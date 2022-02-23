ЄС рішуче хоче позбавитись залежності від російського газу, - фон дер Ляєн

Євросоюз рішуче має намір позбутися залежності від російського "блакитного палива"

Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз справді сповнені рішучості вийти із залежності від російського газу", - сказала вона.

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