Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів Рютте санкції проти РФ
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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте санкції проти РФ та спільну боротьбу з кібератаками.
Про це Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами", - написав Зеленський.
Президент висловив вдячність Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні.
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Всі це знають, но бояться сказати! А прем'єр маленької, но гордої країни ні ! Респект!
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