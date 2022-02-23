У Станиці Луганській через обстріл горить житловий будинок

У середу, 23 лютого, через обстріл російськими окупаційними військами на Луганщині загорівся житловий будинок. Жертв серед мирного населення немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу ДСНС.

"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутіна, 98. На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що горить будинок площею 80 м кв. Ліквідація пожежі триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж