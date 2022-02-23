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Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі

Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії та Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані оператора Об’єднаної енергосистеми України - держкомпанії НЕК "Укренерго".

Також наразі повністю зупинено операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.

24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E.

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Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
І транзит калійних добрив перекрити, нехай через Мурманськ возить!
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23.02.2022 12:31
+12
Правильне рішення!
Бульба ворог!
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23.02.2022 12:30
+7
Так "білоруський народ" вартий свого бульбофюрера.
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23.02.2022 12:34
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Правильне рішення!
Бульба ворог!
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23.02.2022 12:30 Відповісти
Тобто у вас не диктатура?
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23.02.2022 12:49 Відповісти
Нужен так нужен. Живите себе с Лукой. Чего сюда-то пришёл?
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23.02.2022 13:15 Відповісти
Ну так а до України які питання? Нам з диктатурою не «по пути»
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23.02.2022 13:27 Відповісти
Тимчасово це не назавжди...
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23.02.2022 12:43 Відповісти
І транзит калійних добрив перекрити, нехай через Мурманськ возить!
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Бульбанедофюрер дотриндівся.
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23.02.2022 12:31 Відповісти
Украина сейчас будет вынуждена воевать на 2 фронта, к сожалению.
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23.02.2022 12:32 Відповісти
Так "білоруський народ" вартий свого бульбофюрера.
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23.02.2022 12:34 Відповісти
Дибілко ти луковоє, цей самозванєц-колгоспник править свої стадом з мохнатого 1994-го року, неодноразово переобирався. Нарешті до стада тєрпіл-сябрів щось почало доходити і вони на останніх "вибора" показали усатому своє фе, та бути негайно поставлені у стойло, як ставлять худобу на фермі.
І не тобі придурку нас ще в чомусь укоряти, тєрпіло болотне. Аватарку хоч би змінив на правильну.
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23.02.2022 12:49 Відповісти
Того народа, который срется от одного вида резиновой дубинки? Того народа, которому "абы небыла вайны" дороже, чем жизни пытаемых в концлагере окрестина людей?
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Привітали вусатого луку з 23 фєвраля
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23.02.2022 12:33 Відповісти
агрохимия против! кусок хлеба отнимаете у абизяны
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23.02.2022 12:33 Відповісти
Обережно!!!
Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!
Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!
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23.02.2022 12:34 Відповісти
а що пишуть? І хто?
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23.02.2022 12:40 Відповісти
треба буде на два дні свій ноут не заряджати, щоб не було перевантаження.
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23.02.2022 12:39 Відповісти
Белорусская область враг Украины. Действия должны быть соответствующими. Не питайте по поводу белоруссии иллюзий. Мы полностью под кацапами и ментально, и физически. Маленькие очаги адекватности не делают никакой погоды. Поверьте, если Украина даст слабину мои соотечественники манкурты без зазрения совести пойдут творить бесчинства в Украине.
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23.02.2022 12:40 Відповісти
Ні, ні! Під час войни країна має торгувати з ворогом ( Доктріна шмарклі).
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23.02.2022 12:40 Відповісти
ты сотри... стоило вчера встретится с лидерами фракций как сразу начали чтото делать более вменяемое
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23.02.2022 12:41 Відповісти
А чого тільки тимчасово? Треба взагалі припинити всяку торгівлю з кацапами та тараканом, розірвати дипломатичні стосунки та т.і.
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23.02.2022 12:42 Відповісти
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23.02.2022 12:43 Відповісти
Наші чекають на визволення Воронєжа від пуцінських фашистів!
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23.02.2022 12:45 Відповісти
Пропоную відключити від електропостачання маєтки зрадників з ОПЗЖ та іншів медведчуків які чекають на рашу в Україні.
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23.02.2022 12:44 Відповісти
Що вони роблять, навіщо, хочете загнати Арахамію в злидні?
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23.02.2022 13:11 Відповісти
Якщо бацька буде незадоволений, то можна віддати йому Лероса
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23.02.2022 15:01 Відповісти
 
 