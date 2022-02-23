Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов, - Newsweek

Вторжение возможно не только с востока и юга, но и с территории Беларуси с попыткой взять Киев. США предупредили об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на два источника в американской разведке сообщает издание Nesweek, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины предупредил, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов на основе данных американской разведки", - цитирует Newsweek слова представителя разведки США.

По его словам, прогноз Пентагона предполагает, что Россия может наносить авиаудары и удары крылатыми ракетами, а также совершить наземное вторжение. При этом атака будет вестись не только с неподконтрольных территорий, но и с территории Беларуси в сторону Киева.

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"Кроме того, – добавил он, – сообщения наблюдателей с самолетов указывают на то, что сегодня Россия нарушила украинское воздушное пространство, на короткий период проведя возможного самолета-разведчика над Украиной".

Newsweek сообщает, что получение такого предупреждения также подтвердил источник, близкий к украинскому правительству. Второй источник в разведке США сообщил журналистам, что операция начнется с кибератаки, а вслед за ней следует ожидать наземного вторжения, которое, вероятно, состоится ночью.

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При этом оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от текущих событий.

Еще один источник подтвердил Newsweek, что Белый дом был "невероятно пессимистичен" по ситуации и что вторжение, вероятно, произойдет через 24-48 часов.