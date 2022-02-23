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Новини Політика України
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житло (470) лізинг (8) Свириденко (139)

В Україні запустили програму житла у лізинг для правоохоронців, - Свириденко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні стартує програма отримання квартир на умовах державного лізингу, за якою вже у 2022 році понад 2 тисячі працівників Національної поліції, ДСНС та ДБР зможуть отримати житло на вигідних умовах.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, програма державного лізингу є частиною ініційованої Президентом України стратегії з реалізації права кожного громадянина на власний дім, де йому будуть забезпечені комфортні умови життя.

"Не потрібно буде сплачувати перший внесок на житло, а лізингові платежі будуть меншими, ніж звичайні платежі за оренду житла на загальних умовах", - зазначила Юлія Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для розвитку економіки в 2022 році підготовлено низку інструментів, - Свириденко

В Україні запустили програму житла у лізинг для правоохоронців, - Свириденко 01

Держава також пропонує особливі умови для сімей з дітьми. Зокрема, за кожну дитину віком до 18 років, яка проживає разом із лізингоодержувачем, буде відшкодовано 5% платежу від вартості квартири. Сім’ям, де обидві людини працюють в правоохоронних структурах, буде надаватись відшкодування ставки за кожного члена родини.

Метою програми є надання житла людям, які відповідальні за безпеку мільйонів українців для підвищення їхньої мотивації під час виконання службових обов’язків. Очікується, що реалізація програми також стимулюватиме будівельну галузь.

Аби долучитись до програми державного лізингу, треба самостійно обрати квартиру та звернутись до відповідальних за забезпечення житлом органів. Після цього необхідно оформити нерухомість в лізинг та укласти договір.

"Разом з програмою "Іпотека 5%", що стартує цієї весни, програма з лізингу демонструє готовність держави бути надійним партнером та помічником у справі забезпечення українців власним житлом", - наголосила Юлія Свириденко.

Також читайте: Україна від'єднається від енергосистем Росії та Білорусі та працює над приєднанням до європейської мережі ENTSO-E, - Свириденко. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
копам лізинг, а військовим значить черга квартира в рік.
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23.02.2022 16:02
+4
в жизнь?, хотел написать???))
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23.02.2022 16:04
+3
Полиция,военные.К сожалению,все равно квартиры получат люди со связями.А честные,будут ждать годами.
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23.02.2022 16:09
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копам лізинг, а військовим значить черга квартира в рік.
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23.02.2022 16:02 Відповісти
в жизнь?, хотел написать???))
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23.02.2022 16:04 Відповісти
програма житла для полійейських діє з 2018 року (постанова КМУ № 1201 від 14.11.2018), просто в цьому році її поширили на ДБР
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23.02.2022 16:05 Відповісти
Знову все ВІН наробив?
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23.02.2022 16:11 Відповісти
Полиция,военные.К сожалению,все равно квартиры получат люди со связями.А честные,будут ждать годами.
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23.02.2022 16:09 Відповісти
А чого це мусорам преференції? Якщо вже пільги, то тільки сім"ям небесної сотні і загиблим у війні з кацапами.
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23.02.2022 16:10 Відповісти
Цікаво як ВР дбає про пенсії ДБР. Структура лише 6 років як створена (а по факту працює і того менше), а пенсіонери вже стукають у двері.
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23.02.2022 16:15 Відповісти
Запустили??? По третьому кругу? Все лєнточки хочуть перерізати...
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23.02.2022 16:16 Відповісти
Во-первых, "сказать" и "сделать" - это, как говорят в Одессе, две большие разнцы.
Во-вторых, еще большой вопрос КАК именно это будет реализовано.
Дороги тоже вроде делаются ... В три дорога, с сумасшедшими откатами, в 5 раз дольше, чем в цивилизованных странах, очень низкого качества, с нарушением всех СНИПов и т.д. и т.п.
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23.02.2022 16:31 Відповісти
Эти очколизы вообще мало что заслужили!
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23.02.2022 16:51 Відповісти
Самым бедным, да? Или это так прикармливаете?
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23.02.2022 17:39 Відповісти
млчть, опять ментам..
военных надо поддерживать в Украине, а не мусоров.. у мусоров и так много льгот..
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23.02.2022 17:48 Відповісти
 
 