Вселенский патриарх Варфоломей призвал молиться о мире в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в фейсбуке Вселенского патриархата.

В сообщении отмечается: "Мы призываем к горячей молитве всем сердцем за сохранение мира в Украине. Действительно, следует безоговорочно противопоставить возможности новой войны в Европе в результате эскалации насильственной риторики и милитаризации границ между Россией и Украиной. Мы призываем к крепкому миру, стабильности и справедливости в регионе. Мир – это вопрос выбора, и его должны разделять все силы, участвующие в этом чрезвычайно сложном и деликатном геополитическом контексте. Обязанность всех нас – молиться за мирное разрешение конфликтных ситуаций и безоговорочное уважение и защиту прав и достоинства человека и активно содействовать их мирному урегулированию".

В Варфоломея подчеркнули: "Призываем все стороны идти по этому пути диалога и уважения к международному праву, чтобы положить конец конфликту и дать всем украинцам возможность жить в гармонии. Оружие – это не выход. Наоборот, оно может только обещать войну и насилие, скорбь и смерть. Как недавно сказал наш любимый брат Франциск, Папа Римский: "Давайте не забывать: война это безумие".

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