Папа Римський Франциск назвав "дуже тривожними" новини щодо України

Папа Римський Франциск поновив молитви за послаблення напруги навколо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні сайту Vatican News.

За повідомленням, під час проповіді в неділю на Площі святого Петра понтифік закликав світових лідерів до пошуку мирного рішення ситуації навколо України.

"Новини, що надходять із України, дуже тривожні. Я покладаюся на заступництво Діви Марії і совість політичних лідерів, на кожне зусилля заради миру", – сказав Франциск, закликавши прихожан помолитися за мир.

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