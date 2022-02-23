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Основна мета Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Основна мета Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, - Дуда

Своїми діями наразі Росія нищить систему архітектури безпеки в Європі.

Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"На наших очах нищиться система архітектури безпеки в Європі... Ми не можемо допустити, щоб через зовнішні тиски можна було побачити слабкість і різницю між членами. Основна мета президента Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, цих великих спільнот, які сьогодні є символами стабільності. Ми повинні показати єдність", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дії Росії - загроза східному флангу НАТО та всьому ЄС, - Дуда

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Основна мета кацапів - гадити, підривати, вбивати, знищувати, красти і брехати. Ось і вся їхня місія на планеті Земля.
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23.02.2022 15:47
+6
Один патрон, одна подушка, один канцелябр... І весь світ видихне спокійно. Пуйло дохле.
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23.02.2022 15:44
+6
не отходи от телефона, сейчас он тебе перезвонит и доложит
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23.02.2022 15:47
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А что там наш гарант молчит, сватов пересматривает что-ли.
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23.02.2022 15:43 Відповісти
не отходи от телефона, сейчас он тебе перезвонит и доложит
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23.02.2022 15:47 Відповісти
Один патрон, одна подушка, один канцелябр... І весь світ видихне спокійно. Пуйло дохле.
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23.02.2022 15:44 Відповісти
я думаю там пол кремля это хочет сделать, но тот хитрый *****, ближе 25 метров не приближается к своим
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23.02.2022 15:50 Відповісти
..і всі, хто йому підспівує..

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23.02.2022 15:58 Відповісти
Основна мета кацапів - гадити, підривати, вбивати, знищувати, красти і брехати. Ось і вся їхня місія на планеті Земля.
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23.02.2022 15:47 Відповісти
Але "міссія скінченна".
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23.02.2022 16:00 Відповісти
а наше потерпіле знов несло якусь дичь ...
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23.02.2022 15:49 Відповісти
Так, Пётр Алексеевич, с Зе согласился. Или ты и с Петром Порошенко, не согласен?
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23.02.2022 15:58 Відповісти
з чим погодився з диччю? чому я повинен повністю погоджуватись з Порошенко ? я ж не кріпак , як ти !
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23.02.2022 16:46 Відповісти
А ну, тогда нет вопросов. Здесь часто вижу, ярую защиту Петра Алексеевича. Чуть что, значить враг. А это лично ваше мнение.
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23.02.2022 16:53 Відповісти
А шо ви хотіли? Відставні лідери флагмана Європи- співробітники Газпрому.
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23.02.2022 15:50 Відповісти
жаль маттиаса руста больше нет )) а то тот бы смог повторить. и протестить силу гиперзвукового парашного оружия заодно )))
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23.02.2022 15:50 Відповісти
Дуда хоч і тупий, але як хаварьасчая халава ще й, інколи, корисний. Хто йому цю провокаційну тезу в його головку веклав цікаво... Вірна гіпотеза з точки зору інтересів країни. Під'їбав хтось через дудин-рот США та Європу.
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23.02.2022 15:54 Відповісти
Якщо говорити чесно і по факту, то ЄЕС і НАТО не вистачає швидкого реагування і ефективного управління в екстремальні часи. Це - гримаса демократії. Неповоротка і бюрократична схема управління, в якій якась умовна Угорщина може заблокувати будь-яке рішення. За цей час противник, в якому, наприклад, править одноособово диктатор, вже прийме сто потрібних рішень... Це закінчиться погано для цивілізованого світу... Вже й Брююсель ***********, поки вони будуть щоки надувати на засіданні...
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23.02.2022 15:56 Відповісти
Дуда один з небагатьох притомних політиків **********.
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23.02.2022 15:56 Відповісти
КАЗОЧКА ПРО ЄВРОПУ, США І РОСІЮ
Живе собі така Росія,
У світ несе свою месію,
В сім'ю чужих країн,
Війну та купу їм руїн.

Європу порівняю з містом,
Будинки там зі скла за змістом.
Росію в місто приїзджає,
Каміння у кишені має.

Європі вона натякає,
Що камінців достаньо має.
Фасад будинків розіб'є,
Старанеьку чим лякати є.

Вона боїться *********,
Голодних варварів, жиганів.
Росію хоче задобрити,
Щоб місто зі скла захистити.

Америка, як джип-машина,
У всьому світова перлина.
Та в центрі міста зранку,
Ставить машину на стояку.

А там Росія - бик із цвяхом,
Погрожує, що одним махом,
Пошкрябає їм всю машину,
Як не дадуть їй копійчину.

А казка каже нам усім,
Що не пускай кацапа в дім.
Не думайте їх ублажати,
Їх будеш в своїм домі мати.
04.03.2018 р.
Анатолій Березенський
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23.02.2022 16:06 Відповісти
Шо значить мета? Воно вже показало то. Зробило з вас посміховиськ. Дякуючи Богу, Великобританія вчасно вийшла з ЄС, тому ми маємо потужну підтримку від них. А ЄС, вибачте, лиже дупу німцям. Тому, за виключенням поляків і прибалтів, нам немає на кого розраховувати в вашій організації.
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23.02.2022 16:13 Відповісти
"Основна мета президента Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, цих великих спільнот, які сьогодні є символами стабільності. Ми повинні показати єдність", - зазначив він."Ну он и показал это. А что путин неправ?
Тоже мне, символы стабильности. Вот рашка символ стабильности. Как с 13ст. стала агрессором, так до сих пор агрессором и является.
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23.02.2022 19:11 Відповісти
 
 