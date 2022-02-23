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Новости Война в Украине
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Пушилин и Пасечник обратились к Путину за военной помощью. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пушилин и Пасечник обратились к Путину за военной помощью. ДОКУМЕНТ

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину за военной помощью.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

Оно опубликовало фотографии обращений вождей террористов. Те просят Россию "оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины".

Пушилин и Пасечник обратились к Путину за военной помощью 01
Пушилин и Пасечник обратились к Путину за военной помощью 02
Пушилин и Пасечник обратились к Путину за военной помощью 03
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Топ комментарии
+80
Гарної вам охоти, ЗСУ
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23.02.2022 23:09
+54
Раша - коллективное невменяемое *****. Там поможет только денацификация.
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23.02.2022 23:14
+54
...На наший очах розвалився на шматки і обліз міф, на якому трималася імперія. Міф про приналежність Україні до російського світу, міф про історичну тяглість між нами, міф про сестринство, братерство чи будь-які зв'язки між Києвом та Москвою.

Росія постає тим, ким вона є насправді - країною з небагатою історією і дуже мілким корінням, штучно створеним конгломератом, який тримається купи виключно на штиках армії та спецслужб. Приблудою, яка без кінця притуляється до сусідів, бо не має власної опори. Злодієм, який накрав скрізь де міг, а що робити з краденим - так і не зрозумів.

Розв'язка цієї драми також відбудеться на наших очах. України вони більше ніколи не отримають. А без України це всього-на-всього улус, яким керує путін.

© Тамара Горіха Зерня
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23.02.2022 23:16
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писечник звучит красивее
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24.02.2022 00:25 Ответить
Насмішили. Ніби від них щось залежить. )))
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23.02.2022 23:53 Ответить
не думаю что это агентура...
сами дыровцы
сбросили фото в инет,
запугивают,
сеют панику...
ну-ну
посмотрим
кто первый забздит
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23.02.2022 23:57 Ответить
Флайт радар показывает что все самолёты ✈️ которые пролетали вдоль границы расеи и лугандона теперь перенаправлено в глубь приполярной ‼️
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24.02.2022 00:00 Ответить
Да вот проверил 22 и 23 полночь - в самом деле летали возле границы, а сейчас нет..
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24.02.2022 00:52 Ответить
рф официально закрыла воздух над Азовским морем
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24.02.2022 01:35 Ответить
Як досвідчений в минулому клерк звртаю увагу на другий лист, де на другий аркуш перенесено лише дві стрічки тексту з ключовим змістом. Це робиться для того, щоб можна було підмінити другий аркуш з іншим текстом у разі необхідності, заливши перший аркуш з реквізитами документу незмінним.
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24.02.2022 00:04 Ответить
Скорее, Путин приказал пушилину и пасечнику обратиться к нему за военной помощью, кривляка несчастный(
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24.02.2022 00:05 Ответить
Головне один просто "с уважением", а чепуха - "с Глубоким уважением", хоч фільм для дорослих знімай: порно-зірка, акторка пєніс душилін у фільмі "Глибока глотка"
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24.02.2022 00:07 Ответить
.этот кремлевский пуйленыш сам себе пишет эти письма сам отвечает.упырь су..
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24.02.2022 00:08 Ответить
Ни ума ни фантазии, полный тупой примитивизм, полная предсказуемость. *****, увольняй своего тупого сценариста.
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24.02.2022 00:13 Ответить
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24.02.2022 00:13 Ответить
до чего же путин опустился до уровня петуха на зоне
что подписывает договора с каким то пушилином, бывшим украинским мммшиком )))
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24.02.2022 00:14 Ответить
Кримський гоблін краще?
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24.02.2022 00:18 Ответить
Це означає наступ мокшандії вже найближчим часом. До речі, зараз два Глобал-хоук над Україною, один над Лівобережною частиною
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24.02.2022 00:16 Ответить
Пеніс Душилін, здається собі «два века намерил»? Нічому не вчить їх доля Захарченка, Плотницького, Мотороли, прости господі. Пуйло не вічний. Ну ще 5, максимум 10 років він протягне, якщо його свої ж не закопають. А далі? Що Пенісе ти будешь далі робить? Тебе ж дістануть раніше, чи пізніше. Невже ти цього не розумієшь? Далі, клятою московитьскою: Дениска, опомнись. Тебя разменяют в любо момент. Оставь все и беги в Сибирьпока не поздно.
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24.02.2022 00:24 Ответить
Пушилін, ми знаємо де твоя дочка! Ми прийдемо до неї ...


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24.02.2022 00:40 Ответить
І? Де адреса? Де це дітя сіфілфсу зараз є?
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24.02.2022 00:55 Ответить
Пушилін, ми знаємо де твоя дочка! Ми прийдемо до неї ...

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24.02.2022 00:41 Ответить
Пушилін, ми знаємо де твоя дочка! Ми прийдемо до неї ...


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24.02.2022 00:43 Ответить
Почему эти мрази до сих пор не обьявлены военными преступниками?
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24.02.2022 01:00 Ответить
Травка та горілка скінчилася, тому й "допомоги" просять
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24.02.2022 01:27 Ответить
бачив сьогодні на радарі небо українське практично пусте - це добре, щоб можна було точно збивати все, що буде залітати, і не думати цивільний чи нецивільний літак....
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24.02.2022 01:57 Ответить
Цирк какой то, куклы просят помощи у кукловода.
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24.02.2022 02:16 Ответить
Написали бы как есть: путин обратился к *****, можно и наоборот: ***** обратилось к путину.
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24.02.2022 02:21 Ответить
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал "сумасшедшим" президента РФ Владимира Путина.
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24.02.2022 03:22 Ответить
Ці підписи підтвердження того, що вони готові понести кару...смертну кару за все скоєне. Пора створити свій Моссад, думаю , роботи там хватить на роки...
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24.02.2022 05:15 Ответить
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