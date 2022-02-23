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Новини За кордоном
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Пєсков (1443) Росія (47164)

Кремль визнав, що "пряму трансляцію" Радбезу РФ показали в запису

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Кремль визнав, що

Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що засідання Ради безпеки РФ, яке було нібито "прямою трансляцією", насправді виявилося записаним і змонтованим відео.

Про це заявив на брифінгу прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

"Це ж було екстраординарне засідання Ради безпеки, і президент його скликав у зв'язку з екстраординарною ситуацією у двох республіках. Було надзвичайно важливо показати всю аргументацію глави держави, аргументацію членів Радбезу, їхню точку зору з цих дуже важливих питань", — сказав Пєсков.

Він твердить, що цей змонтований заздалегідь запис був "безпрецедентною відкритістю" з боку Кремля.

Читайте: Боррель про санкції ЄС проти депутатів Держдуми: Більше не буде шопінгу в Мілані і діамантів в Антверпені

Нагадаємо, засідання Ради безпеки РФ, на якому обговорювали можливість визнання Росією "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР" відбулося 21 лютого. Журналісти звернули увагу на те, що час на годиннику міністра оборони РФ Сергія Шойгу не збігається з фактичним та помітили кілька склейок відео - а відтак зрозуміли, що це запис, а не пряма трансляція.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+69
Заседание - фейк, причины - фейк, история - фейк, государство - фейк, а что настоящее то было?
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23.02.2022 02:29
+58
А картинка была - просто класс. На возвышении - ***** за белым столом. На расстоянии пол-километра от него, где-то внизу - челядь на стульчиках.
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23.02.2022 02:25
+32
а в стульчиках дырочки, под дырочками горшочки...
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23.02.2022 02:30
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Шо?!!! Аргументацію?!!! Кацапи, навіть імбецилії є межа.
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23.02.2022 02:25 Відповісти
І ця межа - 20-49 IQ
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23.02.2022 02:31 Відповісти
...забагато
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23.02.2022 05:29 Відповісти
Брехливые ублюдки !!! Разорвать все дипотношения !!! Закрыть границу !!! ВСе кацапское майно под арест и конфискацию. ОПЗЖ в СИЗО . Всех саботажников сразу закрывать
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23.02.2022 05:49 Відповісти
А картинка была - просто класс. На возвышении - ***** за белым столом. На расстоянии пол-километра от него, где-то внизу - челядь на стульчиках.
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23.02.2022 02:25 Відповісти
а в стульчиках дырочки, под дырочками горшочки...
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23.02.2022 02:30 Відповісти
Ну не знаю, в моей версии монтажа под стульчиками были приседательные бутылочки...
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23.02.2022 06:31 Відповісти
Как на меня то им нужно было выдать табуретки, кто в теме тот поймет.
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23.02.2022 02:49 Відповісти
По одной на четверых.
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23.02.2022 02:50 Відповісти
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23.02.2022 09:06 Відповісти
рукожопі фейковики не змогли навіть ***** показати не дебілом. А наришкіна фільманули - то взагалі песец... будуть утилізувати його?
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23.02.2022 02:28 Відповісти
наришкін упоровся кокаїном, в них не було часу дочекатися, доки його відпустить
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23.02.2022 02:29 Відповісти
наришкін став накакашкіним
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23.02.2022 07:18 Відповісти
Заседание - фейк, причины - фейк, история - фейк, государство - фейк, а что настоящее то было?
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23.02.2022 02:29 Відповісти
404 not found
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23.02.2022 02:30 Відповісти
*****.
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23.02.2022 02:34 Відповісти
***** опередил
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23.02.2022 02:51 Відповісти
тоже под вопросом
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23.02.2022 08:06 Відповісти
Кровь украинцев к сожалению настоящая. И ее тебе,хуйло вонючее,никто никогда не простит
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23.02.2022 04:08 Відповісти
Настоящими были многочисленные преступления против человечества!
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23.02.2022 04:30 Відповісти
Годинник Шойгу.
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23.02.2022 09:28 Відповісти
Ага...
И у половины персонажей ручки в жопы были вставлены - аля кукольный театр...)))
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23.02.2022 02:29 Відповісти
Не вір кацапу, який каже, що санкції не діють)

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23.02.2022 02:30 Відповісти
Повністю цю виставу я не стала дивитись, не змогла, а от про запис цієї вистави та монтаж - чула. Дивно, що вони зізнались у цьому, навіть не віриться.
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23.02.2022 02:40 Відповісти
А записували на 16.02.22, як і вказали американські розвідники..Але потім трохи всралися.
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23.02.2022 07:08 Відповісти
гебнявое шапито . смотришь на этого пуйленыша и тех чертей .одна мысль только приходит.какие они все там *******. кон.нные и мерзкие пуйленыши. Смотря на это все.убежден как никогда.при серьезном желании запада и поддержки Украины.эту недоимперию можно выкрутить и выжать в бараний рог и навсегда покончить с этими упырями и их вяличиям .
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23.02.2022 02:45 Відповісти
Кстати, поздравляю кацапо-падаль с последней вашей Олимпиадой)) За одно и чемпионаты по хоккею, футболу - всё! Можете -забыть!! Спортсменам, готовившимся и посвятившим свою жизнь Большому спорту - тоже Большой Привет!)) Перемога хлопчики, Вова президент Мира!! Можете жрать мельдоний теперь бочками и вагонами - никто не против.))
Грузоперевозки на Вольво/Манах, иномарочки вот эти ваши - все)
Все теперь сами. Как в Совке, куда стремились. Не все конечно стремились, но что поделать, Имперская Помойка обязывает. Голосовал, не протестовал - получи не плачь.
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23.02.2022 02:59 Відповісти
Агресія РФ має бути зупинена всіма можливими засобами.

67 депутатів Європарламенту у відповідь на російську агресію проти України закликала ЄС накласти санкції персонально на Путіна та членів Ради безпеки РФ.
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23.02.2022 03:56 Відповісти
Кацапы А-не врать,Б- не обосраться не могут по определению
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23.02.2022 04:19 Відповісти
Кто думает что российская армия сильнее украинской, тот очень глубоко ошибается.
1 - Заявленный бюджет обеспечения российской армии не соотвествует действительности. 80% из этого бюджета распиляно и разложено по карманам военного руководства.
2 - Военная техника - 50% только на ходу, остальное металлолом на востановление и модернизацию которого нужно потратить как минимум лет 50 лет и 50 миллиардов долларов США
3 - Боеспособность российской армии держится на уровне 20%
4 - Флот российской федерации на уровне паровоза Кузницова - старое и ржавое
5 - Ракеты настолько устарели и не проходили модернизации что опасно нажимать на кнопки - могут прямо в шахтах и пусковых установках детонировать.
При полномасштабной войне, авиация и ракеты убьют российских солдат больше чем украинское оружие.
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23.02.2022 04:23 Відповісти
Самое главное--мотивация. Есть ли такое большое желание холопов дохнуть за дебильные комплексы карлика на чужой земле?
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23.02.2022 04:39 Відповісти
На расее местный пипл настолько тупой, ну прямо копия наших идиотов, выбравших навозную ЗЕленую муху Зе-Зе. Что им скажут по зомбоящику, то они с радосным блеяньем и сделают.
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23.02.2022 07:58 Відповісти
але ви НЕ забувайте.....:
що в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....
і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......

ДУ майТЕ...! 73% від виборців України.....
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23.02.2022 09:21 Відповісти
И толку с того, что в записи? Это значит только то, что наша разведка бездари, которые прошляпили такое грандиозное событие.
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23.02.2022 04:46 Відповісти
Про розвідку промовчу(на то вона і розвідка) а от то що вся ця шобла під назвою уряд, президент, ВР останні бездари повністю згідний. Але навіть і це не так задіває, як той люд, який привів до влади оце шобло. От де проблема.
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23.02.2022 05:37 Відповісти
Розвідку ухуйкав членограй-уклоніст, с подєльніками-***************! Чи не чув про таке??? Наслідки -те, що маємо!
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23.02.2022 08:59 Відповісти
Даже с прямой трансляцией на..бали.
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23.02.2022 05:39 Відповісти
Я не удивлюсь, что срежиссировали эту трансляцию говноквартал со сватами.
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23.02.2022 06:06 Відповісти
Мордор повинен зникнути
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23.02.2022 06:07 Відповісти
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23.02.2022 06:28 Відповісти
под фанеру станцевали
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23.02.2022 06:43 Відповісти
І монахів з лаври за поребрик
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23.02.2022 06:43 Відповісти
"Мультики" ..для касабського лохторату
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23.02.2022 06:50 Відповісти
Рукажопиє рукажопи ва всьом,расея, страна пастроєная із гавна і палак...
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23.02.2022 06:54 Відповісти
Хоть что то есть настоящее у орков? Опять поймали на враньё, если они врут на таком уровне, что можно говорить о "распятых мальчиках". Странна фейк
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23.02.2022 07:03 Відповісти
"Хоть что то есть настоящее у орков?" - на ЖАЛЬ....є:
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....і ця "руSSка зброя" Є НАЙнебезпечніша для України......
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23.02.2022 09:25 Відповісти
Кремліни так заікалися і путалися в своїх показах, мабуть три дні витратили на запис, як і зєля на новорічну промову.
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23.02.2022 07:04 Відповісти
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23.02.2022 07:16 Відповісти
А кто эта обезьянка? Вроде-бы *****?
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23.02.2022 07:54 Відповісти
Homo *******
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23.02.2022 12:51 Відповісти
Штучно створене збіговисько!
Країна фейк!
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23.02.2022 07:33 Відповісти
"Срана Ерефія" є також змонтованою.

Чи правильно написати "Страной"?
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23.02.2022 07:34 Відповісти
якби шойгу не спалився ніхто б не визнав
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23.02.2022 07:48 Відповісти
там ще лавров ляпав якусь нісенітницю: про конслікт в Ефіопії між Бєлградом і Приштіною....якщо це не вирізки і вставки...то "експерт" лавров 100% дибіл і шизік.....
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23.02.2022 09:28 Відповісти
Да это не столь важно. Важно, чтобы показали в прямом эфире, как фюрера репоедов ***** повесят на единственной уцелевшей спасской башне кремля повесят под овации.
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23.02.2022 07:53 Відповісти
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23.02.2022 08:11 Відповісти
Вони вже давно втратили контроль над власною брехнею.
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23.02.2022 08:13 Відповісти
эта запись была показана с одной целью: разделить ответственность ***** с подельниками, чтобы никто не мог дать заднюю и сказать, что я не голосовал.
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23.02.2022 08:17 Відповісти
Вся суть кацапстана - "прямая трансляция в записи"😂😂
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23.02.2022 08:19 Відповісти
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23.02.2022 08:22 Відповісти
Очень спешили?
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23.02.2022 08:55 Відповісти
От на біса було брехати навіть у цьому?
До речі, наш "лижник" також любить виставляти фото з ОП-и, в той час, коли сам "сейшелах".
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23.02.2022 08:56 Відповісти
почерк руSSкого міра...
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23.02.2022 09:30 Відповісти
 
 