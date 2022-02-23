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Новости Война в Украине
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Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов, - Newsweek

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия готовит полномасштабное вторжение в течение 48 часов, - Newsweek

Вторжение возможно не только с востока и юга, но и с территории Беларуси с попыткой взять Киев. США предупредили об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на два источника в американской разведке сообщает издание Nesweek, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины предупредил, что Россия с высокой вероятностью начнет вторжение в течение 48 часов на основе данных американской разведки", - цитирует Newsweek слова представителя разведки США.

По его словам, прогноз Пентагона предполагает, что Россия может наносить авиаудары и удары крылатыми ракетами, а также совершить наземное вторжение. При этом атака будет вестись не только с неподконтрольных территорий, но и с территории Беларуси в сторону Киева.

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"Кроме того, – добавил он, – сообщения наблюдателей с самолетов указывают на то, что сегодня Россия нарушила украинское воздушное пространство, на короткий период проведя возможного самолета-разведчика над Украиной".

Newsweek сообщает, что получение такого предупреждения также подтвердил источник, близкий к украинскому правительству. Второй источник в разведке США сообщил журналистам, что операция начнется с кибератаки, а вслед за ней следует ожидать наземного вторжения, которое, вероятно, состоится ночью.

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При этом оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от текущих событий.

Еще один источник подтвердил Newsweek, что Белый дом был "невероятно пессимистичен" по ситуации и что вторжение, вероятно, произойдет через 24-48 часов.
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Топ комментарии
+98
Та да. Так просрать почти 3 года на усиление армии и обороны страны.
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23.02.2022 19:04
+93
Хороші поради

1: Долгий и протяжный свист означает мину.
От мины спасает любое углубление! Только не нужно бежать, осмотрись и падай в ближайшую ямку. Не бойся прямого попадания, свист прямой ты не услышишь, ищи углубление и падай. Не бойся реакции окружающих, если ошибся, не один здравомыслящий тебя не осудит. И да, у тебя 2-5 секунд.

2. Гаубичный снаряд
звучит почти так же, но времени меньше, нет ямки, падай где стоишь! Потом если что отряхнешься.

3. Град.
В хорошую погоду град слышно из далека, звучит как шуршание, шшш...сам засекал, не важно с какого расстояния стреляет, у вас есть 14 секунд, не паникуйте, это масса времени! В укрытие! Град не пробивает что то на вылет, опять же спасет любая ямка!

4. Танк.
Тут как повезет. Выстрел танка слышно вместе с попаданием. Но! Перезарядка от 4сек! Первый не попал, рвите когти и поглубже. Танк в радиусе 7 метров рвет все, поэтому стало ясно что по вам работает танк, выбор не велик или лежать или рвать в укрытие.

5. Смерч.
С*ка это п*здец но шанс все еще есть! Звук как подлетает истребитель, он не втыкается куда то, эта сволота открывается метрах в 10-20 над землей и закидывает кассетными сверху вниз...знаете, честно скажу, шансов маловато...но! Две вещи которые возможно вам спасут жизнь, бьет ее заряд метров на пять максимум, и главное ЛЕЖАТЬ!!! Бог спаси вас всех!
Важно!
После обстрела есть не разорвавшиеся снаряды.
Не трогать!!!
Ни в коем случае, саперы разберутся!
И еще -
после обстрела осмотрись, может рядом раненый, крикни "все живы?!" Услышишь отзыв- подойди глянь, все ли в порядке.....
Помни!
сегодня спасешь ТЫ, а завтра ТЕБЯ....
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23.02.2022 19:19
+82
Ответные удары по городам Пидоросии и Беларашки готовятся или нет? Я не собираюсь молча наблюдать как кацапоиды разносят наши дома а сами кацапоиды будут жрать колбасу с водкой и ухмыляться перед телевизором
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23.02.2022 19:05
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Сейчас у Bайдена, Джонсона, Макрона и прочих будет масса возможностей проявить себя:

'Очевидцы в Телеграм-канале сообщают о том, что реактивная система залпового огня «Град» открыла огонь по украинскому Мариуполю." - МК

"Telegram-канал "Военный обозреватель" публикует кадры ракетных обстрелов из Харькова. Предположительно, уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения.

По его информации, нанесены ракетные удары по объектам ВСУ в Харькове.

Слышна стрельба в районе аэропорта Борисполь в Киеве. Там же слышны взрывы." - MK
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24.02.2022 05:45 Ответить
Як каже ***** мы потеряем 45 солдат но мамы ещо нарожают
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24.02.2022 06:29 Ответить
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