Виконання умов Путіна до України - неможливе, - Шмигаль
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Виконання умов, які озвучив президент Російської Федерації до України, суперечить вибору українського суспільства.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Для незалежної, суверенної України й для мене, як прем’єр-міністра нашої держави, — це неможливо", — наголосив Шмигаль.
Очільник Ууряду відзначив, що сьогодні з Україною цілий світ. Проводяться десятки дзвінків і зустрічей з міжнародними партнерами, і їхня підтримка нашої держави є безпрецедентною.
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"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку.
На фото - моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними.
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девиз нашего Батьки.
потому что он с Гуляйполя, а не с какой нибудь задрипанной юзовки
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд. (с)
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!.
до успокаивались друг друга??? теперь главное за своим главнюком следите... ибо говорит оно одно, думает другое, а подпишет - третье... херпоймишо...
а тут дороги нестроены и е-бубофоны не дарены....
хутин-
иди
нах
Но, ни в коем случае, серьёзные люди! ***** оно и в Африке *****, герой разных анекдотов!