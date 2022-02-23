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Луганськ та Донецьк є і завжди будуть частиною України, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Луганськ та Донецьк є і завжди будуть частиною України, - Науседа

Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу, щоб мене чітко почули. Луганськ і Донецьк є і завжди будуть частиною України. Литва не визнає жодних спроб підірвати територіальну цілісність України. Також ми не визнаємо незаконну анексію Криму", - сказав Науседа.

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"НАТО також має дати чіткий сигнал, що змін у політиці свободи приєднання не буде, це не змінюється, і жодна країна світу не має права підривати суверенність будь-якої країни через її бажання приєднатися до альянсу. Ми не можемо дозволити, щоб військова сила та військова загроза стали вирішальним фактором", - додав він.

Автор: Ірина Дашківська
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территории да, а это быдло что их захватило, понаехав на земли украинцев в товарных вагонах в 1920-х .. то не, этих обратно в товарных вагонах вернем
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23.02.2022 16:12 Відповісти
І це 100% відсотків, також як і Крим. А от московія, скоріше за все, розпадеться на декілька дуржав, частина відійде до Китаю і Японії і це вже неминуче і чекати залишилося недовго. Тільки здохне ця потвора пуйло і зразу почнеться.
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23.02.2022 16:15 Відповісти
можно земли сразу с прикрепленными рабами брать... еще и просится будут ... какие там пенсии в Китае кстати
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23.02.2022 16:17 Відповісти
Крым уже не актуален?
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23.02.2022 16:44 Відповісти
 
 