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Наразі громадяни України можуть без перешкод повернутися із РФ, - Держприкордонслужба

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Наразі громадяни України можуть без перешкод повернутися із РФ, - Держприкордонслужба

Відповідно до ст.33 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в свою країну.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з посиленням російської агресії проти України, сьогодні Міністерство закордонних справ України рекомендувало нашим співвітчизникам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", - нагадують у Держприкордонслужбі.

Наголошується, що відповідно до ст. 33 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в свою країну.

"Державна прикордонна служба звертає увагу громадян, що наразі усі наші співвітчизники можуть безперешкодно повернутися додому цілодобово, через будь-який пункт пропуску", - резюмовано в повідомленні.

Читайте також: Рекомендуємо українцям не їхати до РФ. Тим, хто зараз перебуває там, радимо негайно повернутися, - МЗС

Автор: Ірина Дашківська
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Нормальні громадяни їдуть не в москальщину.
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23.02.2022 13:44 Відповісти
То такі *громадяни* що ми тільки виграєм якщо вони не повернуться.
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23.02.2022 14:21 Відповісти
А чому без перешкод, не впускати назад..там не громадяне України..
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23.02.2022 13:45 Відповісти
Навіть, якщо завербовані фсб?
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Навіщо?????? Мало вам в тилу рашкованських агентів?
Симпатики раші нехай сидять в раші.
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23.02.2022 13:48 Відповісти
Мне интересно а украинцы имеющие еще российский паспорт при выезде, въезде в россию при себе имеют российский паспорт и почему пограничники не выявляют те паспорта если они при них имеются и не фиксируется нарушение Конституции Украины
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23.02.2022 14:06 Відповісти
Можно, но ненужно
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23.02.2022 14:13 Відповісти
Дати на повернення два дні - і закрити кордони.
Нехай повертаються через треті країни.
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23.02.2022 14:20 Відповісти
Прєкрасно
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23.02.2022 14:24 Відповісти
 
 