Папа Римський Франциск назвав "дуже тривожними" новини щодо України
Папа Римський Франциск поновив молитви за послаблення напруги навколо України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні сайту Vatican News.
За повідомленням, під час проповіді в неділю на Площі святого Петра понтифік закликав світових лідерів до пошуку мирного рішення ситуації навколо України.
"Новини, що надходять із України, дуже тривожні. Я покладаюся на заступництво Діви Марії і совість політичних лідерів, на кожне зусилля заради миру", – сказав Франциск, закликавши прихожан помолитися за мир.
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+12 belge
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+7 Прощай немытая раССея
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+5 Владимир Сливка
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Ніякого бородатого старця в хмарах не існує, а церкви це збіговисько шахраїв які дурять людей і крадуть їх час, життя і гроші.
Можливо якась вища сила й є, але церква це не відповідь.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE_%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%BE#%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D1%96_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
Ось йому розкажи
лол.
прям онегдотъ.
Соупадение? Да, соупадение! (с)
Будешь вякать - окажешься в ситуации, когда останется звать только Бога.
А не христианства.
Ты лично можешь верить во что угодно, в бородатого дядю на небе или в летающего макаронного монстра, дело твоё. Но не надо заниматься агрессивным навязыванием всех этих вещей другим людям. В случае того же антиваксерства, которое практически всегда сопутствует упоротому верунству ("верьте, Он поможет! Иначе антихрист чипирует вас!"), сложно даже сказать скольких людей вы угробили. Поэтому закройте варежку и держите свои ценности при себе.
будешь в ситуации, когда не поможет ни медицина, ни ваша высоколобая "наука", ни компьютерные томографии, сканирования, УЗИ, шмузи, знакомства, связи, покупные таблетки, уколы, микстурки, припарки и прочая требуха. Ничего не поможет, пока ты не выблюешь из себя такое отношение к тому, кто тебя создал и оберегал.
Верун моментально начал унижать всех, кто недостаточно верит. Раньше сжигали на кострах, сегодня просто говном в комментариях кидаются. Идут столетия, суть не меняется.
> ты ОБЯЗАТЕЛЬНО будешь в ситуации
О, пошли насылания проклятий в карму неверному. Тож не сильно новое явление.
> отношение к тому, кто тебя создал и оберегал.
Я не знаю как тебя, мож ты там из инкубатора, а меня мама с папой создали.
Чувак, пойми, я не против религии или церкви как таковой. Пусть будет. Да и церкви, как правило, архитектурно красивы и радуют глаз. Но я сильно против навязывания церковных и религиозных мотивов и атрибутов, которые себя явно изжили. Я против унижения женщин (aka "перваротный грехъ"), против влезания в планирование семьи (запрет абортов, например), против промывания мозгов людям в решениях, которые могут иметь катастрофические последствия для всех (например, массовая вакцинация). Да, знания и наука могут помочь далеко не всегда. Но церковь может разве что поставить свечку за упокой.
Ты человеком ещё не стал - примитивная злобная обезьянка.
У обезьны тоже есть папа и мама, они живут животными энергиями и рефлексами и ничего другого им не надо.
Не надо, плз, делать из попов безгрешных. Как я уже сказал, это обычная работа и случается там очень много всякого.
> Весь мир находит в ней поддержку и источник энергии для развития
Камон. Доля верующих неуклонно идёт вниз.
> ты в источник плюешь - как тебя ещё назвать ?
Я плюю в воинственных, поехавших крышей фанатиков.
> Ты человеком ещё не стал - примитивная злобная обезьянка.
Злобная обизянка это как раз ты, судя по проклятиям. Вообще говоря, церковь предполагает смирение, следование канонам и ползание на коленях, а не развитие.
Истинно тебе говорю: церковь и вера как таковые это не плохо, но фанатичная вера и навязывание своих представлений другим это недопустимо. Другими словами, если человек приходит в церковь побыть наедине с собой и с Богом, то это хорошо. Если он начинает жить такими представлениями и односторонне распространять своё мнение на других - на своих детей, на сограждан (через всякие крестные хода и тд), если он начинает агрессивно осуждать тех, кто не разделяет его убеждения, то это очень-очень плохо.
Ты там пренебрежительно отзывался про всякие узи и томографии - ну так не пользуйся этим ничем, вообще. "Лечись" тем, что предлагает церковь. Не пользуйся никакими мобильниками/компами/инттернетом и прочими девайсами - все эти инструменты дало тебе развитие отнюдь не церковное. А раз ты всем этим пользуешься, то не смей лезть в эти инструменты. Молитва от ковида не поможет, увы.
А ты можешь колоться сколько влезет. Ваш Жириновский 8 раз укололся.
И ты такой же.
Понятно, у нас тут тяжёлый случай. По крайней мере теперь понятно откуда такая неадекватная упоротость и полная дремучесть.
Ты что-то слышал о том, что бóльшая часть людей переносит ковид или со слабо выраженными симпотомами, или вообще без симптомов? Тебе не молитва помогла, а статистика. Пропаганда подобных взглядов это и есть самое настоящее мракобесие и это должно быть наказуемо. Между прочим, 58 лет по современным меркам попадает в период среднего возраста, что стало возможным благодаря высокому уровню жизни, что, в свою очередь, базируется на научных и технологических достижениях, а вовсе не на молитвах. Повторяю тебе ещё раз: если ты лечишься молитвами и ещё и смеешь распространять свои представления на других, то не пользуйся вообще ничем, что дала тебе цивилизация, от жаропонижающих и антибиотиков до компьютеров и интернета. Аминь.
> Ваш Жириновский 8 раз укололся.
Во-первых, жирик это наглухо поехавший кретин, поэтому он "ваш", а не "наш". Во-вторых, он вкололся давно спутнеком, эффективность которого и так не из лучших, а всё остальное догнал всякими эрзац-вакцинами, эффективность которых равна абсолютному нулю.
Загляни в словарь.
Знаешь, что это такое ?
никакой "русни" в природе не было и нет.
Почитай матчасть: кто ввёл в обиход терминр "русский",
и кого он этим термином обозвал.
Судя по всему, Папин начальник его молитвы и видал, и вертел.
И станет ясно, кто кого на чём вертит при всех путинских богатствах,
агентуре, и втором в мире ядерном потенциале.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2013/03/130314_ru_s_pope_ugkc