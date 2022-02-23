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Пушилін та Пасічник звернулися до Путіна по військову допомогу. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
Воно опублікувало фотографії звернень ватажків терористів. Ті просять росію "надати допомогу у відбитті агресії Збройних сил України".
Топ коментарі
+80 Филипп Колобов
показати весь коментар23.02.2022 23:09
+54 18c49ed2
показати весь коментар23.02.2022 23:14
+54 olele
показати весь коментар23.02.2022 23:16
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Будь ласка, зачекайте...
сами дыровцы
сбросили фото в инет,
запугивают,
сеют панику...
ну-ну
посмотрим
кто первый забздит
что подписывает договора с каким то пушилином, бывшим украинским мммшиком )))