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У Переяславі проголосували за знесення монументу "Навіки разом з Росією"
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У Переяславі відбулися громадські слухання щодо доцільності подальшого перебування на центральній площі міста пам'ятки "Навіки разом з Росією".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив український соціолог Сергій Штепа.
За його словами, серед присутніх майже 80% проголосували за знесення пам'ятки, та лише 16 осіб були проти.
Цей об’єкт монументального мистецтва з 1961 року має охоронний номер 5894-Ко і встановлений на площі імені Богдана Хмельницького. У грудні минулого року з "Монументу на відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією" прибрали напис "Навіки разом".
Топ коментарі
+50 Бандерівець
показати весь коментар23.02.2022 11:31
+33 18c49ed2
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+29 Fizko Kyiv
показати весь коментар23.02.2022 11:32
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Будь ласка, зачекайте...
От у Переяславі, там українці у владі!
Місце людне, завжди там молодь. Тому, як на мене, доцільніше зробити там наочну агітацію про справжні причини і наслідки того "єднання".
Віддайте його металістам і вони за вихідні його знесуть, тільки пильнуйте, щоб ще чогось попутньо не прибрали.
І не треба в Києві жодної сокової агітації, навіть переробленої.
Бачу, що ми говоримо про різне.
- навеки с королевой Англии....
- навеки с Европой/Америкой....
- навеки Запад и Восток....
не могу передать как меня бесил этот памятниГ..
Переяслав (- Хмельницький)
ще можна після визволення Донбасу залишити частину руїн недоторканними й поставити цей пам'ятник серед них.
Нині має зникнути все, що проголошує "вєчную дружбу українців з "мишебраттями".
Вітаю рішення Переяславців позбутися паскудних символів.