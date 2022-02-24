В Україні з 00:00 24 лютого почав діяти надзвичайний стан
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Закон про затвердження указу Президента "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" опублікований в "Голосі України" і почав діяти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Затвердити Указ Президента України від 23 лютого 2022 року № 63/2022 "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України", - ідеться в законі.
Також разом із законом опубліковано указ Президента, згідно з яким на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва вводиться надзвичайний стан з 00 годин 00 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Згідно з указом у вказаних областях запроваджуються такі заходи:
- встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду (за потреби);
- обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за потреби);
- посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
- заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом (за потреби);
- заборона страйків;
- тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;
- запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби, за потреби);
- перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів;
- заборона призовникам, військовозобов’язаним та резервістам змінювати місце проживання без відома відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління та/або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України;
- заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
- заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого користування;
- особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі (за потреби).
Здійснення заходів щодо впровадження і забезпечення дії НС покладається на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та відповідні військові командування відповідно до закону "Про правовий режим надзвичайного стану".
Головам ОДА, КМДА доручено утворити відповідні оперативні штаби, до яких мають бути включені представники СБУ, центральних органів виконавчої влади, Військової служби правопорядку в ЗСУ, Державного агентства з управління зоною відчуження та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/236659
https://www.youtube.com/watch?v=sGxw7ipTrq8
Дай їм Боже пожнати те що вони посіяли у 200 кратів