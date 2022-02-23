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Війська РФ закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів, - СБУ

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Війська РФ закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів, - СБУ

Російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.

"Ми знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Я думаю, це той мінімум... за старовинною російською традицією, вони просто закопуватимуть їх посеред поля або в безіменних трунах. Тому ми бачимо, що дуже все неоднозначно та має тенденції саме до негативу", - додав Дудін.

Нагадаємо, раніше Дудін розповів, що за інформацією СБУ, у російських військах спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присутність військ РФ уздовж наших кордонів поступово нарощується, - начальник УСБУ у Харківській області Дудін
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Топ коментарі
+51
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23.02.2022 12:29
+33
В один хороший рузький пакет влазит дофига бурятов.
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23.02.2022 12:32
+19
Таки да - подтвердилось! Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.

https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
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23.02.2022 12:33
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23.02.2022 12:29 Відповісти
В один хороший рузький пакет влазит дофига бурятов.
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23.02.2022 12:32 Відповісти


Вважаєте, що підсмажений бурят зменьшується у розмірах?
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23.02.2022 13:05 Відповісти
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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23.02.2022 13:31 Відповісти
От 3 до 5 помещается, правда "фрагментарно"...
А родственникам похрень....
Что из кучи зачерпнули, то и прикопали, главное ипотеку закрыли...
Какие такие най *** братья?
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23.02.2022 13:09 Відповісти
Да вы, батенька, гурман.
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23.02.2022 13:23 Відповісти
При нужде я и паталогоанатомом могу....
Даже "бумажка" про курсы где то валяется.
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23.02.2022 13:29 Відповісти
Для бурятского пепела хватит.
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23.02.2022 12:43 Відповісти
інтернет-війська мали б доносити ці цифри до читачів та слухачів за поребриком...зрозуміло, що розвідана кількість неповна...
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23.02.2022 13:47 Відповісти
остальных в мобильный крематорий.
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23.02.2022 14:31 Відповісти
А чого так мало?
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23.02.2022 12:29 Відповісти
А хіба після джавеліну можна буде відрізнити де танк, а де бурят?
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23.02.2022 12:33 Відповісти
Саме тому і пакетів втричі менше аніж кацапів (( санкції заставляють бути економними ))))
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23.02.2022 13:00 Відповісти
***** реально хочет устроить мясорубку?
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23.02.2022 12:30 Відповісти
Немцов уже диагноз поставил. За это время стало только еще хуже.
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23.02.2022 12:35 Відповісти
і ритуальне вбивство під стінами кремля на кримському мосту не завадило хворобі прогресувати..
того ж дня, на каналі інтер, в перерві двосерійного фільму повідомили про смерть нємцова і в ті ж хвилини у києві з балкона випав чечетов...
і хто порекомендував чечетову переглянути новини в перерві, невідомо
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23.02.2022 13:55 Відповісти
так оно об этом открыто говорит который год - странно, да?
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23.02.2022 12:36 Відповісти
Не факт. Но факт - ***** знает и понимает, что мы эту информацию обязательно увидим и будем реагировать.
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23.02.2022 12:38 Відповісти
Так реагують українці - просять кацапів докупити щоб на іх усіх вистачило
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23.02.2022 13:02 Відповісти
А шо ему ещё делать? Будет как Гитлер - натворит как можно больше дерьма и застрелиться в своём бункере как последний е*лан.
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23.02.2022 13:12 Відповісти
Оптимісти, мля.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Шо та мало пакетиков закупили 😄
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Если трамбовать по частям, то одного мешка для троих хватает....
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23.02.2022 12:36 Відповісти
Это пакеты для остатков частей тела,остальные просто будут испорятс
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23.02.2022 14:56 Відповісти
це неправильно..

в Україні вже діє закон про виведення з обігу целофанових пакетів...
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Так їх же у рашку везтимуть , там свої вимоги , піліетилен саме те ))
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23.02.2022 13:03 Відповісти
Целофан гниє, це не поліетилен.
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23.02.2022 13:30 Відповісти
"Малавата будет!"
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23.02.2022 12:32 Відповісти
Оптимісти однако, треба ще😅
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23.02.2022 12:32 Відповісти
та нічьо-дабавят мусарнимі пакєтамі...
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23.02.2022 12:34 Відповісти
Маловато!!!
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23.02.2022 12:32 Відповісти
Таки да - подтвердилось! Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.

https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
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23.02.2022 12:33 Відповісти
Не відкривається
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23.02.2022 12:38 Відповісти
То зайдіть у фейсбук і авторизуйтесь.

Niki Ikino разом з Helgi Sharp
7 год ·

Таки да - подтвердилось! Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.

Знаете что? Я не знаю, в какую нору в эти дни забился Ермак, но не могу не признать - как только он куда-то исчез, наш МИД хоть что-то начал делать полезное для Украины.

⁉️ И кто будет утверждать, что агент "Козырь", который два с половиной года вместе с Козаком управлял внешней политикой Украины, не работает против этой самой Украины? Я бы не стал...

https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
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23.02.2022 12:42 Відповісти
Іще аби пропав агент буратіно , може б щось і наладилося )))
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23.02.2022 13:04 Відповісти
Та дали йому команду "нах..." От він її і виконує.
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23.02.2022 13:14 Відповісти
Зря деньги выбросили, по кустам собаки растащат.
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23.02.2022 12:33 Відповісти
хахахах
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23.02.2022 13:10 Відповісти
Сидять у казані зі смолою, Гіві з Моторолою. Моторола каже:

Сказал мне чёрт, который дрова под котёл подкладывает, что скоро к нам, с Донбасса, большое пополнение подойдёт…

А «Гіві» у відповідь:

Ага… Ещё немного, и русский язык в аду государственным станет…
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23.02.2022 12:34 Відповісти
Так і ***** це обіцяв.
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23.02.2022 13:16 Відповісти
"Ціна перемоги у війні, для того хто на ній загинув, дорівнює нулю, помноженому на безкінечність"
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23.02.2022 13:19 Відповісти
Хай краще без пакетів закопують… - нащо пластиком добрива псувати?
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23.02.2022 12:36 Відповісти
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23.02.2022 12:36 Відповісти
сегодня они и тяжелораненных та искалеченных сразу будут в пакеты, в канавы по новому госту, подавят всё, как сыр с помидорами, чтобы побольше влезло, и зароют. спасение такого контингента, параша экономически не потянет, ни сегодня, ни потом, чтобы этих калек содержать.
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23.02.2022 12:36 Відповісти
Так ми їх ще трохи прикопаємо екскаватором!
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23.02.2022 12:36 Відповісти
просто интересно, шо в будущем от так смогут найти будущие чёрные копари, нарвавшись на кости рускомирского защитника? та там же уже при их жисти никакого хабара для будущих поколений не видно? )
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23.02.2022 12:42 Відповісти
Поспешили.. а 45001 куда девать?
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23.02.2022 12:37 Відповісти
Пакеты только для офицеров , для рядовых пакеты не предусмотрены ...
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23.02.2022 12:37 Відповісти
Пакети повинні бути великі щоб туди влізали 3-4 кацапи
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23.02.2022 12:39 Відповісти
А вот это правильное решение, хоть в чём то козломорденькие не просчитались,- от могут ежели захотят🤔🧐😁 Все правильно, ежели пепел от сожженных трупаков ванек-ермеков ссыпать в мешки, то выедет в самый раз 😅😂🤣😝😝😝😝😝🤪😜
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23.02.2022 12:39 Відповісти
можуть вже починати пакувати, думаю на тому можна зробити добрий бізнес на дезертирах
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23.02.2022 12:41 Відповісти
Закопали москаля край дороги , видно руки видно ноги
й стирчать роги

Краще так , навіщо целофанами забруднювати наші чорноземи 😡
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23.02.2022 12:41 Відповісти
Маловато... Має бути мінімум 150 тисяч
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23.02.2022 12:42 Відповісти
Це дивлячись як нарізати.
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23.02.2022 12:46 Відповісти
Мало, хіба, що решту будуть заривати край дороги.
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23.02.2022 12:45 Відповісти
Норм. Якщо перекрутити на фарш, то усі оті війська, що під нашими кордонами та в ОРДЛО, якраз і влізуть...
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23.02.2022 12:45 Відповісти
Наверное они хотят в один пакет сразу по два по три кацапа складывать
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23.02.2022 12:46 Відповісти
Хоть один умный поступок. Готовятся к «великой победе российской империи».
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23.02.2022 12:47 Відповісти
100 000 у нах вже було
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23.02.2022 12:48 Відповісти
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23.02.2022 12:48 Відповісти
Блін, тільки торбиночки вже пошили, бо екологія, а тут кацапи з кульками. Везіть крематорії з собою, ну хоч подрібнювачі якісь!
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23.02.2022 12:49 Відповісти
Оптимісти
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23.02.2022 12:50 Відповісти
Щось малувато. Як волонтер, добавлю на свою пенсію. На всю!
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23.02.2022 12:50 Відповісти
Не пакеты нужно закупать, а селедочные бочки для рядовых и жестянки для офицерОв.
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23.02.2022 12:53 Відповісти
а полевые кухонки на что?
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23.02.2022 12:56 Відповісти
если паковать по два, то должно хватить.., не говоря уже о фарше и субпродуктах..
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23.02.2022 13:04 Відповісти
А вот ежели в виде пепла, то прикинь сколько, аж стррррррррррашно... хотя одновременно и радостно 😅😂🤣😝😝😝😝😝😝🤪😜
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23.02.2022 13:06 Відповісти
кульок москаля
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23.02.2022 13:07 Відповісти
Тепер треба відслідковувать - куди більше всього пакетів навезуть - там і наступ буде А нам готувать мішки з вапном - для тих хто буде стрибать з парашутами Прикопуватимемо на місці І посадимо яблуні з грушами!
Читав - Гітлера шокували не просто втрати десантників на Кріті а те що багато їх повисли на оливах та інших деревах І поки вони борсалися в підвісній системі та пробували дістаться землі селяни їх заколювали вилами - як свиней! Після того він масово парашутистів не застосовував!
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23.02.2022 13:16 Відповісти
это невозможно даже читать....а что тогда будет у нас??
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23.02.2022 13:19 Відповісти
Армія в обороні несе втрати в три-п"ять разів менші, ніж наступаючі (військова статистика) (Було й більше - навіть в Європі Коли Прусія воювала з Австрією (1866рік), то втрати австрійців у 8 разів перевищували пруські Прусаки стріляли з коліна та лежачи, з казнозарядної гвинтівки Дрейзе а австрійці - з дульнозарядної зброї, що вимагала заряджання стоячи) Ми теж будемо стрілять з окопів "Джавелінами" та іншими ПТРК, а по піхоті - зі станкових гранатометів, які стріляють далі ніж АГС-17, якими озброєні росіяни
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23.02.2022 13:28 Відповісти
Скорее всего, большинство из этих радостных дебилов никогда рядом не слыхали даже выстрела из ПМ, а не то что бы чувствовали на своей шкуре, как это когда рядом падает Град ...
********* радостно пишущим про "шашлыки", "жареных бурятов" и т.п., в их пустые бошки даже не приходит мысль о том, что после удачного попадания ПТУРа в танк, там совершенно одинаково выглядят любые "пассажиры", вне зависимости от места регистрации в Улан-Уде ли, во Львове ли
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23.02.2022 13:31 Відповісти
я именно об этом. Кроме того большое кол-во людей тут уже заявляет что будут косить, сваливать и т.п.
Поэтому когда кацапы заявлют о таком кол-ве мешков имея 150 тыс. на наших границах, то страшно представить что будет с нашими, кто не закосит....
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23.02.2022 13:44 Відповісти
Женя-Женя -ви кого підтримуєте, дискутуєте з кацападлівським виродком ватаном "євгєнієм панамарьовим"?? Таких свинособак треба БАНИТИ негайно, а не дискутувати із ними! Сподіваюсь - це ви "по запарі", не придивились шо воно верзе?
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23.02.2022 14:22 Відповісти
Ти як сюди попало - кацападло?! Тут форум для УКРАЇНЦІВ, чувирло ти сєрливе!! Прибери гнидота Український прапорець з аватарки - ти не достойний навіть поряд із ним знаходитись! Сам ти **** довбойоб пустоголовий, прийде час - побачиш і підсмажених бурятів і шашлики"на мангалі" *********** танків!(чи може сам сєрєш стати тим шашликом?!) ПІЗДУЙ ***** 🖕У СВОЮ ПАРАШУ!! Так зрозуміло?! Панове форумчани - заткніть пельку оцій мерзоті -у БАН його!
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23.02.2022 14:17 Відповісти
В реальности никто никогда не узнает сколько погибнет солдат у Путина эта информация будет строго засекречена.
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23.02.2022 13:25 Відповісти
Почему ,***, такой пессимизм?Да грызть вату голыми зубами будем!Пока россия не получит сильнейших ********, не будет жить нормально Украина .У меня есть все, но я готов это все отдать,лиш бы дети наши жили хорошо и под боком не было обезьян с гранатами.Не ссыте,бейте русских ,где только встретите,эта мразь должна знать,что ее место - кацапстан!
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23.02.2022 13:26 Відповісти
Чтобы мамы не боялись
Что солдатик пропадет
Кремль мешочки покупает
Не ведя деньжищам счет

Коль дитятко вдруг помрет
Коли мертвый будет
Всё в мешочек соберут
Всё домой прибудет ...
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23.02.2022 13:49 Відповісти
45 тыс. это только для трупов...
надо было ещё купить с десяток миллионов
для тех , кто жить не хочет...
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23.02.2022 13:56 Відповісти
Они дебилы эти коцапы. Как же теперь из этих мешков будут проростать семена фруктовых деревьев?
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23.02.2022 14:04 Відповісти
Шо - по три жмуря будуть впихати в один пакет? Скоріш то буде привілей для "ізбранних", а всіх інших задвухсотених ************ просто палитимуть у крематоріях - так дешевше Так що хай рабсіянські "бабищі" готують свої ***** - шоб швиденько "наражать" ***** ще гарматного м'ясця! Знаю -звучить дуже цинічно, але ТАК ВОНО І Є! (За останнім соцопитуванням білше половини свинособачих жителів козломордії висловились ЗА воєнні дії проти України щоб не дати їй змоги доєднатись до НАТО)
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23.02.2022 14:08 Відповісти
Это называется-"Экологическая безответственность" -загадят пластиком чернозёмы!
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23.02.2022 14:27 Відповісти
Дійсно, малувато, та нічого - будемо закопувати без целофану, щоб скоріше перетворювалися в добриво. Страшно так говорити про людей, вірно?- а як бути коли вони прийдуть в Україну звільняти нашу землю від українців, будемо безжально убивати.
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23.02.2022 14:27 Відповісти
Это для офицерского состава. Остальным ГОСТ о массовых захоронениях. Как раз с 1го февраля вступил в силу.
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23.02.2022 14:51 Відповісти
А вистачить?
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23.02.2022 15:32 Відповісти
шукав на інтерфаксі - нічого не знайшов
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23.02.2022 22:15 Відповісти
 
 