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Пасажирів та персонал аеропорту "Бориспіль" евакуюють, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Пасажирів та персонал аеропорту

Міністерство інфраструктури України евакуює пасажирів та персонал із міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в міністерстві, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося про вибухи та стрілянину в районі аеропорту "Бориспіль".

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Автор: Богдан Гуньковський
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То це як буде,воно лупитиме сотні кілометрів звідси,а ми будемо сидіти?
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24.02.2022 06:29 Відповісти
 
 