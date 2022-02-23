Україна отримала нову партію летальної зброї від Канади . ФОТОрепортаж
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Міністр національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що в Україну прибув другий літак із військовою допомогою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала міністр на своїй сторінці у твіттері.
"Сьогодні наші Збройні Сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки наших українських партнерів. Подальше вторгнення Росії до суверенної держави абсолютно неприйнятне, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет та незалежність", - написала Ананд.
Як повідомлялося, перший літак зі зброєю від Канади прибув до України 19 лютого.
Топ коментарі
+91 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар23.02.2022 07:58
+53 Ruslan CS
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+31 крик душі
показати весь коментар23.02.2022 08:10
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Жодного конструктиву, тільки драчки.
Ось так і в Україні - драчки!
Так війну не виграти.