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МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я рекомендує громадянам укомплектувати вміст набору для першої допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Чи не у кожного з нас вдома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не у кожній оселі є термометр та бинти.

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру", - йдеться в повідомленні.

МОЗ опублікувало рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.

Також читайте: У МОЗ розповіли про неврологічні та психічні ускладнення після коронавірусу

МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги 01
МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги 02
МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги 03
МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Головне не забути замаринувати м'ясо та підготувати мангал!!!
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23.02.2022 11:53 Відповісти
А де зброя та набої?
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23.02.2022 12:24 Відповісти
хто хотів то вже купив або купляє
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23.02.2022 12:29 Відповісти
А як щодо провірки у окупантів вакцинації та ПЛР тестів .чи барановірус вже не актуальний? що на це скаже МОЗ?
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23.02.2022 12:34 Відповісти
Пов'язка (щиток) на око всім чи тільки Шуфричу?
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23.02.2022 13:20 Відповісти
Жаль, що все потрібно збирати сомому! Що немає готових якісних рішень, один шлак на лоха, а не аптечки!
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23.02.2022 13:27 Відповісти
 
 