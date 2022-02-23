Наразі громадяни України можуть без перешкод повернутися із РФ, - Держприкордонслужба

Відповідно до ст.33 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в свою країну.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з посиленням російської агресії проти України, сьогодні Міністерство закордонних справ України рекомендувало нашим співвітчизникам утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію", - нагадують у Держприкордонслужбі.

Наголошується, що відповідно до ст. 33 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в свою країну.

"Державна прикордонна служба звертає увагу громадян, що наразі усі наші співвітчизники можуть безперешкодно повернутися додому цілодобово, через будь-який пункт пропуску", - резюмовано в повідомленні.

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