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ЄС рішуче хоче позбавитись залежності від російського газу, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС рішуче хоче позбавитись залежності від російського газу, - фон дер Ляєн

Євросоюз рішуче має намір позбутися залежності від російського "блакитного палива"

Про це сказала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз справді сповнені рішучості вийти із залежності від російського газу", - сказала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС єдиний. Ми зараз швидко допрацюємо "солідний пакет" санкцій проти Росії, - фон дер Ляєн
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Топ коментарі
+12
Молодцы дерзайте. Станете намного сильнее
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23.02.2022 16:34
+6
Молодцы. И для нас припасите немного.
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23.02.2022 16:34
+3
Зараз рішучі А як на рюській газ ціна спаде....Втім третій раз наступати на тіж самі граблі вміємо лише ми. Вони розумніші.
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23.02.2022 16:38
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Молодцы. И для нас припасите немного.
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23.02.2022 16:34 Відповісти
Зараз рішучі А як на рюській газ ціна спаде....Втім третій раз наступати на тіж самі граблі вміємо лише ми. Вони розумніші.
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23.02.2022 16:38 Відповісти
Ну що ж в Вялікай странє скоро будуть знову в лаптях ходити і валєжнік їсти, ну і учіть кітайскій язік напевно ?
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23.02.2022 16:48 Відповісти
нам - нізя! зеЛох вже виділяє гроші на покупук расейского гаху..
фінансування террористів, заробіток на крові українців - це все не важливо для зеленського, коли гроші ідуть у офшори.
Річ у тім, що попри назву законопроєктів 7012-1/2/3/4/ - "щодо збільшення видатків на оборону", із пропонованого збільшення на 239 млрд грн доходів спеціального фонду Держбюджету - тільки 11,8 млрд піде на армію, водночас на закупку російського газу скерують 160 млрд грн.
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23.02.2022 17:32 Відповісти
Молодцы дерзайте. Станете намного сильнее
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23.02.2022 16:34 Відповісти
А Украине что-яйца 30 лет мешают дерзать? Делать ремонт тепломагистралей чтобы не было утечек,утеплять многоквартирные дома чтобы на 30-50% уменьшить потребление газа и угля для отопления,Строить новые блоки АЭС-чтобы больше электричества вырабатывать не сжжиганием импортных углеводородов и тким образом Украина стала-бы полностью углегазонезависимой? за 30 лет все это можно было 3 раза сделать-только государство не чесалось а ждало когда петух клюнет. Энергетическая безопасность-основа нацбезобасности .
А Европейцы конечно сделают. И за 20 30 лет полностью откажутся от углневодородов в качестве топлива Ну и от Российскрго газа думаю вполне могут за 3-5 лет полностью отказатся
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23.02.2022 17:21 Відповісти
Так хоче,чи позбавиться? Рішучіше якось треба.
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23.02.2022 16:35 Відповісти
https://news.rambler.ru/world/48190968-v-ssha-nazvali-tri-shaga-dlya-resheniya-ukrainskogo-krizisa/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news Сорри за кацапский ресурс, но почитайте. Нам очень повезло, что пропуснявый трамп нас не сдал
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23.02.2022 16:36 Відповісти
Это же влажные мечты кацапов, от яко бы "трампистов".
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23.02.2022 16:40 Відповісти
Это да, но этот похоже таки трампист. Вы же читали, что трамп сказал по поводу признания дыры?
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23.02.2022 16:42 Відповісти
Нащо ти тут кремлівську пропаганду підсовуєш? Тим паче з москальського ресурсу, там правди нуль цілих ***** десятих?
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23.02.2022 16:43 Відповісти
Я хочу показати, що ті люди які підтримували трампа помиляются ось і все.
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23.02.2022 16:44 Відповісти
в какой-то момент рашковане скажут стоп! ок, мы погорячились. на этом этапе главное не замедлиться, а ускориться.
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23.02.2022 16:38 Відповісти
Я сомневаюсь. путлер сьехал с катушек. Мне кажется там уже все хотят остановится и шойгу в том числе. Но там реально власть в руках путлера и старых генералов-реваншистов, которые такое впечатление готовы на все
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23.02.2022 16:41 Відповісти
Він, *****, родився вже збочинцем. Всіх хто його називав тим хто він є, приміром Нємцов казав шо він *обнутий, ***** всіх вбив. А Україні ця гнида просто мстить за все. За Майдан, за прізвисько, за те шо не замерзає вже більше 20 років, навіть за те, що в нас прості люди живуть краще ніж прості кацапи по мухосранськах, нехай не на багато, але реально краще ніж кацапи. Навіть мінімалку ***** не може зробити більшу ніж в Україні. Вона в них на 60 баксів менша.
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23.02.2022 16:50 Відповісти
Це буде дорого, але того варто.
Це як з утепленням будинку та сонячними колекторами. Дорого, але після того, як утеплився і запустив систему, до попереднього споживання газу уже не повернешся, він тобі просто буде не потрібен.
З іншого боку для них це інвстиції у нові технології та робочі місця.
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23.02.2022 16:41 Відповісти
Переходьте на скраплений газ зі США , як це зробили поляки 😡👍🏼
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23.02.2022 16:42 Відповісти
Все буде. В них вже немає вибору
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23.02.2022 16:45 Відповісти
Ну що ж в Вялікай странє скоро будуть знову в лаптях ходити і валєжнік їсти, ну і учіть кітайскій язік напевно ?
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23.02.2022 16:47 Відповісти
А СП-2 строили, чтобы быстрее избавиться от зависимости?
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23.02.2022 16:47 Відповісти
Все пути для украинского сланцевого газа открыты. Можно начинать бурить хоть завтра.
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23.02.2022 16:57 Відповісти
Идите вы нахер со своим сланцевым газом.
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23.02.2022 21:40 Відповісти
Разорвите долгосрочные контракты с Газпромом, закрывайте СП -1, не пользуйтесь газом из Турецкого потока, откажитесь от российского сжиженного газа .Вся остальная "решительность" от лукавого.
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23.02.2022 17:06 Відповісти
хотєлкі, хотєлкі... коли ж ви вже справи на користь реального миру почнете робити?..
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23.02.2022 17:43 Відповісти
 
 