Виконання умов Путіна до України - неможливе, - Шмигаль

Виконання умов, які озвучив президент Російської Федерації до України, суперечить вибору українського суспільства.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Для незалежної, суверенної України й для мене, як прем’єр-міністра нашої держави, — це неможливо", — наголосив Шмигаль.

Очільник Ууряду відзначив, що сьогодні з Україною цілий світ. Проводяться десятки дзвінків і зустрічей з міжнародними партнерами, і їхня підтримка нашої держави є безпрецедентною.

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