобувати!
Слава Україні!
Будь ласка, зачекайте...
А взагалі у Зе була спроба видати себе за Черчіля, але невдала. Більше треба тренуватись і не прогулювати курси акторської майстерності.
А теперь, потеряв три года и ослабив страну, рассказываете, как надо сплотиться вокруг этого чуда в перьях.
блін так мобілізацію для цього і придумали, скажіть це вже дибілу
Чи він хоч щось зрозумів, чи це його спічрайтери надоумили?
"ми з вами будемо говорити часто, а головне чесно." Ах ренеть...
"Зеленский обещал: "Если я когда-либо в жизни нарушу закон - я уйду сам"." - на текущий момент зафиксировано 38 нарушений им конституции (если эта информация еще не устарела). Что-то я не припоминаю, чтобы он хотя бы раз ушел. Трепло вонючее...
будкуспам!
Кстати, насчет последнего обвинения Пороху, твоего любимчика уже можно привлекать по той же самой статье, за уголь из Мордора и электричество из Беларуссии. Причем оснований для этого даже больше, чем в деле Пороха. Или, как любят говорить тебе подобные "вы не понимаете, это другое"?
Чи це мертвякчуківці працюють, вносять зраду?
P.S. Нагадаю, що останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест. При ньому вся вертикаль влади в Україні була в українських руках і рівень розвитку Ураїни був на рівні найпередовіших країн Західної Європи. І ще: Шелеста народ не вибирав, Шелеста призначив Микита Хрущов; а чи може український народ взагалі обрати собі культурного, сумлінного, розумного лідера?..
Пускай Башкирия, Татарстан и тд. Теперь рассматриваются как отдельные государства. Это даст прекрасный толчок внутри этих республик и замечательное брожение к распаду недоимпериии
Я не голосовал за клована, но сейчас он Главнокомандующий и от этого никуда не деться. Тем более - не вижу никакой зрады в его действиях. Увижу, как и в 13-14м - буду на Майдане...
Или пусть Украину разбомбят и украинская армия остановят Рашу на пару месяцев до тех пор пока Раша натыкает во Львове Искандеры с ядерным зарядом?
А так, це все пук...
А так, возьму в руки оружие с пониманием обреченности и с надеждой на чудо торжества справедливости!
- Военное положение будем вводить только после того как открыто нападут. И плевать, что тогда уже будет поздно, просто времени на это уже не будет.
- Границу закрывать не будем, чтобы не усложнять жизнь диверсантам и колаборантам.
- Визовый режим не вводим. По той же причине.
- Ни в коем случае не прекращаем торговать с Мордором. Это может принести убытки, да и за "Сватов" могут не заплатить. Пусть партнеры санкции вводят, их убытки нас не волнуют.
Зе ведет себя как обиженный пацан, типа назло кондуктору. Если Порох что-то предложил, то он ни за что не согласится, а сделает строго наоборот. Может Пороху стоит перестать давать полезные советы, а начать давать вредные? Глядишь, Зеленский сделает наоборот и получится как раз так как надо.