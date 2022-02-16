Для развития экономики в 2022 году подготовлен ряд инструментов, - Свириденко
В 2022 году Украина закрепит уже достигнутый успех в экономике и сосредоточится на реализации широкого круга программ, направленных как на стимулирование бизнеса, так и на сокращение зависимости от поставок энергоносителей.
Об этом по итогам встреч с послами G7 и канцлером Германии Олафом Шольцем сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Работаем в штатном режиме, укрепляя наше главное оружие – экономику. В текущем году задействуем ряд инструментов, чтобы удержать темпы экономического роста", - написала Свириденко в Facebook.
Среди перспективных проектов министр выделила, в частности, наращивание экспорта через регион Пан-Евро-Мед, чему будет способствовать недавно заключенное Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией.
"Также откроем бизнесу доступ к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство", - добавила министр.
Кроме того, в текущем году стартует президентский проект "Энергетическая Независимость", в основу которого ляжет термомодернизация домов. Этот проект должен будет снизить импорт газа на 2,5%.
Будет продолжена также программа доступной ипотеки под 5% годовых, а для промышленности будут введены доступные кредиты и долгий лизинг. Он будет распространяться, в частности, на предприятия машиностроения, судостроения и авиастроения.
Еще одним направлением стимулирования экономики, по словам Свириденко, станет программа орошения Юга Украины, которая повысит урожайность земель.
Будет продолжено сокращение государственного сектора экономики за счет приватизации и налаживания менеджмента в государственных предприятиях.
Также продолжится микрокредитование бизнеса по программе "5-7-9".
"Сегодня и в будущем государство будет надежным и прогнозируемым партнером для предпринимателей. Условия для честного бизнеса – маркер способности страны к устойчивому росту и улучшению качества жизни людей", - заявила министр.
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Рост ВВП за счет повышения цен на коммуналку, и рост налогов тоже с коммуналки.
16 февраля, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/02/%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5.html#respond Комментарии: 0
Как думаете, откуда растут ноги этой диверсии против украинской экономики?..
У меня для Вас плохие новости. Украинского газа будет меньше и он будет еще дороже.
Такое предупреждение https://www.facebook.com/anatoliy.amelin озвучил в Фейсбуке сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин
Напомню:
1. Украина занимает 2-е место в Европе по залежам газа (1,1 трлн кубометров), уступая Норвегии. https://cutt.ly/GPaUzvI?fbclid=IwAR0b2fKt2j-648c2sCFw1Bgs-aV9IOw5Otsb9Z9XUHzyUBQcDBjRI6hdPWs https://cutt.ly/GPaUzvI
Но…
2. Мы продолжаем зависеть от импорта:
- В 2021 году Украина потребила 26,8 млрд куб. м. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2F5PaYamN%3Ffbclid%3DIwAR0dDzoOsyEIkkc9Gqe54G6qGXn9tJpMgCIe99D6Q_K7T3tN4lkRG0gvz5M&h=AT0E9mQUl6mNb4Nh0dVVQ9iOeCzKCFN2usLr3PTPAYguQofm_WmM6wN-vLjtBpjrfx__FZxTxvEphRhVLhw7j2r3faDb-TiqRrVsO9Rfhj1SMYWf9rXfAtqnRGFf&__tn__=-UK-R&c[0]=AT19C-PwcYwquYaspdwLJjW9gvlsI3fb_12fAPunqKVhFzpi5_V_XBGaLHe6hrjuR7BZMmzTDehKDG-o1tvzyNJ1buFqlBz2ByKGJS6py6oxZaL5BI8k1hAopDUHwT8kUyTtjCaioh0HDBX55x4IXoy-cA https://cutt.ly/5PaYamN
- Добыла 19 млрд куб. м. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FGPsom3e%3Ffbclid%3DIwAR0iUxhyS4-SjhnIuG5MBpc581yfdKkzaDXPyFS65ncXCGhscremnfnEpnc&h=AT3E3veM9Wa0dvXX4g7805j8xpF_oWxHooPlBnw8lZOp_2le-rFa0IuZcc9sCos8x8P17fmkB1uGjc3znEOpBkgVeAkwYzxkNzwzbC3q3MziO3-mHYSuVPVAQ5JQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT19C-PwcYwquYaspdwLJjW9gvlsI3fb_12fAPunqKVhFzpi5_V_XBGaLHe6hrjuR7BZMmzTDehKDG-o1tvzyNJ1buFqlBz2ByKGJS6py6oxZaL5BI8k1hAopDUHwT8kUyTtjCaioh0HDBX55x4IXoy-cA https://cutt.ly/GPsom3e
- Дельта 8 млрд куб. м., которые нужно где-то брать
3. Манипуляции России с поставками газа в Европу привели к росту цен до $2000 за 1 м3
Сегодня цена выросла опять до $1 тыс за тыс м3 на новостях о вторжении https://cutt.ly/nPaPDnj?fbclid=IwAR16dqm7e3ld_a953Nde2IpKLm30D5w1CX1RMVTIyLb0HlDi3Ht1wVzzk8o https://cutt.ly/nPaPDnj
4. Таким образом, мы, Украина, если покупать по этой цене, должны будем заплатить за импорт $8 млрд в год (!) - около 15% бюджета
5. Какая альтернатива?
В такой ситуации, единственное что нужно делать - снимать все барьеры, давать льготы инвесторам, брать на себя все вопросы подведения коммуникаций, лишь бы снизить издержки украинской экономики, обеспечив ее дешевым газом.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/07/%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80.html Очередное «достижение» Зе-власти: Украина сократила добычу газа еще на 4%
Нужен и внешний и внутренний инвестор.
И умные страны создают все стимулы, что бы инвестору было выгодно разведывать и добывать отечественный газ
6. Сколько нужно денег для самообеспечения (покрыть ту дельту в 8 млрд м3)
- при среднем дебите скважины 150 тыс м3 в сутки, одна действующая скважина в год дает 55 млн м3
- Таких скважин нам нужно около 150 (но с учетом коэффициента успеха Х3, нужно пробурить до 450 скважин)
- При средней стоимости бурения $7 млн на бурение 450 скважин нужно $3 млрд или + $1 млрд в инфраструктуру
- В Украине сегодня всего 30 работающих станков и коло 70 в Европе. В мире более 1 тыс.
- Думаю, до 20-ти станков можно будет привлечь из Европы и еще от 30 из дальних стран (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FYPaCEiK%3Ffbclid%3DIwAR02PCAtOdPdiUDOTfjq_J1etMd6_98g19EZdraz4iivI1mzzz97gXskY6o&h=AT0w-BaT3LHv4ZbLSGDYvJLqXreKtog23L8QoAAqvbFw6XOuw5V4V8oFgTS3O-dBr9RVZ9LOofjGVHNxUNelVdkt7YQ_2fQIp3PlHV8NWSJQMxPgAo2raaI39I4j&__tn__=-UK-R&c[0]=AT19C-PwcYwquYaspdwLJjW9gvlsI3fb_12fAPunqKVhFzpi5_V_XBGaLHe6hrjuR7BZMmzTDehKDG-o1tvzyNJ1buFqlBz2ByKGJS6py6oxZaL5BI8k1hAopDUHwT8kUyTtjCaioh0HDBX55x4IXoy-cA https://cutt.ly/YPaCEiK )
- При бурении одним станком до 2-х скважин в год, мы 80-тью станками сможем в год бурить 160 скважин и за 3 года пробурим все 450!
ТРИ года и полная независимость по газу за $4 млрд вместо ежегодной дани Москве $8 млрд
7. Но есть одно но.
Инвесторы боятся Украину как огня.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%be%d1%82-%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86.html От значительного ухудшения инвестиционного климата страдает каждый украинец - «Батькивщина»
И сегодня Украина решила поднять налоги для газодобывающих компаний (!) до космических размеров. рента + налог на прибыль + НДС…
Зарегистрирован новый законопроект, который очень хотят быстро принять.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38973?fbclid=IwAR0It-***************************************************** https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38973
Какая будет ставка ренты для новой скважины сегодня:
Согласно действующим нормам Налогового кодекса рента:
- для старых скважин до 5 км составляет 29%,
- более 5 км - 14%.
- Для новых ставки 12% для скважин до 5 км и
- 6% более 5 км.
- Все эти ставки будут сохраняться при цене газа $200/тыс. куб. м.
- Рента будет увеличиваться на +10% за каждые $200 в цене газа.
Например,
при добыче газа с глубины до 5 км, будет такая математика:
Нужно пробурить 3 скважины (из которых статистически только 1 будет успешной) инвестировав $21 млн долларов
- Базовая ставка ренты 6%
- При цене $1 тыс (как сегодня) ставка ренты составит 6%+50% = 56%!
- При себестоимости добычи $130 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FdPaBa4K%3Ffbclid%3DIwAR3iTjTX75vtNZdaTi6np4y-2JFoA4fmas3yt7KoWu4-2TM0w3ohdlugZME&h=AT2trddyyhu2bUR2eV_BSdv9mo-IQLFZzIYOt0SOELypUzuIGkk80DbiltuZI6U6UBDXcApZbEWUSZPjdEbPGSah7vlh-0e3B5W7OchOAg2cRSI5H6WGjwSGKx1V&__tn__=-UK-R&c[0]=AT19C-PwcYwquYaspdwLJjW9gvlsI3fb_12fAPunqKVhFzpi5_V_XBGaLHe6hrjuR7BZMmzTDehKDG-o1tvzyNJ1buFqlBz2ByKGJS6py6oxZaL5BI8k1hAopDUHwT8kUyTtjCaioh0HDBX55x4IXoy-cA https://cutt.ly/dPaBa4K
- Цене на границе $1000
- Рента составит $560
- Налог на прибыль 18% - $55
Остается $255
Налоговая нагрузка более 60% (!)
При работе старых скважин налоговая нагрузка превысит уже 79% (!)
Если посчитать деньги инвестора, который вложил $21 млн, пройдя все круги украинского бюрократического ада, то останется ли у него ресурс и желание для дальнейшего бурения - большой вопрос?
Очевидно одно, предлагается сократить инвестиционные возможности отечественных добытчиков и создать преференции иностранным (у них возможностей будет больше чем у наших)
8. Как меня учили в одной школе - «Ищи кому выгодно».
и, к сожалению, выгодно это не Украине и не украинскому бизнесу…
Как думаете, откуда растут ноги этой диверсии против украинской экономики?
Читайте, делайте выводы, делитесь.