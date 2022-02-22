Зеленський підписав указ про призов резервістів в особливий період

Президент Володимир Зеленський 22 лютого підписав указ про призов резервістів в особливий період. Мобілізацію оголошувати поки не будуть. Ідеться про оперативний резерв — тобто громадян, які уклали відповідні контракти, а також військовослужбовців, які звільнилися з військової служби.

Про це він заявив у зверненні до українців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці... На сьогоднішній день немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування", — зазначив президент.

Він також анонсував проведення навчальних зборів резервістів системи територіальної оборони — таке рішення ухвалив Головнокомандувач Збройних сил. "Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії", — додав Зеленський.

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