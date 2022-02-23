Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі
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Україна тимчасово зупинила імпорт електроенергії з Білорусі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії та Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані оператора Об’єднаної енергосистеми України - держкомпанії НЕК "Укренерго".
Також наразі повністю зупинено операції з експорту та імпорту електроенергії з інших країн.
24-26 лютого енергосистема України працюватиме в ізольованому режимі, оскільки заплановано перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому режимі від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E.
Топ коментарі
+14 Андрій Жагун 3f28c282
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Бульба ворог!
І не тобі придурку нас ще в чомусь укоряти, тєрпіло болотне. Аватарку хоч би змінив на правильну.
Ольгінський боти розганяють паніку і зраду!!!
Адміни, блокуйте панікьорів які у такі важкі часи розганяють зраду і паніку!!!