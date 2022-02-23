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Війська РФ на сході України - не миротворці, - генсек ООН Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ на сході України - не миротворці, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війська РФ на окупованому Донбасі - зовсім не миротворці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

"Мене турбує спотворення концепції миротворчості. Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, під час яких так багато "Блакитних шоломів" пожертвували своїм життям, щоб захистити цивільне населення. Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями. Вони – зовсім не миротворці", - наголосив Гутерріш.

Він зауважив, що рішення Російської Федерації визнати так звану "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

"Такі дії прям суперечать принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй і не узгоджуються з так званою Декларацією дружніх відносин Генеральної Асамблеї, яку Міжнародний Суд неодноразово цитував як представник міжнародного права. Це також смертельний удар по Мінським угодам, схваленим Радою Безпеки", - додав Гутерріш.

Читайте: Лавров заявив, що після 2014 року Київ не представляє весь народ України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Оце так поворот!!! Вибачте, а вони десь хоча б були миротворцями за всю історію?
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23.02.2022 10:25
+8
Подонки!
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23.02.2022 10:23
+8
Ті хто розпалює конфлікти по усьому світу та веде війни звичайно не можуть бути миротворцями.Це лапатні смердючі покидьки-вбивці...
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23.02.2022 10:26
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23.02.2022 10:23 Відповісти
вбивці і терористи.
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23.02.2022 11:02 Відповісти
внезапное озарение и прозрение!
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23.02.2022 10:23 Відповісти
Знов глубока стурбованість,де конкретні дії проти агресора!
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23.02.2022 10:28 Відповісти
та нет,просто напомнил,что ООН статуса не давала
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23.02.2022 10:37 Відповісти
Шо, СЕРЬЁЗНО?
Аяяй, ну надо же...
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23.02.2022 10:24 Відповісти
"Такі дії прям суперечать принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і не узгоджуються з так званою Декларацією дружніх відносин Генеральної Асамблеї, яку Міжнародний Суд неодноразово цитував як представник міжнародного права. Це також смертельний удар по Мінським угодам, схваленим Радою Безпеки", - додав Гутерріш.
И шо дальше, политические импотенты?
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23.02.2022 10:25 Відповісти
Оце так поворот!!! Вибачте, а вони десь хоча б були миротворцями за всю історію?
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23.02.2022 10:25 Відповісти
везде самозваными
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23.02.2022 10:38 Відповісти
Очень даже миротворцы. Как только они сдохнут наступит мир!
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23.02.2022 10:25 Відповісти
Ті хто розпалює конфлікти по усьому світу та веде війни звичайно не можуть бути миротворцями.Це лапатні смердючі покидьки-вбивці...
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23.02.2022 10:26 Відповісти
Ми про це лементуємо з 2014 року! Саме з початку повзучої анексії наших територій! А ви тільки занепокоювались,- то більше, то меньше! А дали б падлюкам по рукам одразу, то й не мали б ми такого лиха, як сьогодні! І ГРУЗІЯ ТАКОЖ!!!
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23.02.2022 10:33 Відповісти
не миротворцы, а моротворцы
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23.02.2022 10:33 Відповісти
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23.02.2022 10:35 Відповісти
-А может на очередной дворец хутина?
-Ты што - бандэровец?!
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23.02.2022 10:51 Відповісти
проснулся?!
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23.02.2022 10:51 Відповісти
Они творят МИР*!

*руSSкий мир
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23.02.2022 10:54 Відповісти
Все правильно. Сьогодні кожна заява, кожна нова санкція додають до міжнародної ізоляції рашки та прискорюють її загнивання. А ще побільше ******** зброї для України.
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23.02.2022 11:01 Відповісти
одна проблема чому ці товарісчі в раді безпеки оон роблять
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23.02.2022 11:11 Відповісти
 
 