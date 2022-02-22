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Виконання умов Путіна до України - неможливе, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Виконання умов Путіна до України - неможливе, - Шмигаль

Виконання умов, які озвучив президент Російської Федерації до України, суперечить вибору українського суспільства.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Для незалежної, суверенної України й для мене, як прем’єр-міністра нашої держави, — це неможливо", — наголосив Шмигаль.

Очільник Ууряду відзначив, що сьогодні з Україною цілий світ. Проводяться десятки дзвінків і зустрічей з міжнародними партнерами, і їхня підтримка нашої держави є безпрецедентною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін назвав умови деескалації: Відмова України від Криму та НАТО і демілітаризація

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
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22.02.2022 22:44
+23
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22.02.2022 22:45
+21
Мариуполь сейчас
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22.02.2022 22:43
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Захисник сбірної України і Манчестер Сіті Олександр Зінченко не залишився осторонь останніх подій.

"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку.

На фото - моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.

Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні".
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22.02.2022 22:43 Відповісти
любовь к родине прямо пропорциональна квадрату расстояния от нее
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22.02.2022 22:47 Відповісти
Мариуполь сейчас
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22.02.2022 22:43 Відповісти
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22.02.2022 22:44 Відповісти
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22.02.2022 22:45 Відповісти
пусть еще петушариев в гор совет выберут
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22.02.2022 22:47 Відповісти
впевненний ті люди які зараз на вулиці за Пітуха не голосували,це адекватні Українці
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22.02.2022 22:49 Відповісти
сейчас днем с огнем не сыщешь даже те 73%, кто за коллаборациониста голосовали
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22.02.2022 22:50 Відповісти
Пам'ятаймо-Воля України або смерть...
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22.02.2022 22:45 Відповісти
Свобода або смерть!

девиз нашего Батьки.

потому что он с Гуляйполя, а не с какой нибудь задрипанной юзовки
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22.02.2022 22:49 Відповісти
Не путайте основанное Джоном Юзом с высером Сталино.
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23.02.2022 02:09 Відповісти
Смерть бункерної молі.
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22.02.2022 22:48 Відповісти
Путинские условия - это требование капитуляции Украины и ее уничтожение как суверенного государства
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22.02.2022 22:58 Відповісти
ЭТО ТОТ ПИД"АР КОТОРЫЙ ЗА ДВА ГОДА ПОТРАТИЛ НА ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО В 5 РАЗ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА АРМИЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.02.2022 23:00 Відповісти
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд. (с)
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22.02.2022 23:04 Відповісти
***
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!.
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22.02.2022 23:08 Відповісти
ну да ну да.... дней пару-тройку назад вы не верили в эскалацию , утверждали что запад нагнетает...
до успокаивались друг друга??? теперь главное за своим главнюком следите... ибо говорит оно одно, думает другое, а подпишет - третье... херпоймишо...
а тут дороги нестроены и е-бубофоны не дарены....
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22.02.2022 23:07 Відповісти
Сегодня уже не существует ни Мариуполя ни Херсона ни Запорожя ни Днепропетровска ни Львова ни Ужгорожа.Сегодня есть только Украина.Если сегодня Украины не будет то уже завтра нам нечего будет делить по областях и регионах.Будем осваивать мы и наши дети сталинские заброшеные бараки в сибири которые строили наши отцы и деды.
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22.02.2022 23:09 Відповісти
прелести "руSSкого мира"
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22.02.2022 23:17 Відповісти
Хотів натиснути ,,Мне нравинся,, але в останню мить зпрозумів що ставлячи лайк я виражу своюдумку що мені подобається те що намальовано.
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22.02.2022 23:23 Відповісти
коротко и ясно
хутин-
иди
нах
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22.02.2022 23:13 Відповісти
А я то думал, что на угрозы ***** можем только мы, комментаторы, реагировать - похихикать над ним...
Но, ни в коем случае, серьёзные люди! ***** оно и в Африке *****, герой разных анекдотов!
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22.02.2022 23:21 Відповісти
Шмыгаль! Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию ( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные. Они в запасе! Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев и пригласи в военкомат! Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, активных бойцов!
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22.02.2022 23:24 Відповісти
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22.02.2022 23:31 Відповісти
Еще неделю назад говорили - нападения не будет!
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23.02.2022 08:47 Відповісти
 
 