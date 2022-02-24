Пасажирів та персонал аеропорту "Бориспіль" евакуюють, - Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України евакуює пасажирів та персонал із міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".

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