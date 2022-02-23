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У Станиці Луганській через обстріл горить житловий будинок
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У середу, 23 лютого, через обстріл російськими окупаційними військами на Луганщині загорівся житловий будинок. Жертв серед мирного населення немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу ДСНС.
"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутіна, 98. На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.
На місці рятувальники встановили, що горить будинок площею 80 м кв. Ліквідація пожежі триває.
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