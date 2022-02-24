Путін обрав шлях кровопролиття. Велика Британія дасть рішучу відповідь, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Джонсон повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Я вражений жахливими подіями в Україні, і я розмовляв з президентом Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Велика Британія та наші союзники дадуть рішучу відповідь", - йдеться в повідомленні.

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