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Путін обрав шлях кровопролиття. Велика Британія дасть рішучу відповідь, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін обрав шлях кровопролиття. Велика Британія дасть рішучу відповідь, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Джонсон повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я вражений жахливими подіями в Україні, і я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Велика Британія та наші союзники дадуть рішучу відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території України, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
Та давайте уже. Прямо сейчас.
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24.02.2022 07:04
+11
Так давайте вже ту відповідь. Бо знову буде щось типу заборони яхтам цапських міліардерів заходити в порти Великобританії
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24.02.2022 07:08
+9
Чекаємо...але часу обмаль
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24.02.2022 07:04
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Та давайте уже. Прямо сейчас.
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24.02.2022 07:04 Відповісти
Так уже побігли. Будуть оголошувати серйозную озабочєнность
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24.02.2022 07:23 Відповісти
Давай ще зброю, справжню!
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24.02.2022 07:04 Відповісти
Чекаємо...але часу обмаль
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24.02.2022 07:04 Відповісти
Боже-бережи Україну та королеву...
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24.02.2022 07:07 Відповісти
No-fly zone over Ukraine. NOW! ...please.
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24.02.2022 07:07 Відповісти
Done
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24.02.2022 07:08 Відповісти
Так давайте вже ту відповідь. Бо знову буде щось типу заборони яхтам цапських міліардерів заходити в порти Великобританії
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24.02.2022 07:08 Відповісти
Офіційно усі ці яхти належать фірмі Пімпкін і ко., і там кінців не знайдеш, так що нічого британці не заберуть.
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24.02.2022 07:14 Відповісти
Бритам хвала, все таки вони брати.
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24.02.2022 07:17 Відповісти
Та какую зброю, теперь США обязаны провести ограниченую спецоперацию и принудительно сменить власть в ху*лостане!!!
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24.02.2022 07:21 Відповісти
Потому как все хто поддерживает такой геноцид автоматом становяться военными преступниками... Или свои же прирежут, потому как такую хрень на этой Земле терпеть никто не обязан!!!
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24.02.2022 07:23 Відповісти
Думаю можем праздновать победу!!!
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24.02.2022 07:24 Відповісти
Свершилось!!!
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24.02.2022 07:25 Відповісти
Это жесть какая ЭПИЧНАЯ смена власти в ху*стане, просто ЖЕСТЬ!!!
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24.02.2022 07:26 Відповісти
терміново створювати Іноземний Легіон,
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24.02.2022 07:26 Відповісти
НО также считаю, что Зеленский должен подать в отставку и организовать превыборы, хотя сам пусть также участвует, считаю это был бы достойный ход с его стороны
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24.02.2022 07:31 Відповісти
Враховуючи, що всі попередні їх "рішучі дії" ПРИЗВЕЛИ ДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ, то в мене складається наполегливе враження, що в кацапів договорняк зі всіма і нас тупо вже давно злили, бо знову якісь одні, пусті дебільні слова.... або просто західна цивілізація - вже фсьо і повністю здохла!
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24.02.2022 07:33 Відповісти
Самые решительные санкции? А повоевать, не? Семечки будем грызть и смотреть войнушку по телевизору?
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24.02.2022 07:36 Відповісти
 
 