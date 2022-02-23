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ЄС рішуче хоче позбавитись залежності від російського газу, - фон дер Ляєн
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Євросоюз рішуче має намір позбутися залежності від російського "блакитного палива"
Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз справді сповнені рішучості вийти із залежності від російського газу", - сказала вона.
Топ коментарі
+12 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар23.02.2022 16:34
+6 Испанец Киевский e8266ba4
показати весь коментар23.02.2022 16:34
+3 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар23.02.2022 16:38
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фінансування террористів, заробіток на крові українців - це все не важливо для зеленського, коли гроші ідуть у офшори.
Річ у тім, що попри назву законопроєктів 7012-1/2/3/4/ - "щодо збільшення видатків на оборону", із пропонованого збільшення на 239 млрд грн доходів спеціального фонду Держбюджету - тільки 11,8 млрд піде на армію, водночас на закупку російського газу скерують 160 млрд грн.
А Европейцы конечно сделают. И за 20 30 лет полностью откажутся от углневодородов в качестве топлива Ну и от Российскрго газа думаю вполне могут за 3-5 лет полностью отказатся
Це як з утепленням будинку та сонячними колекторами. Дорого, але після того, як утеплився і запустив систему, до попереднього споживання газу уже не повернешся, він тобі просто буде не потрібен.
З іншого боку для них це інвстиції у нові технології та робочі місця.