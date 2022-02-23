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ВР (11728) мінування (1158)

Будівлю ВР сьогодні "мінували"

Новини Цензор.НЕТ Події

Будівлю ВР сьогодні

Сьогодні, 23 лютого після завершення пленарного засідання до ВР надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі українського парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За інформацією прессекретаря спікера ВР Руслана Стефанчука Марії Дейнеко, їй у приймальні повідомили, що близько 15.00 надійшла інформація про замінування будівлі. Після цього була проведена перевірка приміщень Ради.

У цей час охорона парламенту нікого не пускала в середину, втім охочі могли вийти із будівлі.

Після 16.00 цю заборону скасували. Зараз народні депутати мають зібратися на позачергове засідання, де розглядатиметься питання про запровадження надзвичайного стану.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
Надя Савченко?
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23.02.2022 17:10
+1
США предупредили Украину о полномасштабной атаке России в течение 48 часов - Newsweek

23 февраля 2022, 16:58

Как сообщили Newsweek источники в американской разведке, США проинформировали Украину о российском плане вторжения в течение 48 часов. Представитель разведки сообщил Newsweek, что США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о том, что план России будет включать авиаудары, крылатые ракеты, наземные войска и кибератаки.
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23.02.2022 17:07
+1
змінила тактику
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23.02.2022 17:16
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США предупредили Украину о полномасштабной атаке России в течение 48 часов - Newsweek

23 февраля 2022, 16:58

Как сообщили Newsweek источники в американской разведке, США проинформировали Украину о российском плане вторжения в течение 48 часов. Представитель разведки сообщил Newsweek, что США проинформировали президента Украины Владимира Зеленского о том, что план России будет включать авиаудары, крылатые ракеты, наземные войска и кибератаки.
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23.02.2022 17:07 Відповісти
Я більше довіряю CNN.
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23.02.2022 17:14 Відповісти
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23.02.2022 17:18 Відповісти
ДА ВИ ШО????
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23.02.2022 17:10 Відповісти
я про минирование рады
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23.02.2022 17:11 Відповісти
Надя Савченко?
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23.02.2022 17:10 Відповісти
почерк руSSкого міра...
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23.02.2022 17:14 Відповісти
Надя не мінує. Надя розстрілює.
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23.02.2022 17:15 Відповісти
змінила тактику
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23.02.2022 17:16 Відповісти
Пилять, Зелень не хоче мітингів, не хоче Тимчасового Уряду коли він втіче з України!!!! Хоче залишитись останнім президентом України і здати нас Мордору, ось для чого цей НС.
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23.02.2022 17:29 Відповісти
Та то фракция СН так набздела, что пришлось проветривать.
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23.02.2022 17:43 Відповісти
 
 