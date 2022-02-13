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Новости Агрессия России против Украины Война
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Вселенский патриарх Варфоломей призвал молиться о мире в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей призвал молиться о мире в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей призвал молиться о мире в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в фейсбуке Вселенского патриархата.

В сообщении отмечается: "Мы призываем к горячей молитве всем сердцем за сохранение мира в Украине. Действительно, следует безоговорочно противопоставить возможности новой войны в Европе в результате эскалации насильственной риторики и милитаризации границ между Россией и Украиной. Мы призываем к крепкому миру, стабильности и справедливости в регионе. Мир – это вопрос выбора, и его должны разделять все силы, участвующие в этом чрезвычайно сложном и деликатном геополитическом контексте. Обязанность всех нас – молиться за мирное разрешение конфликтных ситуаций и безоговорочное уважение и защиту прав и достоинства человека и активно содействовать их мирному урегулированию".

В Варфоломея подчеркнули: "Призываем все стороны идти по этому пути диалога и уважения к международному праву, чтобы положить конец конфликту и дать всем украинцам возможность жить в гармонии. Оружие – это не выход. Наоборот, оно может только обещать войну и насилие, скорбь и смерть. Как недавно сказал наш любимый брат Франциск, Папа Римский: "Давайте не забывать: война это безумие".

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Варфоломей (240) молитва (141)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо, Отче.
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13.02.2022 13:57
+12
Патріарху Варфоломію-респект...
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13.02.2022 13:48
+12
Бог з нами, рашиська орда не пройде
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13.02.2022 13:49
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Патріарху Варфоломію-респект...
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13.02.2022 13:48 Ответить
Бог з нами, рашиська орда не пройде
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13.02.2022 13:49 Ответить
_За свои жизнь и свободу Украине придётся биться в смертельной схватке с фашистской расией. Молитвы тщетны.
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13.02.2022 13:51 Ответить
Часто пробували в смертельних боях без Молитви битися?

Памперси використовували?
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13.02.2022 14:21 Ответить
С таким соседом мира у нас не будет никогда. Лучше молиться за победу над росийским окупантом
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13.02.2022 13:52 Ответить
Дякуємо, Отче.
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13.02.2022 13:57 Ответить
А за що молиться Гундяєв? Разом з ломаченковим та гвоздіковим?
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13.02.2022 13:57 Ответить
мабуть моляться ВОНИ за імперію і сцаря - упиря
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13.02.2022 14:02 Ответить
Легенда говорить, що допоки стоїть Оранта - буде стояти Київ. Можливо, в ній є частка істини. Оскільки це грандіозне мозаїчне зображення Богоматері вже більш ніж тисячу років прикрашає склепіння Софійського собору.

І не дивлячись на всі випробування, що випали на долю Києва за цей час, він теж вистояв, став ще красивішим, більшим, кращим. Може, дійсно, Богоматір оберігає наше старовинне місто?(С)
Буде стояти Київ-буде Україна

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13.02.2022 14:01 Ответить
Креативна Сотня@kreatyvna100·12 февр.
Юрій Журавель, як завжди, дуже влучно
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13.02.2022 14:03 Ответить
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14.02.2022 02:31 Ответить
а чого нe за мозги путiна? в Украiнi мир поки у ***** нeмає шизи.
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13.02.2022 14:08 Ответить
Як казав Достоевский,все ,що росіяни взяли від православія,так це перехреститися перед тим,як зарубать вас сокирою!
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13.02.2022 14:15 Ответить
А анафему наложить на МП, Пу ХУ и Мордор - рашистан слабо...
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13.02.2022 14:20 Ответить
Дякуємо, ваша Всесв'ятість
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13.02.2022 14:25 Ответить
Та це якась херня. Треба молитись не за "мир в Україні", а за "перемогу України". За що тут йому дякувати. Чувак явно не в курсі, що відбувається...
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13.02.2022 14:31 Ответить
Вселенский патриарх должен был предать анафеме БЕСпутина антихриста люциферовича всю поганую раССею с властями и ее бесовским воинством. Лживая и лицемерная, сатанистское злокачественное образование раССея - вотчина сатаны, а москва- второй вавилон, вавилонская блудница восседающая на звере. раССеянская сергеанская секта мп имени сралина, пошедшая на сделку с дьяволом, а при БЕСпутине ставшая окончательно церковью сатаны, нарушила все Законы и заповеди Божие. Если твари московитские считают себя православными, то как они могут убивать православных? Если они себя считают "братьями" (хотя березовые обезьяны,раССеянские бесы и андрофаги-людоеды нам не братья) во Христе , то как они могут воровать, убивать, захватывать то, что им не принадлежит, величаться в самих в себе, лицемерить и все это делать с благословения церкви и во имя Христа? Христос сказал: вы дети сатаны и выполняете хотения отца(сатаны) вашего. Для таких есть ПРОКЛЯТИЕ. С тем и ПРОКЛЯТА раССея, власти и воинство до семидесятого и седьмого рода, да постигнут их все горести и все то что они творили с другими народами, чтоб они враждовали друг с другом и чтоб их постигло проклятие Господне,война, упадок, разрушение. Чтоб от раССее осталось лишь забвение и то что осталось от вавилона и заросло все бурьяном и болотами. Аминь.
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13.02.2022 14:53 Ответить
 
 