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Євросоюз планує запровадити санкції проти Шойгу, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз планує запровадити санкції проти Шойгу, - The Wall Street Journal

Європейський Союз планує запровадити санкції проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

До списку санкцій ЄС потраплять глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, глава канцелярії президента РФ Антон Вайно та інші високопоставлені воєначальники, включаючи начальників штабів ВМФ і Міністерства оборони Росії.

До санкційного списку може потрапити також Агентство інтернет-досліджень Росії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Їхніх дітей, внуків і дружин потрібно щемити по повній!
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23.02.2022 15:18
+10
Голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс запропонував заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ до країн ЄС за чергову агресію проти України
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23.02.2022 15:21
+9
Путин звонит Шольцу:
- Мы тут республики признали: ДНР, ЛНР и ГДР.
Шольц в ужасе:
- Как ГДР? Почему ГДР? А нельзя ли ГДР убрать из списка?
Путин:
- Я так и знал, что по первым двум пунктам возражений не будет.
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23.02.2022 15:17
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Путин звонит Шольцу:
- Мы тут республики признали: ДНР, ЛНР и ГДР.
Шольц в ужасе:
- Как ГДР? Почему ГДР? А нельзя ли ГДР убрать из списка?
Путин:
- Я так и знал, что по первым двум пунктам возражений не будет.
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23.02.2022 15:17 Відповісти
А в цей час У Трампа клепки не у той бік поїхали.

"45-й президент США Дональд Трамп дивно відреагував на визнання Росією "незалежності" терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Він назвав агресивні дії лідера Кремля Володимира Путіна проти України "геніальними" та "дуже кмітливими", передають Патріоти України.

Про це експрезидент розповів американському подкаст The Clay Travis and Buck Sexton Show. За словами Трампа, війська Кремля увійдуть на українську територію та будуть "миротворцями".
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23.02.2022 15:21 Відповісти
А ЧТО МОЖЕТ АГЕНТ ПУТИНА ЕЩЕ ПИСАТЬ КРОМЕ ГАЛИМОСТИ....
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23.02.2022 15:22 Відповісти
Отож. Цілком згодна.
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23.02.2022 15:25 Відповісти
передайте товарищу, что перья в голой жопе не хуже привлекают внимание, но намного менее вредны для репутации.
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23.02.2022 15:26 Відповісти
Я бі ему охотно передала, но мат использую редко.
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23.02.2022 15:31 Відповісти
Кацапскую херню засунь себе. Для тупого. Шольц пригрозил санкциями, если Х#йло признаёт недрреспублик. Что и сделал.
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23.02.2022 15:31 Відповісти
Їхніх дітей, внуків і дружин потрібно щемити по повній!
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23.02.2022 15:18 Відповісти
И правнукам, если ублюдки появятся на свет божий, на лбу клеймо ставить - Шойгу поц.
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Самолёт хорошо,
Пароход хорошо,
Мерседес хорошо!
А АЛЕНИ ЛУЧШЕ!
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23.02.2022 15:19 Відповісти
...НАШАМАНИЛ КУЖЕГЕТОВИЧ...
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23.02.2022 15:23 Відповісти
А когда будут санкции от ЕС купальщику в озере Комо?
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Он уже туда не попадет.В Евросоюз ему запретили въезд.
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23.02.2022 15:21 Відповісти
Вау!
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23.02.2022 15:25 Відповісти
Но могут похоронить за свой счет, если он прямо сейчас согласен. Да и мі на венки колючие сбросимся.
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23.02.2022 15:33 Відповісти
Уже ввели и симонян тоже
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23.02.2022 15:45 Відповісти
Та шо йому? Пашол тайга однако і пофіг ті санкції.
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23.02.2022 15:20 Відповісти
А ведмеді у тайзі нашо ?
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23.02.2022 15:52 Відповісти
что мертвому припарки
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23.02.2022 15:20 Відповісти
Голова міжнародного комітету Сейму Латвії Ріхард Колс запропонував заборонити видачу туристичних віз громадянам РФ до країн ЄС за чергову агресію проти України
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23.02.2022 15:21 Відповісти
буряту и в тайге неплохо с пуйлом
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23.02.2022 15:21 Відповісти
он тувин) бурята табака живут в танках, тувинцы в тайге, прошу не путать
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23.02.2022 15:46 Відповісти
Он - алень !
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23.02.2022 15:52 Відповісти
Ой, какие же страшные санкции. Ну все кирдык России, раз против Шойгу санкции ввели. Сейчас Шойгу распереживается, его хватит инсульт и армия, оставшись без главы, развалится.
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23.02.2022 15:23 Відповісти
санкции нужно против ордынских баскаков-олигархов, их детей и всей это мажорной тусовки, их нужно выслать из Европы и США, чтобы сидели у себя в Сарайберке и жрали друг друга как те самые пауки .. против русского мужика санкции вводить бессмысленно, нет такой грязи, какую бы он сожрал и не попросил еще добавки
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23.02.2022 15:25 Відповісти
Нічпуя не дієво. Та криса на собранії і так сиділа з переляканим писком, як і інші.
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23.02.2022 15:25 Відповісти
і це зважаючи на те, що був запис, на мою думку ще й з дублями.
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23.02.2022 15:29 Відповісти
Так у них там спіктакль кожен день. От начпуя нам його дивитись?
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23.02.2022 15:31 Відповісти
и шо?, на войне есть герои, а есть мародеры .. нужно оружие забирать, у тех, кто не имеет регистрации ... каждый мудрый правитель древности знал - если будет осада города, первым делом нужно собрать всех воров в этом городе и повесить
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23.02.2022 15:44 Відповісти
теперь только в тайгу с х.лом
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23.02.2022 15:44 Відповісти
на швабру их всех к БЛОГЕРУ СУЛТАНУ ФАРХАД В ОСЛО!😂🤣 он любит на стримах их швабрить...
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23.02.2022 15:48 Відповісти
клоуны
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23.02.2022 16:09 Відповісти
Ну от знову, планує. Та коли ви вже почнете щось робити, а не *******?! Зробіть мовчки.
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23.02.2022 16:17 Відповісти
Ему не санкции, ему медаль надо. За то, что он разворовывает военный бютжет России и лапшу ему на уши вешает на предмет супероружия на других физических принципах!
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23.02.2022 16:29 Відповісти
Оточення та рідня отих шойгу уже повинні бути з 2014 року під Українськими санкціями!!,
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23.02.2022 17:20 Відповісти
 
 