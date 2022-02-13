Вселенський патріарх Варфоломій закликав молитися за мир в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Вселенського патріархату.

У повідомленні віздначається: "Ми закликаємо до гарячої молитви всім серцем за збереження миру в Україні. Справді, слід беззастережно протиставити можливості нової війни у ​​Європі внаслідок ескалації насильницької риторики та мілітаризації кордонів між Росією та Україною. Ми закликаємо до міцного миру, стабільності та справедливості в регіоні. Мир — це питання вибору, і його мають розділяти всі сили, які беруть участь у цьому надзвичайно складному та делікатному геополітичному контексті. Обов'язок усіх нас - молитися за мирне вирішення конфліктних ситуацій та беззастережну повагу та захист прав та гідності людини та активно сприяти їх мирному врегулюванню".

У Варфоломія підкреслили: "Закликаємо всі сторони йти цим шляхом діалогу і поваги до міжнародного права, щоб покласти край конфлікту і дати всім українцям можливість жити в гармонії. Зброя – це не вихід. Навпаки, вона може лише обіцяти війну та насильство, скорботу та смерть. Як нещодавно сказав наш улюблений брат Франциск, Папа Римський: "Давайте не забувати: війна це божевілля"".

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