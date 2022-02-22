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Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період. Мобілізацію оголошувати поки не будуть. Ідеться про оперативний резерв — тобто громадян, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовців, які звільнилися з військової служби.

Про це він заявив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці... На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — зазначив президент.

Він також анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони — таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних сил. "Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії", — додав Зеленський.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+50
Ого! А тиждень тому було все під контролем. Ніхто не бачив БТГ що готові до вторгнення, бо не було шпиталів ***!!!
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22.02.2022 22:47
+21
Сподіваюся що не забув підписати також виділення грошей на армію? І призупинки будування доріг мінімум до квітня окрім мостів та важливих об'єктів.Нарешті закінчення будівництва бетонних укриттів складів для арсеналу арміі.І потрібно терміново пришвидшити відновлення аеропортів західної України.
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22.02.2022 22:50
+21
Саботажники, перекройте границу и разорвите отношения с окупантами для начала
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22.02.2022 22:56
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На нуле и так 20-25 тыс зарплата
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23.02.2022 08:04 Відповісти
І за два тижні війну закінчив ...Знамо ..знаємо
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23.02.2022 02:11 Відповісти
Так в голове гнусавого война закончилась еще в 2019. Я вот не припомню, это было до или после того, как оно в глазах ***** увидело желание мира?
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23.02.2022 02:18 Відповісти
Отправьте на фронт тех головорезов,которые в Киеве охраняют слугу сивковича и его подельников от фоповцев,это несокрушимая сила.
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23.02.2022 03:44 Відповісти
Мусара будут максимум за 40 км от передка,ну кроме нацгвардии
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23.02.2022 06:58 Відповісти
... мо, самого пора в окопчик копчиком/косарь/ ?
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23.02.2022 04:21 Відповісти
А збільшення фінансування армії Служки Путіна навіть не планують.
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23.02.2022 07:39 Відповісти
А коли розгониш московських кротів у своєму оточені?
Чи це твої зв'язкові з ******?
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23.02.2022 07:46 Відповісти
Начни сЦыкун квартальный с юзиков и арахамий!
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23.02.2022 08:08 Відповісти
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23.02.2022 08:23 Відповісти
а особливий період ше не настав тому, що зелена пліснява розікрала усі гроші й нема за який хєр утримувати наших військових, так? та ше цікаво: коли ж таки настане той "особливий" період? коли окупант буде вже за Дніпром?
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23.02.2022 09:59 Відповісти
цікаво, якщо повістка прийде говнокомандувачу, він стане укланістом вп'яте?
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23.02.2022 11:32 Відповісти
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