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Папа Римський Франциск оголосив день посту за мир для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Папа Римський Франциск оголосив день посту за мир для України

Папа Римський Франциск занепокоєний погіршенням ситуації, що посилила загрозу для миру в Україні та світі. Він пропонує провести день посту за мир 2 березня та закликав політичних лідерів звернутися до своєї совісті через загрозу масштабної війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

"Відчуваю глибокий біль у серці через погіршення ситуації в Україні", - сказав Папа Франциск.

Він зазначив, що попри дипломатичні зусилля останніх тижнів, розгортаються дедалі тривожніші сценарії.

"Як і я, багато людей у всьому світі відчувають тривогу та стурбованість. Мирові всіх знову загрожують часткові інтереси. Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом, Який є Богом миру, а не війни, Отцем усіх, а не лише деяких, Який хоче, щоби ми були братами, а не ворогами. Прошу всі залучені сторони, щоби стрималися від будь-якої дії, що може спричинити ще більше страждання населення, дестабілізуючи співіснування між народами та дискредитуючи міжнародне право", - наголосив Папа.

Він також звернувся до всіх віруючих і невіруючих.

"Ісус навчив нас, що на диявольські напосідання, на диявольське напосідання насильства слід відповідати Божою зброєю: молитвою та постом. Заохочую всіх провести 2 березня, в Попільну середу, день посту за мир. Особливо заохочую віруючих, аби в цей день вони наполегливо присвятили себе молитві та постові. Нехай же Цариця миру вбереже світ від безумства війни", - додав понтифік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск назвав "дуже тривожними" новини щодо України
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Топ коментарі
+4
Чтобы был мир, надо молиться не за мир, а за то, чтобы кремлевская крыса сдохла.
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23.02.2022 21:07
+2
> Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом

Кому нахрєн потрібен цей формальний цинізм? Аби бзднути в повітря щоб папську зарплату відробити? ***** ще двадцать років тому підривав власних юзерів (aka рязанский сахар) та палив дітей живцем (Беслан), й взагалі він збирається у рай.
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23.02.2022 21:14
+2
Папі Римському Франциску-респект...
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23.02.2022 21:21
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23.02.2022 21:05 Відповісти
2 березня ... Може бути пізно
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23.02.2022 21:06 Відповісти
Чтобы был мир, надо молиться не за мир, а за то, чтобы кремлевская крыса сдохла.
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23.02.2022 21:07 Відповісти
Краще хай живе... Довго і мучительно. Нехай його постійно корчить від болю. Хай стане овочем та сциться під себе.
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23.02.2022 21:20 Відповісти
В банке Ватикана хутин держит свои миллиарды. Лицемерие рулит
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23.02.2022 21:10 Відповісти
Ніколи не потрібно Говорити , - Де буде людина по Смерті Своєї . путін сказав , що він буде в раю сотворивши Пекло на землі яку сотворив Бог. Так що Посіяв , - То і Пожнеш.
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23.02.2022 21:12 Відповісти
> Хочу звернутися до відповідальних у політичній сфері, аби вони зробили серйозний іспит сумління перед Богом

Кому нахрєн потрібен цей формальний цинізм? Аби бзднути в повітря щоб папську зарплату відробити? ***** ще двадцать років тому підривав власних юзерів (aka рязанский сахар) та палив дітей живцем (Беслан), й взагалі він збирається у рай.
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23.02.2022 21:14 Відповісти
Є віруючи люди. Для них це важливо.
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23.02.2022 21:17 Відповісти
Віруючі у Святово *****? Так, згоден, їх *********.
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23.02.2022 21:23 Відповісти
Найбільша у світі Синагога теж мала би щось сказати.
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23.02.2022 21:15 Відповісти
краще обявив би збір коштів для украінської армії,толку було б більше.
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23.02.2022 21:16 Відповісти
На рашинського люцифера нічого не діє.
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23.02.2022 21:16 Відповісти
Папі Римському Франциску-респект...
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23.02.2022 21:21 Відповісти
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23.02.2022 21:34 Відповісти
Дякуємо, Ваша Святість. Ми підтримаємо всеукраїнську молитву
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23.02.2022 21:47 Відповісти
 
 