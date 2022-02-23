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МОЗ рекомендує українцям укомплектувати набір для першої допомоги. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я рекомендує громадянам укомплектувати вміст набору для першої допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Чи не у кожного з нас вдома є ліки чи засоби першої необхідності: знеболювальні, жарознижувальні, сорбенти тощо. Чи не у кожній оселі є термометр та бинти.
Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру", - йдеться в повідомленні.
МОЗ опублікувало рекомендований вміст аптечки для 4 осіб та деякі особливості її застосування.
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