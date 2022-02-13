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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Папа Римський Франциск назвав "дуже тривожними" новини щодо України

Папа Римський Франциск назвав

Папа Римський Франциск поновив молитви за послаблення напруги навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні сайту Vatican News.

За повідомленням, під час проповіді в неділю на Площі святого Петра понтифік закликав світових лідерів до пошуку мирного рішення ситуації навколо України.

"Новини, що надходять із України, дуже тривожні. Я покладаюся на заступництво Діви Марії і совість політичних лідерів, на кожне зусилля заради миру", – сказав Франциск, закликавши прихожан помолитися за мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій закликав молитися за мир в Україні

Автор: 

вторгнення (380) Папа Римський (311) росія (64935) Папа Франциск (177)


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Топ коментарі
+12
КПД от попов нулевое с их молитвами. От их движухи только им одним и польза.
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13.02.2022 15:24
+7
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13.02.2022 15:18
+5
А може цьому папові ще одну медальку миротворця націпити ***** як націпив після анексії Крима?
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13.02.2022 15:22
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13.02.2022 15:18 Відповісти
І взасос облобизав гебіста гундяєва
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13.02.2022 15:18 Відповісти
А може цьому папові ще одну медальку миротворця націпити ***** як націпив після анексії Крима?
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13.02.2022 15:22 Відповісти
КПД от попов нулевое с их молитвами. От их движухи только им одним и польза.
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13.02.2022 15:24 Відповісти
Мировое духовенство с Вашей точкой зрения категорически не согласно.
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13.02.2022 15:30 Відповісти
А от гебистских вербовщиков большое КПД ?
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13.02.2022 15:49 Відповісти
Это которые под личиной РПЦ? Тогда - да. Они нашу паству-лохторат охмуряют по полной, причём за их же деньги в виде пожертвований боху.
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13.02.2022 15:55 Відповісти
это потому, что вы атеист. Мы выстояли на всех Майданах только с Божьей помощью.
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13.02.2022 15:53 Відповісти
Единый украинский народ, единая церковь УПЦ, тогда помогает, Кремль тянет с наступлением, потому что украинский народ при открытой войне становится одним целым.
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13.02.2022 16:10 Відповісти
Скоро людей на марс відправляти будуть, а це люди які вірили що земля це центр всесвіту, що вона плоска і навколо неї обертається сонце.
Ніякого бородатого старця в хмарах не існує, а церкви це збіговисько шахраїв які дурять людей і крадуть їх час, життя і гроші.
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13.02.2022 15:26 Відповісти
А где в Библии написано про бородатого старца и плоскую Землю? И да, меня, к примеру, человека с высшим биологическим, надурити затруднительно. Как и каноника католической церкви Коперника (слышали, наверное)... Или аббата монастыря августинцев Грегора Менделя, отца такой себе науки, генетики....
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13.02.2022 15:33 Відповісти
Може розказати як людей за не ті думки в середньовіччя церковники палили на кострах? Як наукові праці палили? За самі слова що земля кругла й обертається навколо сонця вас відразу б четвертували. А що вони з хлопчиками роблять?
Можливо якась вища сила й є, але церква це не відповідь.
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13.02.2022 15:38 Відповісти
Зачем цитировать нафталиновый учебник атеизма, я конкретно привел церковника Коперника, которого приглашали в Ватикан перед Папой читать лекции. Кто его сжег, о чем ты.... Ты еще скажи, Галлилея сожгли....И да, церковники никого не "палили на кострах".... В функции конгрегации веры это не входило. Были муниципальные палачи и светские законы про богохульство. В судебном уставе Петра Первого предполагалось сожжение, как наказание, но Петрушке церковь никак не указ был....
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13.02.2022 15:44 Відповісти
https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/B/bo28433424.html#:~:text=In%201600%2C%20the%20Catholic%2************,Campo%20de https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/B/bo28433424.html#:~:text=In%201600%2C%20the%20Catholic%2************,Campo%20de'%20Fiori%2***%20Rome .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE#%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
Ось йому розкажи
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13.02.2022 16:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4czjS9h4Fpg
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13.02.2022 16:07 Відповісти
Бачу тут важкий випадок, вірте в що хочете.
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13.02.2022 16:13 Відповісти
Комбо!! Верун+антивакс+заговорщик (нилетале нолуну итд).

лол.
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13.02.2022 16:19 Відповісти
ну а ты тогда неверный+заваксеный+раб
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13.02.2022 16:24 Відповісти
бггг, веруны называют других рабами.
прям онегдотъ.
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13.02.2022 16:38 Відповісти
Бруно - не ученый, а "египетский маг и алхимик", так он себя сам назвал. И да, как там в нашей википедии: "У смертному вироці, що дійшов до нас, не згадуються https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 геліоцентрична система і взагалі наука https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE#cite_note-2 [2] . За рішенням світського суду, після семирічного тюремного ув'язнення й марних спроб схилити його до зречення від своїх учень 17 лютого 1600 року Бруно спалили на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%97_%D0%A4%D0%B9%D0%BE%D1%80%D1%96 Кампо деї Фйорі (Площі Квітів)." П.С. Светский суд, однако, здрасти.
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13.02.2022 16:52 Відповісти
храм божий несёт людям свет лиш в одном случае-когда он горит
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13.02.2022 15:33 Відповісти
Не испытывай Судьбу, безбожник.
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13.02.2022 15:51 Відповісти
О, упоротый антиваксер оказался ещё и правослабным радикалом.

Соупадение? Да, соупадение! (с)
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13.02.2022 15:53 Відповісти
Ты что-то имеешь против христианства?
Будешь вякать - окажешься в ситуации, когда останется звать только Бога.
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13.02.2022 15:55 Відповісти
Я против рьяного навязывания религиозных ценностей (в тч христианства) в 21-м веке. И примеров, когда упоротые вместо адекватного лечения звали Бога и потом встречались с Ним, авгон и тележка. Что касается Папы и всей Церкви, то это не более чем бизнес. А уж сколько было скандалов с той же педофилией среди попов...
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13.02.2022 15:59 Відповісти
Если ты видишь в христанской церкви прежде всего скандалы и педофилию - это твои личные приватные отдельно взятые проблемы.
А не христианства.
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13.02.2022 16:04 Відповісти
Готов поспорить, жертвы попов вряд ли считают это "приватными отдельно взятыми проблемами".

Ты лично можешь верить во что угодно, в бородатого дядю на небе или в летающего макаронного монстра, дело твоё. Но не надо заниматься агрессивным навязыванием всех этих вещей другим людям. В случае того же антиваксерства, которое практически всегда сопутствует упоротому верунству ("верьте, Он поможет! Иначе антихрист чипирует вас!"), сложно даже сказать скольких людей вы угробили. Поэтому закройте варежку и держите свои ценности при себе.
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13.02.2022 16:07 Відповісти
А теперь наблюдай свою гнилую ущербную жизнь: ты ОБЯЗАТЕЛЬНО
будешь в ситуации, когда не поможет ни медицина, ни ваша высоколобая "наука", ни компьютерные томографии, сканирования, УЗИ, шмузи, знакомства, связи, покупные таблетки, уколы, микстурки, припарки и прочая требуха. Ничего не поможет, пока ты не выблюешь из себя такое отношение к тому, кто тебя создал и оберегал.
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13.02.2022 20:29 Відповісти
> гнилую ущербную жизнь

Верун моментально начал унижать всех, кто недостаточно верит. Раньше сжигали на кострах, сегодня просто говном в комментариях кидаются. Идут столетия, суть не меняется.

> ты ОБЯЗАТЕЛЬНО будешь в ситуации

О, пошли насылания проклятий в карму неверному. Тож не сильно новое явление.

> отношение к тому, кто тебя создал и оберегал.

Я не знаю как тебя, мож ты там из инкубатора, а меня мама с папой создали.

Чувак, пойми, я не против религии или церкви как таковой. Пусть будет. Да и церкви, как правило, архитектурно красивы и радуют глаз. Но я сильно против навязывания церковных и религиозных мотивов и атрибутов, которые себя явно изжили. Я против унижения женщин (aka "перваротный грехъ"), против влезания в планирование семьи (запрет абортов, например), против промывания мозгов людям в решениях, которые могут иметь катастрофические последствия для всех (например, массовая вакцинация). Да, знания и наука могут помочь далеко не всегда. Но церковь может разве что поставить свечку за упокой.
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13.02.2022 21:38 Відповісти
Если ты в Церкви видишь первым делом педофилию, то ты и есть гнилой, убогий и ущербный. Весь мир находит в ней поддержку и источник энергии для развития, а ты в источник плюешь - как тебя ещё назвать ?
Ты человеком ещё не стал - примитивная злобная обезьянка.
У обезьны тоже есть папа и мама, они живут животными энергиями и рефлексами и ничего другого им не надо.
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14.02.2022 00:42 Відповісти
> первым делом педофилию

Не надо, плз, делать из попов безгрешных. Как я уже сказал, это обычная работа и случается там очень много всякого.

> Весь мир находит в ней поддержку и источник энергии для развития

Камон. Доля верующих неуклонно идёт вниз.

> ты в источник плюешь - как тебя ещё назвать ?

Я плюю в воинственных, поехавших крышей фанатиков.

> Ты человеком ещё не стал - примитивная злобная обезьянка.

Злобная обизянка это как раз ты, судя по проклятиям. Вообще говоря, церковь предполагает смирение, следование канонам и ползание на коленях, а не развитие.

Истинно тебе говорю: церковь и вера как таковые это не плохо, но фанатичная вера и навязывание своих представлений другим это недопустимо. Другими словами, если человек приходит в церковь побыть наедине с собой и с Богом, то это хорошо. Если он начинает жить такими представлениями и односторонне распространять своё мнение на других - на своих детей, на сограждан (через всякие крестные хода и тд), если он начинает агрессивно осуждать тех, кто не разделяет его убеждения, то это очень-очень плохо.

Ты там пренебрежительно отзывался про всякие узи и томографии - ну так не пользуйся этим ничем, вообще. "Лечись" тем, что предлагает церковь. Не пользуйся никакими мобильниками/компами/инттернетом и прочими девайсами - все эти инструменты дало тебе развитие отнюдь не церковное. А раз ты всем этим пользуешься, то не смей лезть в эти инструменты. Молитва от ковида не поможет, увы.
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14.02.2022 01:20 Відповісти
Мне молитва от ковида прекрасно помогла - переболел и забыл, хотя мне 58. А церковь начал посещать в 27.
А ты можешь колоться сколько влезет. Ваш Жириновский 8 раз укололся.
И ты такой же.
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14.02.2022 11:28 Відповісти
> Мне молитва от ковида прекрасно помогла - переболел и забыл

Понятно, у нас тут тяжёлый случай. По крайней мере теперь понятно откуда такая неадекватная упоротость и полная дремучесть.

Ты что-то слышал о том, что бóльшая часть людей переносит ковид или со слабо выраженными симпотомами, или вообще без симптомов? Тебе не молитва помогла, а статистика. Пропаганда подобных взглядов это и есть самое настоящее мракобесие и это должно быть наказуемо. Между прочим, 58 лет по современным меркам попадает в период среднего возраста, что стало возможным благодаря высокому уровню жизни, что, в свою очередь, базируется на научных и технологических достижениях, а вовсе не на молитвах. Повторяю тебе ещё раз: если ты лечишься молитвами и ещё и смеешь распространять свои представления на других, то не пользуйся вообще ничем, что дала тебе цивилизация, от жаропонижающих и антибиотиков до компьютеров и интернета. Аминь.

> Ваш Жириновский 8 раз укололся.

Во-первых, жирик это наглухо поехавший кретин, поэтому он "ваш", а не "наш". Во-вторых, он вкололся давно спутнеком, эффективность которого и так не из лучших, а всё остальное догнал всякими эрзац-вакцинами, эффективность которых равна абсолютному нулю.
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14.02.2022 13:41 Відповісти
твой бог же вроде добрый и всепрощающий...ну за исключением тех случаев из библии и других книг когда он занимался массовым выпиливанием гражданского населения..
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13.02.2022 16:05 Відповісти
не морочь людям голову,папа,если был в природе бог,хоть какой нибудь захудалый даже -русни бы не было.
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13.02.2022 15:30 Відповісти
Оставь Папу в покое. Тебе лично он голову не морочит, более того, он обращается к мировым лидерам. Ты лидер? Мировой?
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13.02.2022 15:36 Відповісти
по тону и закостенелости мышления чувствуется старая совейская школа краснопузого гомна.
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13.02.2022 15:40 Відповісти
Ты даже слово "говно" без ошибок написать не способен.
Загляни в словарь.
Знаешь, что это такое ?
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13.02.2022 16:14 Відповісти
И сказал лукавый Богу-"дай и мне мою часть"Бог спросил,- " так что же Ты хочешь?"-" Дай мне одну шестую,там ,где россия и я сам буду в ней управлять ".Бог согласился.
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13.02.2022 15:49 Відповісти
Wendeplattendrehstahl Lolik
никакой "русни" в природе не было и нет.
Почитай матчасть: кто ввёл в обиход терминр "русский",
и кого он этим термином обозвал.
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13.02.2022 20:36 Відповісти
Папа Римский Франциск возобновил молитвы за ослабление напряжения вокруг Украины.

Судя по всему, Папин начальник его молитвы и видал, и вертел.
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13.02.2022 15:36 Відповісти
Поживем, увидим, кто так кого вертел.
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13.02.2022 15:37 Відповісти
А шо, 8 лет мало? Не увидел? Может ты не туда смотрищь?
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13.02.2022 15:39 Відповісти
Сравни путинские позиции до 2014 года и сегодня.
И станет ясно, кто кого на чём вертит при всех путинских богатствах,
агентуре, и втором в мире ядерном потенциале.
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13.02.2022 15:54 Відповісти
так ,,,подожди...так ты думаеш что бога зовут Пётр Порошенко???
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13.02.2022 16:07 Відповісти
Они что, у тебя во рту ?
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14.02.2022 00:34 Відповісти
А ну розкажи хто там у кого начальство
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14.02.2022 03:24 Відповісти
А где твой бог, Папа?
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13.02.2022 16:28 Відповісти
УГКЦ: Папа - воспитанник украинского священника
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/03/130314_ru_s_pope_ugkc
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13.02.2022 17:19 Відповісти
Вот это новость!
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13.02.2022 19:59 Відповісти
ПАПА Римський і той для оборони України робить більше чим Зеленько !
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13.02.2022 23:05 Відповісти
Прокремлівський антихрист подав голос.
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14.02.2022 03:23 Відповісти
 
 