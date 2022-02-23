Будівлю ВР сьогодні "мінували"

Сьогодні, 23 лютого після завершення пленарного засідання до ВР надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі українського парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За інформацією прессекретаря спікера ВР Руслана Стефанчука Марії Дейнеко, їй у приймальні повідомили, що близько 15.00 надійшла інформація про замінування будівлі. Після цього була проведена перевірка приміщень Ради.

У цей час охорона парламенту нікого не пускала в середину, втім охочі могли вийти із будівлі.

Після 16.00 цю заборону скасували. Зараз народні депутати мають зібратися на позачергове засідання, де розглядатиметься питання про запровадження надзвичайного стану.

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