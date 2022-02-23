Росія готує повномасштабне вторгнення протягом 48 годин, - Newsweek
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вторгнення можливе не лише зі сходу й півдня, а також з території Білорусі зі спробою взяти Київ. США попередили про це президента України Володимира Зеленського.
Про це з посиланням на два джерела в американській розвідці повідомляє видання Nesweek, інформує Цензор.НЕТ.
"Президента України попередили, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин на основі даних американської розвідки", – цитує Newsweek слова представника розвідки США.
За його словами, прогноз Пентагону передбачає, що Росія може наносити авіаудари та удари крилатими ракетами, а також здійснити наземне вторгнення. При цьому атака вестиметься не лише з непідконтрольних територій, а і з території Білорусі в бік Києва.
"Крім того, - додав він, - повідомлення спостерігачів з літаків вказують на те, що сьогодні Росія порушила український повітряний простір, на короткий період провівши можливий літак-розвідник над Україною".
Newsweek повідомляє, що отримання такого попередження також підтвердило джерело, близьке до українського уряду. Друге джерело в розвідці США повідомило журналістів, що операція почнеться з кібератаки, а слідом за нею треба очікувати наземного вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться вночі.
При цьому обидва чиновники стверджували, що плани Росії можуть змінитися в залежності від поточних подій.
Ще одне джерело підтвердило Newsweek, що Білий дім був "неймовірно песимістичний" щодо ситуації і що вторгнення, ймовірно, відбудеться через 24-48 годин.
Будь ласка, зачекайте...
'Очевидцы в Телеграм-канале сообщают о том, что реактивная система залпового огня «Град» открыла огонь по украинскому Мариуполю." - МК
"Telegram-канал "Военный обозреватель" публикует кадры ракетных обстрелов из Харькова. Предположительно, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.
По его информации, нанесены ракетные удары по объектам ВСУ в Харькове.
Слышна стрельба в районе аэропорта Борисполь в Киеве. Там же слышны взрывы." - MK