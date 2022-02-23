В Україні запустили програму житла у лізинг для правоохоронців, - Свириденко

В Україні стартує програма отримання квартир на умовах державного лізингу, за якою вже у 2022 році понад 2 тисячі працівників Національної поліції, ДСНС та ДБР зможуть отримати житло на вигідних умовах.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, програма державного лізингу є частиною ініційованої Президентом України стратегії з реалізації права кожного громадянина на власний дім, де йому будуть забезпечені комфортні умови життя.

"Не потрібно буде сплачувати перший внесок на житло, а лізингові платежі будуть меншими, ніж звичайні платежі за оренду житла на загальних умовах", - зазначила Юлія Свириденко.

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Держава також пропонує особливі умови для сімей з дітьми. Зокрема, за кожну дитину віком до 18 років, яка проживає разом із лізингоодержувачем, буде відшкодовано 5% платежу від вартості квартири. Сім’ям, де обидві людини працюють в правоохоронних структурах, буде надаватись відшкодування ставки за кожного члена родини.

Метою програми є надання житла людям, які відповідальні за безпеку мільйонів українців для підвищення їхньої мотивації під час виконання службових обов’язків. Очікується, що реалізація програми також стимулюватиме будівельну галузь.

Аби долучитись до програми державного лізингу, треба самостійно обрати квартиру та звернутись до відповідальних за забезпечення житлом органів. Після цього необхідно оформити нерухомість в лізинг та укласти договір.

"Разом з програмою "Іпотека 5%", що стартує цієї весни, програма з лізингу демонструє готовність держави бути надійним партнером та помічником у справі забезпечення українців власним житлом", - наголосила Юлія Свириденко.

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