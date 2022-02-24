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Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна відключилася від енергосистем Білорусі та Росії

Україна відключилася від енергетичних систем Росії та Білорусі та перебуватиме найближчим часом в автономному режимі. Надалі вона підключиться до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Повне відключення України від енергосистем Білорусі та Росії займе три дні - з 24 по 26 лютого. Процедура буде проходити в умовах посилених заходів кібербезпеки. Її мета - тестування можливостей української системи підтримувати в електричних мережах необхідну частоту 50 Гц в різних режимах.

Як зазначав міністр енергетики Герман Галущенко, сьогоднішнє відключення України від енергосистем Білорусі та Росії - це перший тестовий період роботи в автономному режимі. За його словами, до кінця поточного року українська система увійде в паралельну роботу з ENTSO-E, а у 2023-му почне повноцінну синхронізацію з європейським оператором.

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У Міненерго раніше повідомили, що автономна робота енергосистеми України після відключення від Білорусі та Росії не викликає побоювань. Для цього в країні накопичено достатню кількість вугілля і газу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
И больше не подключайтесь, хватит кормить террористов!
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24.02.2022 01:45
+12
нарешті
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24.02.2022 01:49
+11
кхм ... Бiлорусь ... немає вже такой країни ... увiйшла шiстью волостями до складу московської орди
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24.02.2022 01:57
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И больше не подключайтесь, хватит кормить террористов!
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24.02.2022 01:45 Відповісти
А Крым?
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24.02.2022 01:48 Відповісти
Крым отключили в 2015...блокадой и взрывами на вышках...там они получают от "удлинителя" из рашки с потерей из-за водной среды...в общем рашка там качает
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24.02.2022 02:53 Відповісти
агрохімік-покемон не вмер часом? - як ні, то допожіть животині.
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24.02.2022 01:48 Відповісти
нарешті
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24.02.2022 01:49 Відповісти
кхм ... Бiлорусь ... немає вже такой країни ... увiйшла шiстью волостями до складу московської орди
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24.02.2022 01:57 Відповісти
А что, так можно было
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24.02.2022 02:03 Відповісти
буба і той агромічний перші визвіряться на "західних парнерів".
одному на кадівницво не достае, другому на гас і нафту...
кусають руку, яка допомогае - тількі зелені шакали.
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24.02.2022 02:08 Відповісти
А кацапские лаптемордые-собаки снова обделались до немогу,до самого нуля:

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24.02.2022 02:20 Відповісти
При Порошенко такого не было.
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24.02.2022 02:47 Відповісти
Да вы шо , на 8-м году войны, круто
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24.02.2022 05:45 Відповісти
 
 