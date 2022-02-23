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Основна мета Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, - Дуда
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Своїми діями наразі Росія нищить систему архітектури безпеки в Європі.
Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"На наших очах нищиться система архітектури безпеки в Європі... Ми не можемо допустити, щоб через зовнішні тиски можна було побачити слабкість і різницю між членами. Основна мета президента Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, цих великих спільнот, які сьогодні є символами стабільності. Ми повинні показати єдність", - зазначив він.
Топ коментарі
+14 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар23.02.2022 15:47
+6 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар23.02.2022 15:44
+6 multissstar .
показати весь коментар23.02.2022 15:47
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Будь ласка, зачекайте...
Живе собі така Росія,
У світ несе свою месію,
В сім'ю чужих країн,
Війну та купу їм руїн.
Європу порівняю з містом,
Будинки там зі скла за змістом.
Росію в місто приїзджає,
Каміння у кишені має.
Європі вона натякає,
Що камінців достаньо має.
Фасад будинків розіб'є,
Старанеьку чим лякати є.
Вона боїться *********,
Голодних варварів, жиганів.
Росію хоче задобрити,
Щоб місто зі скла захистити.
Америка, як джип-машина,
У всьому світова перлина.
Та в центрі міста зранку,
Ставить машину на стояку.
А там Росія - бик із цвяхом,
Погрожує, що одним махом,
Пошкрябає їм всю машину,
Як не дадуть їй копійчину.
А казка каже нам усім,
Що не пускай кацапа в дім.
Не думайте їх ублажати,
Їх будеш в своїм домі мати.
04.03.2018 р.
Анатолій Березенський
Тоже мне, символы стабильности. Вот рашка символ стабильности. Как с 13ст. стала агрессором, так до сих пор агрессором и является.