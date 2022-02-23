Кремль визнав, що "пряму трансляцію" Радбезу РФ показали в запису
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що засідання Ради безпеки РФ, яке було нібито "прямою трансляцією", насправді виявилося записаним і змонтованим відео.
Про це заявив на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
"Це ж було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв'язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках. Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору з цих дуже важливих питань", — сказав Пєсков.
Він твердить, що цей змонтований заздалегідь запис був "безпрецедентною відкритістю" з боку Кремля.
Нагадаємо, засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювали можливість визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" відбулося 21 лютого. Журналісти звернули увагу на те, що час на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу не збігається з фактичним та помітили кілька склейок відео - а відтак зрозуміли, що це запис, а не пряма трансляція.
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И у половины персонажей ручки в жопы были вставлены - аля кукольный театр...)))
Грузоперевозки на Вольво/Манах, иномарочки вот эти ваши - все)
Все теперь сами. Как в Совке, куда стремились. Не все конечно стремились, но что поделать, Имперская Помойка обязывает. Голосовал, не протестовал - получи не плачь.
67 депутатів Європарламенту у відповідь на російську агресію проти України закликала ЄС накласти санкції персонально на Путіна та членів Ради безпеки РФ.
1 - Заявленный бюджет обеспечения российской армии не соотвествует действительности. 80% из этого бюджета распиляно и разложено по карманам военного руководства.
2 - Военная техника - 50% только на ходу, остальное металлолом на востановление и модернизацию которого нужно потратить как минимум лет 50 лет и 50 миллиардов долларов США
3 - Боеспособность российской армии держится на уровне 20%
4 - Флот российской федерации на уровне паровоза Кузницова - старое и ржавое
5 - Ракеты настолько устарели и не проходили модернизации что опасно нажимать на кнопки - могут прямо в шахтах и пусковых установках детонировать.
При полномасштабной войне, авиация и ракеты убьют российских солдат больше чем украинское оружие.
що в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......
ДУ майТЕ...! 73% від виборців України.....
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......
Країна фейк!
Чи правильно написати "Страной"?
До речі, наш "лижник" також любить виставляти фото з ОП-и, в той час, коли сам "сейшелах".