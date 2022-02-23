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Пушилин и Пасечник обратились к Путину за военной помощью. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину за военной помощью.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
Оно опубликовало фотографии обращений вождей террористов. Те просят Россию "оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины".
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+80 Филипп Колобов
показать весь комментарий23.02.2022 23:09
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+54 olele
показать весь комментарий23.02.2022 23:16
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сами дыровцы
сбросили фото в инет,
запугивают,
сеют панику...
ну-ну
посмотрим
кто первый забздит
что подписывает договора с каким то пушилином, бывшим украинским мммшиком )))