УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14522 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство
10 912 56
пам'ятник (890) Переяслав-Хмельницький (48)

У Переяславі проголосували за знесення монументу "Навіки разом з Росією"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Переяславі проголосували за знесення монументу

У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив український соціолог Сергій Штепа.

За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.

Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Суворову. ФОТО

У Переяславі проголосували за знесення монументу Навіки разом з Росією 01
У Переяславі проголосували за знесення монументу Навіки разом з Росією 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+50
Переробіть на навіки з НАТО !
показати весь коментар
23.02.2022 11:31
+33
Разумное решение. А видео сноса послать Скаабеевой. Путь их поплющит.
показати весь коментар
23.02.2022 11:33
+29
люто плюсую!
показати весь коментар
23.02.2022 11:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Переробіть на навіки з НАТО !
показати весь коментар
23.02.2022 11:31 Відповісти
+++++++++++++++!!@!!!!!!!
показати весь коментар
23.02.2022 11:50 Відповісти
Ничего нет вечного
показати весь коментар
23.02.2022 11:59 Відповісти
вот и хорошо
показати весь коментар
23.02.2022 11:31 Відповісти
люто плюсую!
показати весь коментар
23.02.2022 11:32 Відповісти
Продайте коломИйському
показати весь коментар
23.02.2022 11:32 Відповісти
Треба писать - ,,каломийському''! ...))...
показати весь коментар
23.02.2022 11:40 Відповісти
А коли ліквідують київське ярмо?
показати весь коментар
23.02.2022 11:33 Відповісти
Як у владі будуть проукраїнські українці, а не 73% відсоткові!
От у Переяславі, там українці у владі!
показати весь коментар
23.02.2022 11:42 Відповісти
"Як у владі будуть проукраїнські українці" - ?
показати весь коментар
23.02.2022 12:05 Відповісти
Зносити дорого і треба буде чимось замінювати.
Місце людне, завжди там молодь. Тому, як на мене, доцільніше зробити там наочну агітацію про справжні причини і наслідки того "єднання".
показати весь коментар
23.02.2022 12:07 Відповісти
Жартуєте стосовно дорого?
Віддайте його металістам і вони за вихідні його знесуть, тільки пильнуйте, щоб ще чогось попутньо не прибрали.
І не треба в Києві жодної сокової агітації, навіть переробленої.
показати весь коментар
23.02.2022 12:35 Відповісти
Концтабір Аушвіц збережений і не вважається нацистською агітацією.
показати весь коментар
23.02.2022 15:23 Відповісти
Вибачте, що за маячня? Концтабір збережено як доказ злочинів. Для доказу чого ви збираєтеся зберегти "ярмо"? Може ще "лєнінів" повернете на свої місця?
показати весь коментар
23.02.2022 15:37 Відповісти
Я червоні прапори біля ЦК КПУ ще на 1 травня 90 року зривав.
Бачу, що ми говоримо про різне.
показати весь коментар
23.02.2022 15:45 Відповісти
Поки стоїть, бо архітектори розробляють план чогось нового.
показати весь коментар
23.02.2022 12:57 Відповісти
А металісти вже могли б, так би мовити, готувати територію для нульового циклу.
показати весь коментар
23.02.2022 13:06 Відповісти
Разумное решение. А видео сноса послать Скаабеевой. Путь их поплющит.
показати весь коментар
23.02.2022 11:33 Відповісти
Там є купа шісток і совкоскорбящіх які це зроблять.
показати весь коментар
23.02.2022 11:38 Відповісти
В Брюсселі є пам"ятник "Пісяючий хлопчик" В Москві варто поставить пам"ятник "Срущий кирпичами медведь"!
показати весь коментар
23.02.2022 12:47 Відповісти
...а заодно и правду о боде хмельницком напишите - как он плевать на всех хотел, как Украину сдавал...
показати весь коментар
23.02.2022 11:35 Відповісти
Знести та переплавити на метал для ***********.
показати весь коментар
23.02.2022 11:39 Відповісти
та да, тільки в нас досі нема патронного заводу
показати весь коментар
23.02.2022 12:54 Відповісти
Ти з московських боліт вещаєш, що навіть про Богдана знаєш, як він щось здавав!
показати весь коментар
23.02.2022 11:44 Відповісти
а шо любитна єврєі щітают єво антісімітам...так само, як Шевченка, Петлюру, Бандеру...
показати весь коментар
23.02.2022 11:45 Відповісти
О, уже и Хмельницкий теперь предатель Украины? Ну-ну, печально читать такие комментарии...
показати весь коментар
23.02.2022 11:49 Відповісти
Людина давала присягу королю Польщі і зрадила їй через жінку, як назвати таку людину? І да, чомусь мало хто згадує що після Переяславських угод, були підписані Слобожанські, де Україна відмовлялось від союзу з московитами і поверталась до Речі.
показати весь коментар
23.02.2022 12:00 Відповісти
Сносить не надо ! Убрать всё, что касается кацапии, реставрировать в то, что жители захотят:
- навеки с королевой Англии....
- навеки с Европой/Америкой....
- навеки Запад и Восток....
показати весь коментар
23.02.2022 11:35 Відповісти
або Україна є європейською державою, а не московсько-кацапською колонією
показати весь коментар
23.02.2022 12:20 Відповісти
знeсти швидшe. а пeрeроблювати можна дeсь подалi вiд людських очeй.
показати весь коментар
23.02.2022 17:31 Відповісти
Знести та "внести" ***** в дупу
показати весь коментар
23.02.2022 11:35 Відповісти
во ***** будет в новой истерике. одна "декомунизация" ему остатки ботокса с черепа повышибла, а тепер ещё и с "дедружбизациеё" тему ему подкинули )
показати весь коментар
23.02.2022 11:36 Відповісти
Зачем? стоял же себе спокойно, а вот если бы Путин убил с миллион-два, то тогда бы мона было и подумать шоб возможно снести это говно и отправить ноту протеста. Как и наши козаки, лишь пару лет назад додумались разорвать отношения с кубаноидными кизяками(а шо такого? подумаешь те немножечко поубивали сограждан, так они ведь по братски ведь?)
показати весь коментар
23.02.2022 11:36 Відповісти
Україно -російська дружба розчинилася як дим після вибухів снарядів...
показати весь коментар
23.02.2022 11:37 Відповісти
От і славненько, голосую ,, за ,, - знести!
показати весь коментар
23.02.2022 11:39 Відповісти
Лапатніків-навіки нахрєн...
показати весь коментар
23.02.2022 11:39 Відповісти
Молодці !!! А В Сенківці Чернігівської області до цього часу стелла ТРИ СЯСТРИ
показати весь коментар
23.02.2022 11:39 Відповісти
Це поки громадські слухання, які мають лиш дорадчу силу. Щоб знести треба рішення влади. Сподіваюсь, влада дослухається і тягнути гуму не буде.
показати весь коментар
23.02.2022 11:40 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 11:41 Відповісти
И хмельницкого убрать с денег. С него началось насильственное сращивание с имперцами.
показати весь коментар
23.02.2022 11:42 Відповісти
Не фантазуй! Те що зробив Хмельницький нічим не відрізяється від договору про взаємодопомогу між Великобританією і СРСР у ІІ Світову війну Тільки "військово-політичний союз" Це після його смерті наші предки "булаву" почали ділить і "просрали" Гетьманщину!
показати весь коментар
23.02.2022 12:44 Відповісти
Хунта схвалює!
показати весь коментар
23.02.2022 11:42 Відповісти
помню, в 2015 году был проездом в Переяславле и встречался со знакомой возле этого.. ..
не могу передать как меня бесил этот памятниГ..
показати весь коментар
23.02.2022 11:46 Відповісти
"Переяславль" це на болотах , а в нас ПЕРЕЯСЛАВ
показати весь коментар
23.02.2022 12:05 Відповісти
спб за уточнение..
показати весь коментар
23.02.2022 12:06 Відповісти
Раніше Переяславль Залєсскій був побратимом міста
Переяслав (- Хмельницький)
показати весь коментар
23.02.2022 12:09 Відповісти
цей пам'ятник треба поставити так, щоб кожен міг підійти та обісцяти його.
показати весь коментар
23.02.2022 11:49 Відповісти
о боже, нарешті, давно пора цього монстра в центрі такого прекрасного міста знищити і забути як страшний сон
показати весь коментар
23.02.2022 11:52 Відповісти
Пропоную відправити до музею. Поставити у дворі музею "Тюрма на Лонцького", на виході. І вивіску зробити: "Пам'ятка дружби з катами".
ще можна після визволення Донбасу залишити частину руїн недоторканними й поставити цей пам'ятник серед них.
показати весь коментар
23.02.2022 11:58 Відповісти
если они наши сёла из градов обстреливают - какое нах навека вместе. Гнать х.йла в шею
показати весь коментар
23.02.2022 11:59 Відповісти
Дивує те, що ця монументальна расєйська зараза простояла не лише 30 років Незалежності України, а й усі роки російсько-української війни.

Нині має зникнути все, що проголошує "вєчную дружбу українців з "мишебраттями".

Вітаю рішення Переяславців позбутися паскудних символів.
показати весь коментар
23.02.2022 12:01 Відповісти
Супер! А я все мрію про знесення тієї арки, "Смерть велосипедиста", в Києві. Псевдо дружби народів.
показати весь коментар
23.02.2022 12:02 Відповісти
З центральної площі потрібно знести але є ще один Що з ним?
показати весь коментар
23.02.2022 12:02 Відповісти
Луцькі вулиці нашпигувати камерами відеоспостереження.
показати весь коментар
23.02.2022 12:06 Відповісти
Ніби їх нема?
показати весь коментар
23.02.2022 12:14 Відповісти
Э....а что там этот истукан делал последние 8 лет?Подобное дерьмо нужно было снести еще даже перед декуммунизацией
показати весь коментар
23.02.2022 12:49 Відповісти
 
 