УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3889 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 539 5
Луганщина (4415) обстріл (21024) пожежа (3740) ДСНС (4458) Станиця Луганська (192)

У Станиці Луганській через обстріл горить житловий будинок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Станиці Луганській через обстріл горить житловий будинок

У середу, 23 лютого, через обстріл російськими окупаційними військами на Луганщині загорівся житловий будинок. Жертв серед мирного населення немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу ДСНС.

"О 17:48 надійшло повідомлення про загорання житлового будинку внаслідок обстрілу у Станиці Луганській по вул. Ватутіна, 98. На місце пожежі було направлено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що горить будинок площею 80 м кв. Ліквідація пожежі триває.

У Станиці Луганській через обстріл горить житловий будинок 01

У Станиці Луганській через обстріл горить житловий будинок 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли дитсадок у Зеленопіллі. У Миколаївці поранено мирну жительку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сволота кацапська
показати весь коментар
23.02.2022 21:19 Відповісти
Людина дбала , все таке Охайне добротне .росіяни самі не стелепні нічого зробити деревьяне і закидане , мусор викидають через вікно де живуть там і гадять . Не буде вам прощення і помста прийде як вода в водопаді.
показати весь коментар
23.02.2022 21:23 Відповісти
+++
показати весь коментар
23.02.2022 21:30 Відповісти
Серед зими люди залишились без житла, це просто трагедія.
показати весь коментар
23.02.2022 21:35 Відповісти
орки так святкують свій "праздничок", *****
показати весь коментар
23.02.2022 21:46 Відповісти
 
 