Для развития экономики в 2022 году подготовлен ряд инструментов, - Свириденко

В 2022 году Украина закрепит уже достигнутый успех в экономике и сосредоточится на реализации широкого круга программ, направленных как на стимулирование бизнеса, так и на сокращение зависимости от поставок энергоносителей.

Об этом по итогам встреч с послами G7 и канцлером Германии Олафом Шольцем сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем в штатном режиме, укрепляя наше главное оружие – экономику. В текущем году задействуем ряд инструментов, чтобы удержать темпы экономического роста", - написала Свириденко в Facebook.

Среди перспективных проектов министр выделила, в частности, наращивание экспорта через регион Пан-Евро-Мед, чему будет способствовать недавно заключенное Соглашение о зоне свободной торговли с Турцией.

"Также откроем бизнесу доступ к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство", - добавила министр.

Кроме того, в текущем году стартует президентский проект "Энергетическая Независимость", в основу которого ляжет термомодернизация домов. Этот проект должен будет снизить импорт газа на 2,5%.

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Будет продолжена также программа доступной ипотеки под 5% годовых, а для промышленности будут введены доступные кредиты и долгий лизинг. Он будет распространяться, в частности, на предприятия машиностроения, судостроения и авиастроения.

Еще одним направлением стимулирования экономики, по словам Свириденко, станет программа орошения Юга Украины, которая повысит урожайность земель.

Будет продолжено сокращение государственного сектора экономики за счет приватизации и налаживания менеджмента в государственных предприятиях.

Также продолжится микрокредитование бизнеса по программе "5-7-9".

"Сегодня и в будущем государство будет надежным и прогнозируемым партнером для предпринимателей. Условия для честного бизнеса – маркер способности страны к устойчивому росту и улучшению качества жизни людей", - заявила министр.

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