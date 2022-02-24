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Пасажирів та персонал аеропорту "Бориспіль" евакуюють, - Мінінфраструктури
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Міністерство інфраструктури України евакуює пасажирів та персонал із міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".
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Bronya Bronya
показати весь коментар24.02.2022 06:29 Відповісти Мені подобається 0
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