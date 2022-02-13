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Вселенський патріарх Варфоломій закликав молитися за мир в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій закликав молитися за мир в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій закликав молитися за мир в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці Вселенського патріархату. 

У повідомленні віздначається: "Ми закликаємо до гарячої молитви всім серцем за збереження миру в Україні. Справді, слід беззастережно протиставити можливості нової війни у ​​Європі внаслідок ескалації насильницької риторики та мілітаризації кордонів між Росією та Україною. Ми закликаємо до міцного миру, стабільності та справедливості в регіоні. Мир — це питання вибору, і його мають розділяти всі сили, які беруть участь у цьому надзвичайно складному та делікатному геополітичному контексті. Обов'язок усіх нас - молитися за мирне вирішення конфліктних ситуацій та беззастережну повагу та захист прав та гідності людини та активно сприяти їх мирному врегулюванню".

У Варфоломія підкреслили: "Закликаємо всі сторони йти цим шляхом діалогу і поваги до міжнародного права, щоб покласти край конфлікту і дати всім українцям можливість жити в гармонії. Зброя – це не вихід. Навпаки, вона може лише обіцяти війну та насильство, скорботу та смерть. Як нещодавно сказав наш улюблений брат Франциск, Папа Римський: "Давайте не забувати: війна це божевілля"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні. ФОТОрепортаж

Варфоломій (216) молитва (87)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо, Отче.
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13.02.2022 13:57
+12
Патріарху Варфоломію-респект...
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13.02.2022 13:48
+12
Бог з нами, рашиська орда не пройде
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13.02.2022 13:49
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Патріарху Варфоломію-респект...
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13.02.2022 13:48 Відповісти
Бог з нами, рашиська орда не пройде
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13.02.2022 13:49 Відповісти
_За свои жизнь и свободу Украине придётся биться в смертельной схватке с фашистской расией. Молитвы тщетны.
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13.02.2022 13:51 Відповісти
Часто пробували в смертельних боях без Молитви битися?

Памперси використовували?
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13.02.2022 14:21 Відповісти
С таким соседом мира у нас не будет никогда. Лучше молиться за победу над росийским окупантом
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13.02.2022 13:52 Відповісти
Дякуємо, Отче.
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13.02.2022 13:57 Відповісти
А за що молиться Гундяєв? Разом з ломаченковим та гвоздіковим?
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13.02.2022 13:57 Відповісти
мабуть моляться ВОНИ за імперію і сцаря - упиря
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13.02.2022 14:02 Відповісти
Легенда говорить, що допоки стоїть Оранта - буде стояти Київ. Можливо, в ній є частка істини. Оскільки це грандіозне мозаїчне зображення Богоматері вже більш ніж тисячу років прикрашає склепіння Софійського собору.

І не дивлячись на всі випробування, що випали на долю Києва за цей час, він теж вистояв, став ще красивішим, більшим, кращим. Може, дійсно, Богоматір оберігає наше старовинне місто?(С)
Буде стояти Київ-буде Україна

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13.02.2022 14:01 Відповісти
Креативна Сотня@kreatyvna100·12 февр.
Юрій Журавель, як завжди, дуже влучно
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13.02.2022 14:03 Відповісти
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14.02.2022 02:31 Відповісти
а чого нe за мозги путiна? в Украiнi мир поки у ***** нeмає шизи.
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13.02.2022 14:08 Відповісти
Як казав Достоевский,все ,що росіяни взяли від православія,так це перехреститися перед тим,як зарубать вас сокирою!
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13.02.2022 14:15 Відповісти
А анафему наложить на МП, Пу ХУ и Мордор - рашистан слабо...
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13.02.2022 14:20 Відповісти
Дякуємо, ваша Всесв'ятість
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13.02.2022 14:25 Відповісти
Та це якась херня. Треба молитись не за "мир в Україні", а за "перемогу України". За що тут йому дякувати. Чувак явно не в курсі, що відбувається...
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13.02.2022 14:31 Відповісти
Вселенский патриарх должен был предать анафеме БЕСпутина антихриста люциферовича всю поганую раССею с властями и ее бесовским воинством. Лживая и лицемерная, сатанистское злокачественное образование раССея - вотчина сатаны, а москва- второй вавилон, вавилонская блудница восседающая на звере. раССеянская сергеанская секта мп имени сралина, пошедшая на сделку с дьяволом, а при БЕСпутине ставшая окончательно церковью сатаны, нарушила все Законы и заповеди Божие. Если твари московитские считают себя православными, то как они могут убивать православных? Если они себя считают "братьями" (хотя березовые обезьяны,раССеянские бесы и андрофаги-людоеды нам не братья) во Христе , то как они могут воровать, убивать, захватывать то, что им не принадлежит, величаться в самих в себе, лицемерить и все это делать с благословения церкви и во имя Христа? Христос сказал: вы дети сатаны и выполняете хотения отца(сатаны) вашего. Для таких есть ПРОКЛЯТИЕ. С тем и ПРОКЛЯТА раССея, власти и воинство до семидесятого и седьмого рода, да постигнут их все горести и все то что они творили с другими народами, чтоб они враждовали друг с другом и чтоб их постигло проклятие Господне,война, упадок, разрушение. Чтоб от раССее осталось лишь забвение и то что осталось от вавилона и заросло все бурьяном и болотами. Аминь.
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13.02.2022 14:53 Відповісти
 
 