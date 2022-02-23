Війська РФ закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів, - СБУ
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Російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін.
"Ми знаємо і бачимо, що російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. Я думаю, це той мінімум... за старовинною російською традицією, вони просто закопуватимуть їх посеред поля або в безіменних трунах. Тому ми бачимо, що дуже все неоднозначно та має тенденції саме до негативу", - додав Дудін.
Нагадаємо, раніше Дудін розповів, що за інформацією СБУ, у російських військах спостерігається погіршення морально-психологічного стану особового складу.
Топ коментарі
+51 Игорь Васечкин f37cf7d2
показати весь коментар23.02.2022 12:29
+33 Александр Иванов 29ff5b68
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+19 Myko
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Будь ласка, зачекайте...
Вважаєте, що підсмажений бурят зменьшується у розмірах?
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
А родственникам похрень....
Что из кучи зачерпнули, то и прикопали, главное ипотеку закрыли...
Какие такие най *** братья?
Даже "бумажка" про курсы где то валяется.
того ж дня, на каналі інтер, в перерві двосерійного фільму повідомили про смерть нємцова і в ті ж хвилини у києві з балкона випав чечетов...
і хто порекомендував чечетову переглянути новини в перерві, невідомо
в Україні вже діє закон про виведення з обігу целофанових пакетів...
https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
Niki Ikino разом з Helgi Sharp
7 год ·
Таки да - подтвердилось! Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.
Знаете что? Я не знаю, в какую нору в эти дни забился Ермак, но не могу не признать - как только он куда-то исчез, наш МИД хоть что-то начал делать полезное для Украины.
⁉️ И кто будет утверждать, что агент "Козырь", который два с половиной года вместе с Козаком управлял внешней политикой Украины, не работает против этой самой Украины? Я бы не стал...
https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
Сказал мне чёрт, который дрова под котёл подкладывает, что скоро к нам, с Донбасса, большое пополнение подойдёт…
А «Гіві» у відповідь:
Ага… Ещё немного, и русский язык в аду государственным станет…
й стирчать роги
Краще так , навіщо целофанами забруднювати наші чорноземи 😡
Читав - Гітлера шокували не просто втрати десантників на Кріті а те що багато їх повисли на оливах та інших деревах І поки вони борсалися в підвісній системі та пробували дістаться землі селяни їх заколювали вилами - як свиней! Після того він масово парашутистів не застосовував!
********* радостно пишущим про "шашлыки", "жареных бурятов" и т.п., в их пустые бошки даже не приходит мысль о том, что после удачного попадания ПТУРа в танк, там совершенно одинаково выглядят любые "пассажиры", вне зависимости от места регистрации в Улан-Уде ли, во Львове ли
Поэтому когда кацапы заявлют о таком кол-ве мешков имея 150 тыс. на наших границах, то страшно представить что будет с нашими, кто не закосит....
Что солдатик пропадет
Кремль мешочки покупает
Не ведя деньжищам счет
Коль дитятко вдруг помрет
Коли мертвый будет
Всё в мешочек соберут
Всё домой прибудет ...
надо было ещё купить с десяток миллионов
для тех , кто жить не хочет...