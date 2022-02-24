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Ми запроваджуємо воєнний стан на всій території України, - Зеленський
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Сьогодні зранку президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної операції проти України. Росія здійснила удар по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у терміновому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної операції проти України. Росія здійснила удар по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках", - зазначив він.
"Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави", - додав він.
Він також закликав українців не панікувати.
Топ коментарі
+30 Руслан Жгун
показати весь коментар24.02.2022 06:53
+28 Тетяна Єжова
показати весь коментар24.02.2022 06:52
+27 Aleks_15
показати весь коментар24.02.2022 06:53
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Будь ласка, зачекайте...
1. Ми не дамо показати по російському ТБ останню серію нового сезону «Сватів».
Це змусить страждати мільйони росіян, які так і не дізнаються, чим все закінчилось.
2. Поки що хватить.
През. ВАЗеленський
Порошенко тогда станет верховным !!!
тебе, наркота-ідіота повісять.
Але не вибухівку , бо це для родин небеспечно . А ось "Калаш" з 5 магазинами не потребує такої обережності .
пастор - ти потртібен!!!!
давай вже виходь!
шо за муйня "агрессор атакував" - Київ наш?
бубіна дача наша?
До цього запроданця віри нема і на 0,01%.
І ЩЕ ВЧОРА СФОРМУВАТИ ВОЄННІ АДМІННІСТРАЦІЇ!
Але гниди думали насамперед про себе та як захиститись від народу!