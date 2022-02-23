Пушилин и Пасечник обратились к Путину за военной помощью. ДОКУМЕНТ

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину за военной помощью.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

Оно опубликовало фотографии обращений вождей террористов. Те просят Россию "оказать помощь в отражении агрессии Вооруженных сил Украины".





