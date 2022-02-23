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Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів Рютте санкції проти РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів Рютте санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте санкції проти РФ та спільну боротьбу з кібератаками.

Про це Зеленський повідомив у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Головні теми – безпека України та Європи, додаткові санкції проти РФ, спільна боротьба з кібератаками. Будуємо коаліцію разом з партнерами", - написав Зеленський.

Президент висловив вдячність Нідерландам за конкретну оборонну допомогу, надану Україні.

Також читайте: Прем'єр Нідерландів Рютте про Путіна: "Ця людина абсолютно божевільна"

Автор: Володимир Янченко
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Финны подают заявку в НАТО)
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23.02.2022 23:57 Відповісти
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24.02.2022 00:00 Відповісти
Зараз для українців головне це отримати тіло нашого батька - засновника, Володимира Ілліча Леніна, яке беззаконно утримують у себе кацапи за наказом Путіна. Ілліч в останні роки життя рвався повернутись до Неньки, але злий Сталін та його коханка, зрадлива Курська, не дозволила Вождеві це зробити. І замість того, щоб мирно спочити заслуженим вічним сном у священному вкраїнському чорноземі поряд з іншим нашим Батьком на Чернечій горі у Каневі, оточений любов'ю і повагою на Батьківщині, тушу Ілліча випатрали, начиниоли хімією і вклали, як ляльку на потіху натовпу, у холодну скляну труну посеред Москви за тисячі кілометрів від рідного Галича. Таке нице, бездушне звірство могли вчинити щодо цієї святої людини тільки люті цинічні виродки, атеїстичні комуністи- сатаністи, кацапські більшовики. Але ми не забули батька нашої нації, творця українських кордонів. Нема прощення! Кари, кари!
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24.02.2022 00:00 Відповісти
Думаю європейські керівники бояться полонія і новачка більше ніж ІІІ світової
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24.02.2022 00:09 Відповісти
Слава Нідерландам ! Рютте - КРАСАВЧИК ! Не побоявся і офіційно заявив, що Пукин божевільний !!!
Всі це знають, но бояться сказати! А прем'єр маленької, но гордої країни ні ! Респект!
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24.02.2022 00:18 Відповісти
bamr@bamr69



Швейцария не будет использоваться как платформа для обхода Россией санкций, которые ввел ЕС - правительство Швейцарии
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24.02.2022 00:18 Відповісти
 
 