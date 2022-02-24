УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14388 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
36 944 85
армія РФ (13463) війна (56332) Зеленський (17420) Путін (21438) Росія (47179) воєнний стан (322)

Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні зранку президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної операції проти України. Росія здійснила удар по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у терміновому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної операції проти України. Росія здійснила удар по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках", - зазначив він.

"Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін оголосив війну проти України. ВIДЕО

Він також закликав українців не панікувати. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+30
порезал все бюджеты на ракеты ... теперь иди руками их лови клоун
показати весь коментар
24.02.2022 06:53
+28
А ти **** загляни в очко ***** !!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 06:52
+27
нужно что бы военные руководили а не проснувшийся очкозаглядатель
показати весь коментар
24.02.2022 06:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая военная инфрастуктура, олень? Атакуют гражданские аэропорты, в т.ч.
показати весь коментар
24.02.2022 06:52 Відповісти
Кацапи везли понтонний на грузових машинах.
показати весь коментар
24.02.2022 07:24 Відповісти
Ну что,клован заглянул ***** в глаза?
показати весь коментар
24.02.2022 08:00 Відповісти
А ти **** загляни в очко ***** !!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 06:52 Відповісти
Обстріли зупиняться .
показати весь коментар
24.02.2022 06:54 Відповісти
де сліпий Резніков????
показати весь коментар
24.02.2022 06:52 Відповісти
Расстрелять ублюдка московского
показати весь коментар
24.02.2022 07:02 Відповісти
зеленский, резников, арахамия и прочая проросийская шелупонь..
показати весь коментар
24.02.2022 07:09 Відповісти
***. А ми і не чуємо!!!!! Військовий стан де?
показати весь коментар
24.02.2022 06:53 Відповісти
Объявили уже
показати весь коментар
24.02.2022 06:58 Відповісти
аби тільки щось ляпнути
показати весь коментар
24.02.2022 07:03 Відповісти
какая неожиданность...
показати весь коментар
24.02.2022 06:53 Відповісти
Смерть російським окупантам
показати весь коментар
24.02.2022 06:53 Відповісти
порезал все бюджеты на ракеты ... теперь иди руками их лови клоун
показати весь коментар
24.02.2022 06:53 Відповісти
нужно что бы военные руководили а не проснувшийся очкозаглядатель
показати весь коментар
24.02.2022 06:53 Відповісти
Очкозаглядатель - свежо
показати весь коментар
24.02.2022 06:59 Відповісти
Блин он же теперь дороги строить не сможет..,
показати весь коментар
24.02.2022 07:08 Відповісти
а най ви повиздихали б, двбби якi привели вiйну на нашу землю...
показати весь коментар
24.02.2022 06:57 Відповісти
Україна вводить пекельні санкції проти країни-агресора!
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
показати весь коментар
24.02.2022 07:10 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 07:24 Відповісти
Едко😀 +300％
показати весь коментар
24.02.2022 08:03 Відповісти
говорят о десанте в одессе.тро дали оружие?
показати весь коментар
24.02.2022 06:55 Відповісти
В Одессе были пуски ПВО., Один сильный прилет на школьный аэродром.
показати весь коментар
24.02.2022 08:02 Відповісти
Та какой в жопу десант, вы что там совсем поехали. Меньше фильмы смотрите. Пускать десант в города забитые военными, можно сразу себе харакири в воздухе делать
показати весь коментар
24.02.2022 08:13 Відповісти
Как бы нужно объявить состояние войны с рашкой, где это?
показати весь коментар
24.02.2022 06:55 Відповісти
как раз и дороги построенные к месту пришлись. Ворюга
показати весь коментар
24.02.2022 06:55 Відповісти
Кульбакино
показати весь коментар
24.02.2022 06:58 Відповісти
росийские военные самолеты разбомбили аэродром в кульбакино. ПВО спят
показати весь коментар
24.02.2022 07:03 Відповісти
Америкосы летали летали со своими разведчиками и обосрались.
показати весь коментар
24.02.2022 07:20 Відповісти
руснявое, пшло вон, тут водки нет.
показати весь коментар
24.02.2022 07:28 Відповісти
Слава Украине!
показати весь коментар
24.02.2022 07:35 Відповісти
Всрысь уже. Где там дороги все построил?
показати весь коментар
24.02.2022 06:56 Відповісти
Хто може, безперестанно моліться за Україну!
показати весь коментар
24.02.2022 06:57 Відповісти
Ну че как? На дорогах кацапов укачивать не будет?. Долбо...ба кусок.
показати весь коментар
24.02.2022 06:57 Відповісти
Технику и Байрактары хоть спрятали или пойдем вилами воевать?
показати весь коментар
24.02.2022 06:58 Відповісти
Ну шо зеленый выползень, дозаглядався у глаз куйла? Войну окончил? Я лично уверен, был бы у руля Порох, на текущий момент ни чего бы не было, а засрашка сидела бы тихонечко!
показати весь коментар
24.02.2022 06:59 Відповісти
Скорее всего та же история была бы. Оно просто конченное, у него нет авторитетов, а русня ему хлопает. Я про ***** если что.
показати весь коментар
24.02.2022 07:01 Відповісти
На море бы такой х...ни точно не было. Этот олень криворожский забрал иск из ИМО. Раиссю могли прижать с их торговым флотом по всему миру.
показати весь коментар
24.02.2022 07:04 Відповісти
Согласен. Пожал бы руку, да и обнял. А тот бы сделал задуманное. Вспомните отношения Сташевского и Коновальца. Коновалец с ним и в баню и в пивнухи. А закончилось все конфетками со взрывчаткой. В общем Гэбне верить, себя не уважать
показати весь коментар
24.02.2022 08:11 Відповісти
Нарешті. З запізненням на 8 років.
показати весь коментар
24.02.2022 07:00 Відповісти
Закройте каменты, Бутусов. Напало *****, а ботам виноват президент Украины.
показати весь коментар
24.02.2022 07:02 Відповісти
цих ботів доведеться мочити разом з кацапами
показати весь коментар
24.02.2022 07:06 Відповісти
Мочить надо вас, уроды выбравшие фсбшного нарика в президенты во время войны. Довольны, вы твари- защитой страны, а? Ребята на передке без броников и касок, топлива не хватает, а он дороги строит для окупантов. Идите , теперь , зеленогнойные уроды- и защищайте страну. Или опять это только порохоботам надо? А вы только киздеть ************ херню тут можете. Суки вы
показати весь коментар
24.02.2022 07:22 Відповісти
А тех, кто 3 месяца умышленно саботировал подготовку к обороне, хрюкая шо это западная дезинформационная кампания, не надо мочить?
показати весь коментар
24.02.2022 07:30 Відповісти
Завжди хейтив бубочку, голосував за Пороха, але зараз не на часі влаштовувати срачі - цього москалі і хочуть від нас. Поки президент дійсно президент, а не особа що побігла підписувати капітуляцію - ми повинні, якщо і не прямо єднатися навколо нього, то хоча б стати нейтральними, хоча б на час гарячої фази повномасштабної війни, а там подивимось.
показати весь коментар
24.02.2022 07:02 Відповісти
**** камандіре!
показати весь коментар
24.02.2022 07:02 Відповісти
А де преЗЕдент дерьмак .??
показати весь коментар
24.02.2022 07:03 Відповісти
Иди застрелись, паскуда! Пока не поздно выберите Порошенко спикером ВР, а сам уйди в отставку!
Порошенко тогда станет верховным !!!
показати весь коментар
24.02.2022 07:03 Відповісти
свою миссию Зеленский завершил, Иуда проклятый...
показати весь коментар
24.02.2022 07:04 Відповісти
то про що знало тока ти, блазень (вам не скажу), і ЗСУ?
тебе, наркота-ідіота повісять.
показати весь коментар
24.02.2022 07:06 Відповісти
Зеленському хвала, хто гавкає проти, парашний бот!
показати весь коментар
24.02.2022 07:06 Відповісти
на хрен иди
показати весь коментар
24.02.2022 07:11 Відповісти
на *** іди.
показати весь коментар
24.02.2022 07:09 Відповісти
Пий пиво і не пи...ди!
показати весь коментар
24.02.2022 07:19 Відповісти
Хватит сраться! Вы украинцы или кто? Война началась а вы грызетесь!
показати весь коментар
24.02.2022 07:13 Відповісти
Зараз требо встигнути роздати стілецьку зброю 5 млн. громадян .

Але не вибухівку , бо це для родин небеспечно . А ось "Калаш" з 5 магазинами не потребує такої обережності .
показати весь коментар
24.02.2022 07:15 Відповісти
великий запроваджуватель! - ґімно людина.
пастор - ти потртібен!!!!
давай вже виходь!
показати весь коментар
24.02.2022 07:17 Відповісти
Пасть свою закрой с той стороны! Возвращайся с Америки, ставай в наши ряды, потом будешь иметь право что-то вякнуть. Хандон!
показати весь коментар
24.02.2022 07:29 Відповісти
після 505190 комменти не приймаютья - ти не знав, рюз'ґе?
показати весь коментар
24.02.2022 07:32 Відповісти
які міста зайнати кацапнею?
шо за муйня "агрессор атакував" - Київ наш?
бубіна дача наша?
показати весь коментар
24.02.2022 07:24 Відповісти
Зе має подати терміново заяву про відставку з посади президента.
До цього запроданця віри нема і на 0,01%.
показати весь коментар
24.02.2022 07:25 Відповісти
Где Ермак, мать его????????
показати весь коментар
24.02.2022 07:33 Відповісти
А ПОТРІБНО БУЛО ВЧОРА!
І ЩЕ ВЧОРА СФОРМУВАТИ ВОЄННІ АДМІННІСТРАЦІЇ!
Але гниди думали насамперед про себе та як захиститись від народу!
показати весь коментар
24.02.2022 07:41 Відповісти
все будет, главное, не паниковать, мир проснулся другим, Рашка как государство скоро перестанет существовать
показати весь коментар
24.02.2022 07:59 Відповісти
Каждый кацап должен сдохнуть! Слава Украине!
показати весь коментар
24.02.2022 07:58 Відповісти
Не ссы, до Берлина дошли, дойдем до Минска и Москвы. Всему свое время.
показати весь коментар
24.02.2022 08:11 Відповісти
ну вот, напали и теперь сдохнут
показати весь коментар
24.02.2022 08:16 Відповісти
Стесняюсь спросить ,а разрыв дип.отношений ,досi не на часi
показати весь коментар
24.02.2022 08:23 Відповісти
Ты ****** Зеленсеий , это не операция в Украине ,а ***** объявил войну . С этим ссыкуном ничего хорошего ждать не приходится
показати весь коментар
24.02.2022 08:26 Відповісти
Придурок это не военная операция ху"ла,Это обьявление войны!
показати весь коментар
24.02.2022 08:29 Відповісти
 
 