Кличко пояснив, які заходи надзвичайного стану діятимуть у Києві
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Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як режим надзвичайного стану діятиме у столиці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку Кличка у фейсбуці.
Мер Києва повідомив, що надзвичайний стан починає діяти з 00 годин 24 лютого і триватиме 30 днів. Також він назвав заходи НС, які діятимуть у столиці:
- Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу
- Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста
- Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці
- Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00
- На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти
- Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій
- Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" імені Сікорського
- Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона
- Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитячих садочків
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Luca Ima
показати весь коментар24.02.2022 03:03 Відповісти Мені подобається 1
олег михайлов 7bc3eaf3
показати весь коментар24.02.2022 07:27 Відповісти Мені подобається 0
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