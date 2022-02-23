Євросоюз планує запровадити санкції проти Шойгу, - The Wall Street Journal
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейський Союз планує запровадити санкції проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
До списку санкцій ЄС потраплять глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, глава канцелярії президента РФ Антон Вайно та інші високопоставлені воєначальники, включаючи начальників штабів ВМФ і Міністерства оборони Росії.
До санкційного списку може потрапити також Агентство інтернет-досліджень Росії.
Топ коментарі
+17 Vitia Ma
показати весь коментар23.02.2022 15:18
+10 Бандерівець
показати весь коментар23.02.2022 15:21
+9 Влад Тараненко
показати весь коментар23.02.2022 15:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Мы тут республики признали: ДНР, ЛНР и ГДР.
Шольц в ужасе:
- Как ГДР? Почему ГДР? А нельзя ли ГДР убрать из списка?
Путин:
- Я так и знал, что по первым двум пунктам возражений не будет.
"45-й президент США Дональд Трамп дивно відреагував на визнання Росією "незалежності" терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Він назвав агресивні дії лідера Кремля Володимира Путіна проти України "геніальними" та "дуже кмітливими", передають Патріоти України.
Про це експрезидент розповів американському подкаст The Clay Travis and Buck Sexton Show. За словами Трампа, війська Кремля увійдуть на українську територію та будуть "миротворцями".
Пароход хорошо,
Мерседес хорошо!
А АЛЕНИ ЛУЧШЕ!