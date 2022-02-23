Пушилін та Пасічник звернулися до Путіна по військову допомогу. ДОКУМЕНТ

Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік звернулися до президента Росії Володимира Путіна за військовою допомогою.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

Воно опублікувало фотографії звернень ватажків терористів. Ті просять росію "надати допомогу у відбитті агресії Збройних сил України".





