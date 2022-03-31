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Новости Политика Украины
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жилье (877) лизинг (8) Свириденко (97)

В Украине запустили программу жилья в лизинг для правоохранителей, - Свириденко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине стартует программа получения квартир на условиях государственного лизинга, согласно которой уже в этом году более 2 тысяч работников Национальной полиции, ГСЧС и ГБР смогут получить жилье на выгодных условиях.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, программа государственного лизинга является частью инициированной Президентом Украины стратегии по реализации права каждого гражданина на собственный дом, где ему будут обеспечены комфортные условия жизни.

"Не нужно будет платить первый взнос на жилье, а лизинговые платежи будут меньше, чем обычные платежи за аренду жилья на общих условиях", - отметила Юлия Свириденко.

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В Украине запустили программу жилья в лизинг для правоохранителей, - Свириденко 01

Государство также предлагает особые условия для семей с детьми. В частности, за каждого ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего вместе с лизингополучателем, будет возмещено 5% платежа от стоимости квартиры. Семьям, где оба человека работают в правоохранительных структурах, будет предоставляться возмещение ставки за каждого члена семьи.

Целью программы является предоставление жилья людям, ответственным за безопасность миллионов украинцев для повышения их мотивации при исполнении служебных обязанностей. Ожидается, что реализация программы будет стимулировать строительную отрасль.

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Чтобы присоединиться к программе государственного лизинга, нужно самостоятельно выбрать квартиру и обратиться в ответственные за обеспечение жильем органы. После этого необходимо оформить недвижимость в лизинг и заключить договор.

"Вместе с стартующей этой весной программой "Ипотека 5%", программа по лизингу демонстрирует готовность государства быть надежным партнером и помощником в деле обеспечения украинцев собственным жильем", - подчеркнула Юлия Свириденко.
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Топ комментарии
+6
копам лізинг, а військовим значить черга квартира в рік.
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23.02.2022 16:02
+4
в жизнь?, хотел написать???))
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23.02.2022 16:04
+3
Полиция,военные.К сожалению,все равно квартиры получат люди со связями.А честные,будут ждать годами.
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23.02.2022 16:09
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копам лізинг, а військовим значить черга квартира в рік.
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23.02.2022 16:02 Ответить
в жизнь?, хотел написать???))
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23.02.2022 16:04 Ответить
програма житла для полійейських діє з 2018 року (постанова КМУ № 1201 від 14.11.2018), просто в цьому році її поширили на ДБР
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23.02.2022 16:05 Ответить
Знову все ВІН наробив?
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23.02.2022 16:11 Ответить
Полиция,военные.К сожалению,все равно квартиры получат люди со связями.А честные,будут ждать годами.
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23.02.2022 16:09 Ответить
А чого це мусорам преференції? Якщо вже пільги, то тільки сім"ям небесної сотні і загиблим у війні з кацапами.
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23.02.2022 16:10 Ответить
Цікаво як ВР дбає про пенсії ДБР. Структура лише 6 років як створена (а по факту працює і того менше), а пенсіонери вже стукають у двері.
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23.02.2022 16:15 Ответить
Запустили??? По третьому кругу? Все лєнточки хочуть перерізати...
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23.02.2022 16:16 Ответить
Во-первых, "сказать" и "сделать" - это, как говорят в Одессе, две большие разнцы.
Во-вторых, еще большой вопрос КАК именно это будет реализовано.
Дороги тоже вроде делаются ... В три дорога, с сумасшедшими откатами, в 5 раз дольше, чем в цивилизованных странах, очень низкого качества, с нарушением всех СНИПов и т.д. и т.п.
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23.02.2022 16:31 Ответить
Эти очколизы вообще мало что заслужили!
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23.02.2022 16:51 Ответить
Самым бедным, да? Или это так прикармливаете?
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23.02.2022 17:39 Ответить
млчть, опять ментам..
военных надо поддерживать в Украине, а не мусоров.. у мусоров и так много льгот..
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23.02.2022 17:48 Ответить
 
 