Основна мета Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, - Дуда

Своїми діями наразі Росія нищить систему архітектури безпеки в Європі.

Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"На наших очах нищиться система архітектури безпеки в Європі... Ми не можемо допустити, щоб через зовнішні тиски можна було побачити слабкість і різницю між членами. Основна мета президента Путіна - показати слабкість ЄС та НАТО, цих великих спільнот, які сьогодні є символами стабільності. Ми повинні показати єдність", - зазначив він.

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