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Канада (1499) зброя (5748) допомога (5029) Ананд Аніта (30)

Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Війна в Україні

Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що в Україну прибув другий літак із військовою допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала міністр на своїй сторінці у твіттері.

"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала Ананд.

Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 01

Як повідомлялося, перший літак зі зброєю від Канади прибув до України 19 лютого.

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Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 02
Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 03
Фото: твіттер/Ананд

Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади ​ 04
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Топ коментарі
+91
Канадійським браттям-респект...
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23.02.2022 07:58
+53
Дякуємо Торонто...
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23.02.2022 08:04
+31
Дякую, Канада !
✌️
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23.02.2022 08:10
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Дальнейшее неприемлемо, а уже состоявшееся ОК?
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23.02.2022 13:46 Відповісти
Який толк з говорільні у стрічці?!

Жодного конструктиву, тільки драчки.

Ось так і в Україні - драчки!

Так війну не виграти.
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23.02.2022 14:27 Відповісти
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