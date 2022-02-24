Кличко пояснив, які заходи надзвичайного стану діятимуть у Києві

Мер Києва Віталій Кличко пояснив, як режим надзвичайного стану діятиме у столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на стрінку Кличка у фейсбуці.

Мер Києва повідомив, що надзвичайний стан починає діяти з 00 годин 24 лютого і триватиме 30 днів. Також він назвав заходи НС, які діятимуть у столиці:

Комендантська година в столиці не встановлюється, але пересуваючись містом потрібно завжди мати при собі документ, що посвідчує особу

Будуть взяті під охорону всі об’єкти критичної інфраструктури міста

Посилять охорону і обмежать доступ до приміщень всіх органів влади, розташованих в столиці

Робота дискотек, клубів та закладів громадського харчування дозволяється з 7.00 до 23.00

На всіх основних в’їздах в місто працюватимуть контрольно-пропускні пункти

Буде посилена кібербезпека офіційних сайтів та інтернет-ресурсів органів міської влади та стратегічних установ і організацій

Особливий контроль запровадять за пасажирами на міських вокзалах та в аеропорту "Київ" імені Сікорського

Патрулювати вулиці, громадські місця, громадській транспорт правоохоронцям допомагатиме муніципальна охорона

Особлива увага буде приділена безпеці навчальних закладів - шкіл та дитячих садочків

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