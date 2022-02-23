УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7857 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 809 21
війна (56332) Данілов (1188) Росія (47179)

Без внутрішньої дестабілізації захоплення України неможливе, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Без внутрішньої дестабілізації захоплення України неможливе, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголошує, що без внутрішньої дестабілізації на території України захоплення нашої країни неможливе. Про це він сказав у своєму виступі у Верховній Раді України перед ухваленням рішення про запровадження надзвичайного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми доволі довго утримувалися від таких рішень по введенню надзвичайного стану на тих чи інших територіях. Сьогодні ситуація ускладнилася, вона не є простою. Ми не будемо нічого приховувати від вас. Нам потрібен цей режим", - зазначив Данілов.

Він також наголосив, що ситуаціях хоч і непроста, але "абсолютно контрольована".

"За даними всіх наших розвідок партнерів, за даними наших розвідок, за даними наших аналітиків, без внутрішньої дестабілізації на території нашої країни захоплення нашої країни неможливе. Питання внутрішньої дестабілізації для Російської Федерації - це питання номер один", - сказав секретар РНБО.

Також читайте: На сьогодні кількість резервістів становить 36 тисяч осіб. У разі вторгнення РФ до України їх можуть призвати, - Данілов

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Нічого. Київ парашу хрестив, Київ її і відспіває.
показати весь коментар
23.02.2022 23:46
+10
показати весь коментар
23.02.2022 23:51
+5
А хто ж робить внутрішню дестабілізацію,часом не представники слуг?
показати весь коментар
23.02.2022 23:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого. Київ парашу хрестив, Київ її і відспіває.
показати весь коментар
23.02.2022 23:46 Відповісти
Палюбому.
показати весь коментар
23.02.2022 23:47 Відповісти
Кто ж тебе в голову насрал, дружок?
показати весь коментар
24.02.2022 00:05 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 23:51 Відповісти
А хто ж робить внутрішню дестабілізацію,часом не представники слуг?
показати весь коментар
23.02.2022 23:52 Відповісти
Ну так арестуйте всех. Как будто вы не знаете кто будет это проводить. Приказ нужно отдать пока Россия не атаковала.
показати весь коментар
23.02.2022 23:53 Відповісти
побачив сепаратиста, знищуй на місці
показати весь коментар
23.02.2022 23:55 Відповісти
Тут вопрос чиновников. В ДНР и ЛНР и даже в Крыму предательство совершалось местными чиновниками. Их нужно быстро снять, тех кто готов предать. Такие есть. Особенно на юге - Одесса, Николаев, Харьков. Уверен, даже в Кабмине сидит парочка.
показати весь коментар
23.02.2022 23:59 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша зброя проти України.....:
;
це 5-а колона з численними медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, партновими, татаровими....,.... гундяєвське кривослав`я.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України......
показати весь коментар
23.02.2022 23:56 Відповісти
Они практически в полном составе выехали это я про опзж. Мертвечук обменный фонд .
показати весь коментар
24.02.2022 00:49 Відповісти
Цього разу ***** не вдасться "розкачати" нашу країну як у тому ж 14-му, зараз навіть сама відморожена вата чудово розуміє: їх тепер почнуть люто ******* до смерті одразу ж після їх першого заклику "раїсся!" Єдина умова за якої вони повилазять із своїх щурячих нір - це коли побачать козломордих в рашистському однострої на вулицях за своїми вікнами. А цьому точно не бувати! (хіба шо коли полонених орків будуть вести колонами у табора для полонених)
показати весь коментар
23.02.2022 23:59 Відповісти
За Зеленського агітували навіть церкви москальського патріархату і патріотичні українці обрали його президентом.Це було розкачування чи ні?
показати весь коментар
24.02.2022 00:38 Відповісти
золотые слова !
показати весь коментар
24.02.2022 00:00 Відповісти
Ну то не давайте приводу для внутрішньої дестабілізації, переслідуючи опозицію, та не заважайте професійним службістам працювати.
І що з кротами при владі?
показати весь коментар
24.02.2022 00:13 Відповісти
«Не шатай…» кри ******* п@ити в спокою до останнього
показати весь коментар
24.02.2022 00:17 Відповісти
Максимко Бужанський на костилях ходить по верховній раді, він напевно, невиліковно хворий. Я давно спостерігав який він у натахи на ефірах малорухливий. Скоріш за все там метастази дістали до головного мозку. Який з нього разом з натахою дестабілізатор.
показати весь коментар
24.02.2022 00:26 Відповісти
так вот же оно, внутренний дестабилизатор, мечтатель позаглядьівать в очко -
показати весь коментар
24.02.2022 00:34 Відповісти
Это факт в Киеве нельзя купить патроны, очереди в оружейных магазинах больше чем в продуктовых. Понятно что большая часть этих людей будут защищаться от мородеров но российская армия и есть мородеров.
показати весь коментар
24.02.2022 00:46 Відповісти
 
 