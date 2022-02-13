Папа Римский Франциск назвал "очень тревожными" новости по Украине

Папа Римский Франциск возобновил молитвы за ослабление напряжения вокруг Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении сайта Vatican News.

По сообщению, во время проповеди в воскресенье на площади святого Петра понтифик призвал мировых лидеров к поиску мирного решения ситуации вокруг Украины.

"Новости, поступающие из Украины, очень тревожны. Я полагаюсь на покровительство Девы Марии и совесть политических лидеров, на каждое усилие ради мира", – сказал Франциск, призвав прихожан помолиться за мир.

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